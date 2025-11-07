專訪野生動物攝影師 苦等五年終遇穿山甲
Tesla Semi 進行重大改造，專用工廠準備交付
Tesla 的 Semi 卡車一直以來都是業界最受期待的產品之一，因為它有可能在貨運行業帶來顛覆性的變革。此款電動卡車的推出不僅僅是為了滿足市場需求，更是對傳統運輸模式的一次挑戰。根據 Tesla 的介紹，Semi 擁有卓越的性能和高效能，能夠在各種運輸環境下表現出色。這款卡車的續航力可達 500 英里（約 804 公里），而其加速性能亦相當驚人，0 至 60 英里（約 96 公里）僅需 20 秒，這使其在重載情況下仍能保持良好的行駛性能。以下是 Tesla Semi 的主要規格：
項目
數據
續航力
加速（重載）
0 至 60 英里 / 約 96 公里
Semi 的推出不僅是 Tesla 的一個新產品，還可能改變整個貨運行業的運作方式。透過電動化的運輸解決方案，Tesla 希望能夠降低運輸成本，提高效率，並減少環境影響。隨著市場上對可持續交通解決方案的需求不斷增長，Tesla 的創新不僅為公司帶來了潛在的增長機會，也可能為整個行業帶來正面的影響。
未來，Tesla 的 Semi 卡車或將成為貨運行業的標杆，推動更多企業採用清潔能源技術，實現更環保的運輸模式。
