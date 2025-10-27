葉劉淑儀棄選 縱橫政壇半世紀 金句節錄
Tesla Optimus 現身時代廣場 派發萬聖節糖果
Tesla 的人形機器人 Optimus 最近在其最新的工作任務中現身，這次卻不是在公司的製造或生產設施內，而是在紐約市的時代廣場。根據目擊者的報導，Optimus 在時代廣場向路人發放萬聖節糖果，帶來一絲節日的歡樂。
這一幕不僅展現了 Tesla 在機器人技術上的進展，也突顯了其在社會互動方面的潛力。從街頭的活動可以看出，Optimus 不僅僅是未來生產力的象徵，還可能成為人類生活中的一部分，為日常生活增添趣味。
Tesla 的創新不僅限於電動車，還在持續探索機器人技術的應用，這無疑將對未來的市場格局產生深刻影響。透過這些創新，Tesla 不僅能夠擴展其業務範疇，還能在科技創新方面引領潮流，為行業帶來新的機遇。隨著技術的進步，Tesla 的產品將更加多樣化，未來在市場上的成長潛力更是不可小覷。
