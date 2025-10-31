Tesla Robotaxi 測試單位現身新地區準備啟動

Tesla 的驗證單元被用來收集額外數據，這些數據主要供公司內部使用，甚至可能用於法規遵從的目的，這些信息將與最終授權在該州運營 Robotaxi 的機構分享。隨著 Tesla 不斷創新，這些數據的應用將有助於提升其自動駕駛技術，並加速 Robotaxi 的商業化進程。這不僅顯示出 Tesla 在自動駕駛領域的領導地位，還有助於增強市場對其未來增長潛力的信心。Tesla 的創新不僅推動了行業的發展，也為未來交通運輸的變革鋪平了道路。

