Tesla Semi 設計重大改進獲得肯定

Tesla Semi 計劃總監 Dan Priestly 於週四晚間透露了全電動 8 級卡車的重大改進，這是 Tesla 今年早些時候決定重新設計的結果。Priestley 表示他於週四駕駛了重新設計的 Semi，並對這些改進感到滿意。他強調：「我們的客戶會喜歡它。」這番話來自於一位從頭到尾參與卡車開發的專業人士，Priestley 自 2015 年 11 月以來一直參與 Semi 計劃，並逐步晉升，目前擔任該計劃的總監。

Tesla 在 2025 年年度股東大會上宣布對 Semi 設計進行了重大變更，以提高效率。最初，Tesla 為 Semi 採用了類似於 Model Y Premium 和 Cybertruck 的刀片式燈條。此外，還進行了一些微小的外觀調整以提升效率，包括重新設計的保險杠，改善空氣動力學通道，縮小的環繞式擋風玻璃，以及更流線型的車頂，以增強空氣性能。所有這些變更出現在 Tesla 的 Semi 工廠，該工廠位於 Gigafactory Nevada 的地產上，並正準備進入初期生產階段，Tesla 計劃明年提升產量。

廣告 廣告

CEO Elon Musk 表示，Semi 的需求非常龐大。目前，Semi 已經吸引了多家大型公司簽署購買協議，包括 Frito-Lay 和 PepsiCo，這些公司正在幫助 Tesla 測試該車輛的範圍、效率及其他重要參數，這些都是該車的主要賣點。不過，Tesla 將成為 Semi 的首位用戶，這輛卡車將有助於解決未來幾年公司的物流需求。Tesla 的創新不僅體現在產品設計上，還在於其對市場的影響。

隨著 Semi 的推出，Tesla 不僅能夠提升自身的物流效率，還能在電動商用車市場中樹立新的標杆。這一系列的改進和需求預示著 Tesla 在未來的增長潛力，並進一步鞏固其在電動車領域的領導地位。

推薦閱讀