Tesla Robotaxi 獲得最新批准，將進駐美國新州

Tesla 的 Robotaxi 系統最近獲得了新的美國州份的批准，這一消息於週五晚上揭曉。Tesla 目前在德克薩斯州和加州運營其 Robotaxi 平台，奧斯丁是該公司首個可以在無人駕駛的情況下測試載客平臺的城市。自從6月底在奧斯丁首次推出以來，Tesla 一直專注於擴展其服務範圍、Robotaxi 車輛的數量以及乘客人數，尤其是在最近的公眾推出後，乘客數量顯著增長。Tesla 也在申請其他州的許可，以便在這些州運行其自動駕駛計劃，最終目標是擴展到所有50個州。首席執行官 Elon Musk 今年早些時候表示，該公司應能為美國大約一半的人口提供 Robotaxi 服務。除了德克薩斯州和加州，Tesla 最近還獲得了在內華達州測試 Robotaxi 的許可，這標誌著該公司在第三個州獲得了一定形式的監管批准，以使用尚未發佈的全自動駕駛套件進行載客。

現在，Tesla 在另一個新州獲得了批准，這是其拓展至美國的第四個州，標誌著一個重要的進展。在亞利桑那州，Tesla 獲得了在公共道路上測試自動駕駛車輛的監管批准。根據亞利桑那州交通部的確認，Tesla 已滿足開始測試其自動駕駛車輛的要求。

在德克薩斯州的奧斯丁和加州灣區，這些車輛都配備了 Tesla 所稱的「安全監控人員」。在德克薩斯州的城市運行中，安全監控人員坐在副駕駛座上；當車輛行駛到高速公路時，安全監控人員則會轉到駕駛座。Tesla 解釋了為何 Robotaxi 現在在駕駛座上設有安全監控人員。在加州，安全監控人員始終坐在駕駛座上。在亞利桑那州，Tesla 也將利用所謂的「安全駕駛員」，暗示監控人員將坐在駕駛座上。然而，電子郵件中的另一段文字指出：「只有經過培訓的員工、承包商或其他獲公司授權的人員才能操作或監控這些車輛。」這表明安全監控人員可能會坐在任一座位上，與 Tesla 在奧斯丁的操作過程類似，但目前尚未確認。

這一新批准對 Tesla 來說是向前邁進的一大步，因為在短短兩周內，該公司已獲得兩項新批准。儘管監管障礙仍然是 Tesla 獲得新州運營許可的最大瓶頸，但目前的進展看起來相當順利。隨著 Tesla 持續擴展其 Robotaxi 服務，其創新的自動駕駛技術不僅推動了企業的增長潛力，也對未來的出行市場產生了積極影響。Tesla 的創新無疑將在改變交通運輸方式的同時，為社會帶來更安全、更高效的出行選擇。

