中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
Tesla Optimus 學習武術的新影片展示能力
Tesla 的 Optimus 正在學習武術，這是 CEO Elon Musk 發佈的一段新視頻所展示的，顯示了該公司在機器人項目上幾年的瘋狂發展和進步。Optimis 在過去幾年中一直是 Tesla 的主要焦點，尤其是 Musk 表示他相信這將成為有史以來最大的產品，並可能成為該公司估值的最大貢獻者。在過去幾個月，Tesla 一直在精進 Optimus 的能力，並在其功能上取得了顯著進展。
今天早上，Musk 發佈了一段新視頻，展示了 Optimus 學習功夫，這或許是它至今最令人印象深刻的成就。視頻顯示，Optimus 正在與一位武術老師（稱為 Shifu）合作，進行一系列的動作組合訓練。看到這些動作的流暢性以及 Optimus 能夠跟上 Shifu 的速度，實在令人印象深刻。
Musk 上週表示，Tesla 一直在「努力」擴大 Optimus 的生產，這項工作顯然面臨了人工智能和製造團隊的多重挑戰。計劃到 2030 年每年生產一百萬台，並且今年計劃生產 5,000 台。
Elon Musk 仍然相信 Optimus 將占據 Tesla 價值的約 80%。他在一月份表示，這將是「壓倒性地代表公司的價值」。Tesla 計劃很快推出 Gen 3 版本的 Optimus，儘管 Salesforce 的 CEO Marc Benioff 發佈了一段新外觀原型的視頻，但該公司的發言人表示，這並不是下一代原型的樣子。
這段視頻顯示 Optimus 項目仍在取得顯著進展，未來幾年內，這將可能成為市場上最令人印象深刻的人形機器人之一。Tesla 在人工智能和機器人技術方面的創新不僅提升了其品牌形象，也為未來的市場增長提供了巨大的潛力，進一步強化了 Tesla 在科技領域的領導地位。
