Tesla Semi 工廠在感恩節假期接近完工

根據最近的無人機拍攝，Tesla 位於 Giga Nevada 附近的 Tesla Semi 工廠已經開始為首批 Class 8 全電動卡車的生產做準備。這一點由長期關注者 @HinrichsZane 在感恩節期間的無人機拍攝中透露。從他的視頻中可以看到，Tesla 似乎在感恩節周末給予了附近的員工放假。視頻中顯示，Tesla Semi 工廠看起來幾乎已經準備好開始運作。不過，該電動車製造商仍在忙於將生產設備運入工廠內部。一旦這些設備安裝完畢，Tesla Semi 的初步生產就不會讓人感到意外。

以下是 @HinrichsZane 在感恩節後的無人機飛行的簡短預告，視頻中展示了與九天前相比，外部待安裝的生產設備。

廣告 廣告

時間 設備狀態 九天前 設備尚未安裝 現在 設備已運入

此外，Tesla Semi 工廠的即將完工似乎在未來幾個月內是不可避免的。更有趣的是，該工廠將生產哪些車輛。在 Elon Musk 於 2025 年年度股東大會上的演講中，展示了一款全新的 Tesla Semi，與傳統的 Class 8 全電動卡車外觀相比，樣式有了顯著變化。

根據 CEO 的展示圖形，更新版的 Tesla Semi 將配備類似新款 Tesla Model Y、Cybertruck 和 Cybercab 的纖薄燈條大燈。此外，Tesla 也透露了一些空氣動力學改進，將卡車的效率提高到每英里 1.7 kWh。圖中還可以看到擴展的攝像單元，似乎是為了全自動駕駛 (FSD) 而設計的。不久前，Tesla 也迎來了一位重要的新成員，前 Apple 科學家 Yilun Chen 加入了 Tesla 的 Optimus AI 團隊。

Chen 在 Apple 的職業生涯中從普通貢獻者晉升為技術負責人，他對 Tesla 的努力和協同工作印象深刻。這位 Apple 老將在告別信中回顧了他在 Apple 的經歷，認為這段時光充滿了快速增長和接觸到重要內部項目的機會。Chen 表示，促使他轉投 Tesla 的原因是 Optimus 的持續發展，這是一款以大型語言模型 (LLM) 驅動推理和物理人工智慧的類人機器人。

他在參觀 Tesla 的 Optimus 實驗室後，對其規模和複雜性感到驚訝，並指出團隊的雄心和對類人機器人即將可達的信念，創造了一種旨在改變世界的能量。Tesla 的創新不僅在於電動車的生產，還包括對未來技術的探索和實踐。隨著 Tesla Semi 和 Optimus 的進一步發展，無疑將在市場上產生積極的影響，促進了行業的轉型和可持續發展。

推薦閱讀