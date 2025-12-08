Tesla Optimus 在活動中因操作失誤意外倒下

在最近於邁阿密舉行的「自動化的未來視覺化」活動中，Tesla 的 Optimus 機器人發生了意外事故，導致其劇烈倒塌。根據現場錄影顯示，似乎是負責遠程操作的操控者沒有斷開對 Optimus 的控制，便離開了控制台，最終導致機器人倒下。影片中可以見到 Optimus 做出類似於摘下耳機的動作，這可能是操控者用來聽取嘉賓請求和與其他工作人員溝通的工具。在耳機摘下的動作完成後，Optimus 簡單地向後倒下，為現場帶來了一些輕鬆的氣氛。

雖然這是一個失誤，但觀察這一幕實在令人捧腹，顯示出機器人在該情況下的戲劇性反應。顯然，這是操控者的錯誤，而非 Optimus 的問題。如果操控者正確斷開與機器人的連接，Optimus 可能只是靜靜地待著，等待控制恢復。不過，Tesla 對於這一事件的詳情仍然保持沉默，似乎並未打算對外說明。Tesla 的 Optimus 計劃一直以來都是該公司最受關注的項目之一，首席執行官 Elon Musk 對其未來的潛力寄予厚望。他曾多次表示，Optimus 應該會成為史上最受歡迎的產品，考慮到其潛能。

廣告 廣告

顯然，這個項目仍在不斷發展中，成長過程中必然會遇到一些挑戰。在開發 Optimus Gen 3 的過程中，Tesla 正在致力於精細化其前臂、手部和手指的設計，這是 Musk 所形容為極具挑戰性的工作。然而，這是一個必要的步驟，特別是當其功能不應受到硬件的限制時。總的來看，Optimus 對於 Tesla 來說仍然是一個非常成功的項目，尤其是在早期階段。公司有效地利用 Optimus 來服務客戶，無論是在各種活動中還是 Tesla Diner 餐廳內，甚至在其製造工廠中執行各種任務。

隨著 Tesla 持續推動其創新，Optimus 的發展不僅展示了機器人技術的潛力，也為未來的應用場景鋪平了道路。Elon Musk 的願景不僅限於電動車市場，還包括人類生活的各個方面，這一切都在強調 Tesla 於行業中的領導地位和未來成長的無限可能。

推薦閱讀