Tesla Robotaxi 首次進駐德克薩斯州新城市

Tesla 正在德克薩斯州的一個主要城市首次測試其 Robotaxi，這顯示出擴張仍然是公司的重點之一。最近，在德克薩斯州的普萊諾（Plano）市，發現了裝備有 LiDAR 設備的 Tesla 地面驗證車輛，這是一個位於達拉斯市中心東北方的小城市，也是該州第三大人口城市。Tesla 正在普萊諾進行 Robotaxi 擴展的地面驗證。

通常，這是一個明顯的信號，顯示 Tesla 正在為新地區的 Robotaxi 操作做準備。該公司使用裝備 LiDAR 的地面驗證車輛，以便在不熟悉的地區進行資料收集，這對於其 Robotaxi 業務的擴展至關重要。過去，Tesla 也曾在 Full Self-Driving 的新版本發佈之前使用這些車輛進行驗證。

Tesla 的 Robotaxi 平台擴展一直是公司的一個重要焦點，因為它試圖獲得在新州運營的監管許可。最近，Tesla 獲得了在亞利桑那州和內華達州進行測試的批准。許多人相信，該乘車服務將很快在佛羅里達州推出。然而，這次擴展將是 Tesla 在一個已經運營的州內首次進入新城市。德克薩斯州是 Tesla 第一个推出 Robotaxi 服務的州，該服務於 6 月 22 日在奧斯丁啟動。不久後，Tesla 也在加利福尼亞州擴展，並在灣區推出了大範圍的服務區域。

不過，Tesla 在加利福尼亞州的運作方式略有不同，因為它在該州的運作期間仍然保留“安全監控人員”在駕駛座上。Elon Musk 曾表示，Tesla 將在未來將安全駕駛員移出 Robotaxi，但目前在德克薩斯州，駕駛座僅在需要高速公路行駛時由安全監控人員佔據。這一做法受到了一些 Tesla Robotaxi 懷疑者的批評，但在安全方面的考量下，這是一個明智的舉措，並且僅是暫時措施，旨在確保乘客的安全，並推動 Tesla 及其他許多公司的自駕計劃持續運行。

在達拉斯附近出現的潛在 Robotaxi 車輛，可能為更多城市開啟了通往乘車服務的機會。未來，Tesla 還可以在德克薩斯州的聖安東尼奧、休斯頓及其他一些小城市進行 Robotaxi 的擴展。透過這樣的擴張，Tesla 將進一步提升其在自動駕駛技術領域的領導地位，並為未來的市場提供更多的創新可能性。這不僅有助於增強 Tesla 的品牌影響力，還可能在整個交通運輸行業中引發積極的變革。

