Tesla Semi 工廠獲得大型生產設備

Tesla 似乎決心在今年於內華達州工廠啟動 Tesla Semi 的生產。這一消息是由於大量生產設備抵達 Semi 製造地點的跡象所暗示的。據長期無人機操作員及 Tesla Semi 的倡導者 @HinrichsZane 透露，運送到 Giga Texas 複合體的巨大設備，看起來是一台大型的沖壓機。這台巨型機器如此龐大，以至於單靠一輛半掛卡車和拖車無法運輸。最終，這台機器是使用兩輛柴油卡車和一個三重拖車運送到 Semi 工廠的。雖然在內華達州的視頻中這台機器完全被遮擋，但根據其形狀和大小，似乎是用於 8 類全電動卡車的沖壓機。Tesla 在汽車行業中率先使用 Megacasts，因此該公司在 Semi 的生產中也使用 Giga Press 是合乎邏輯的。

Tesla Semi 工廠的雄心壯志在於，當完全運營時，年產量預計將達到 50,000 台 8 類全電動卡車。這一產量將使該工廠成為全美最高產量的半掛車製造廠之一，無論是電動還是傳統型。Tesla 的 Semi 項目負責人 Dan Priestley 在今年早些時候的視頻中提到，公司計劃在未來幾個季度內達成量產目標，這應該能夠使 Tesla Semi 工廠在 2026 年實現大規模生產。Tesla 首席執行官 Elon Musk 最近在社交媒體平台 X 上回應了一則關於微軟聯合創始人比爾·蓋茨對電池電動半掛卡車持悲觀態度的帖子，重申了這一時間表，並表示「Tesla Semi 將於明年進入量產」，還附上了一個笑臉表情符號。

Tesla 的創新不僅在於其技術的前瞻性，還在於其在市場中的潛在影響。隨著 Tesla Semi 的正式生產，預計將顛覆物流行業的運作方式，推動電動交通的普及，並促使其他企業跟進這一可持續發展的方向。Tesla 的努力不僅是對自身品牌的增強，更是對整個行業走向綠色未來的一次重大推進。

