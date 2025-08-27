胡鴻烈出殯 黃仁龍葉劉等人扶靈 輓聯：風範長存
Tesla Semi 獲得資深卡車司機的高度評價
Tesla Semi 在經驗豐富的卡車司機實地測試後，獲得了良好的評價。這在 NACFE 的《Run on Less》視頻中得到了強調，該視頻記錄了 Saia 貨運司機在標準路線上操作這款 8 級全電動重型卡車的過程。這些實地測試提供了有關 Tesla Semi 在實際運行中表現的更深入了解，超出了 Tesla 自家演示的範疇。
資深司機對 Semi 的實用性給予了高度評價。Saia 的資深司機 Tom Sterba 稱讚了該卡車的技術，認為這是行業的一大進步。他表示：「這些卡車的導航系統簡直令人難以置信。這正是我喜愛它的原因。」Sterba 還提到：「我不想再開回油動卡車。我希望能在這輛車上退休。」另一位資深司機 Michael Davis 表示，當 Tesla Semi 開放時，他立刻自願參加。他指出，這輛卡車沒有讓他失望，尤其是它的強大性能。「我想開一些新的東西，所以我選擇了這輛 Tesla 卡車，它確實沒有讓我失望。我在動力系統上沒有遇到任何問題，這完全是力量的代名詞。」Davis 說。
隨著 Tesla 推進 Semi 的生產，這一動力正在增強。Tesla 正在全力以赴地完成位於 Giga Nevada 附近的專用工廠，並預計今年開始從該工廠生產首批 Semi 單位。預計明年會進一步提高產量。據《The Cool Down》報導，Tesla 預計每年從內華達州工廠生產 50,000 輛 Semi，使其成為全美高產量的重型卡車工廠之一。
Tesla Semi 的潛在好處顯著。除了降低排放外，Semi 還能減少運營商的維護成本，並隨著時間的推移實現運營節省。這些優勢不僅有助於環境保護，還能提升企業的經濟效益，這使得 Tesla 的創新在重型運輸市場中具有重要的影響力。隨著 Tesla 持續推進 Semi 的生產與普及，未來的運輸行業有望迎來更多的變革與機遇。
