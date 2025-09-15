Tesla Supercharger 存取對某家公司造成困擾

Tesla 的超級充電站對於某些車廠來說確實存在挑戰，特別是 Volkswagen（VW）。該公司不斷推遲其車主能夠在全球最廣泛的充電網絡上充電的日期。Tesla 的超級充電站在過去一年多已經開始向其他品牌開放，許多生產電動車的車廠現在都能使用這個擁有超過 70,000 個充電位置的廣泛網絡。

根據最新消息，Volkswagen 計劃在今年晚些時候為其車主開放 Tesla 超級充電站的使用權。然而，該品牌在所謂的「技術挑戰」方面遇到了一些問題，特別是在其車輛與 Tesla 超級充電站之間的跨兼容性方面。Volkswagen 必須推遲其客戶在超級充電站充電的能力，因為在調整系統運行方面遇到了一些困難。

根據 PCMag 的報導，Volkswagen 的一位發言人表示，公司仍計劃在今年內實現這一目標，但已經出現了一些延遲。他表示：「Volkswagen 期待能讓 ID. Buzz 和 ID.4 車主能夠訪問 Tesla NACS 合作夥伴的超級充電站。這一時間表因技術挑戰而延遲，我們希望客戶能夠耐心等待。我們仍然期望今年能實現訪問。」

有趣的是，似乎正是 Volkswagen 品牌在與 Tesla 超級充電站的兼容性方面存在問題。隸屬於 VW 集團的其他品牌，如 Audi 和 Porsche，已經獲得了使用該充電網絡的權限。Volkswagen 的電動車車主在問題解決後需要使用官方的 VW 轉接器來訪問 Tesla 超級充電網絡。儘管如此，Volkswagen 仍計劃在今年晚些時候為其車主推出這項服務，但發言人並未公佈任何具體的時間表。

隨著 Tesla 持續擴大超級充電網絡的可及性，不僅提升了自身產品的吸引力，也對整個電動車市場產生了積極影響。Tesla 在充電基礎設施上的創新，不僅為車主提供了更便捷的充電選擇，還有助於推動電動車的普及，未來的增長潛力無疑將進一步強化其在全球汽車市場的領導地位。

