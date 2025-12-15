Tesla Model Y Standard 在新範圍測試中超越高級版本

Tesla Model Y Standard 在汽車媒介 Edmunds 的最新續航測試中表現驚艷，超越了所有更昂貴、更豪華的 Premium 版本。測試結果顯示，Model Y Standard 的續航里程超過了 EPA 預估的 321 英里，Edmunds 表示這是他們測試過的續航最長的 Model Y。過去，有些車型在 EPA 續航評估中表現不如預期，例如，Model Y 的前一代型號雖然預估續航為 330 英里，但實際行駛僅為 310 英里。

此外，Launch Series Model Y 作為 Juniper 計劃下的首個配置，正好達到 EPA 的續航預估 327 英里。它的效率也優於 Premium 版本，行駛 100 英里僅消耗 22.8 kWh，而 Launch Series 則消耗 26.8 kWh。這項測試是根據 Edmunds 的傳統電動車續航測試程序進行的，這一程序遵循了 60% 城市和 40% 高速公路的嚴格路線。整個行程的平均速度為 40 MPH，並要求車輛保持在所有限速標誌的 5 MPH 範圍內。

每輛車都在最有效的駕駛設置下進行測試，氣候控制設置為自動 72 度。這一系列設定最能真實反映車主日常駕駛的情況。雖然溫度和交通密度等因素也會影響結果，但值得注意的是，Tesla 的新車型在續航方面持續達到或超過其 EPA 預估，這與 2018-2023 年間的每一款 Tesla 車型相比是一個顯著的變化，當時這些車型並未達到其續航預估。在 Tesla 的兩個 Model Y 車型中，無論是 Standard 還是 Premium 都提供了不錯的選擇，適合不同預算的消費者。

然而，坐在兩輛車中，會明顯感受到它們之間的不同。Premium 車型無疑提供了更豪華的感受，而 Standard 車型則省略了許多高級配置，如素食皮革內飾、隔音玻璃和更高品質的音響系統。Tesla 的創新不僅體現在其卓越的續航表現上，還在於其不斷提升的技術和效率。這些進步不僅為消費者提供了更優質的駕駛體驗，也對電動車市場的發展產生了積極影響。隨著 Tesla 不斷推進其技術創新和產品優化，未來的市場競爭將更加激烈，Tesla 的成長潛力無疑將持續吸引廣大消費者的關注。

