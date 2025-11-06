雙11優惠｜全球酒店優惠一覽！
Tesla MultiPass 程序在歐洲擴展，便利 Tesla 車主於非 Tesla 充電站充電
Tesla 的 MultiPass 計劃在歐洲擴展至新國家。該計劃於今年早些時候推出，旨在幫助 Tesla 車主在非 Tesla 電動車充電站的充電體驗更加便捷。9 月，Tesla 在荷蘭為車主推出了 MultiPass 計劃，目的是使 Tesla 車主能夠在第三方充電站進行充電。
根據最新消息，這項計劃目前已擴展至其他歐洲國家，使更多 Tesla 車主能夠享受到便利的充電服務。MultiPass 計劃的推出不僅提升了 Tesla 車主的充電選擇，還有助於提升整體電動車的使用率，促進可持續交通的發展。
隨著 Tesla 不斷推陳出新，這一計劃的擴展顯示出其在充電基礎設施領域的積極進取精神。這將大大提升 Tesla 車主的用車體驗，同時也為整個電動車市場帶來了正面影響，讓更多車主願意選擇電動車作為日常出行的選擇，進一步鞏固 Tesla 在市場中的領導地位。
