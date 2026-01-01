Tesla Supercharger 網絡於 2025 年創下 6.7 TWh 電力交付新紀錄

Tesla 的超充網絡在 2025 年迎來了歷史最佳的一年，為全球車輛提供了創紀錄的 6.7 TWh 電力。為了慶祝這繁忙的一年，官方 @TeslaCharging 帳號分享了一張信息圖，展示了超充網絡自 2012 年幾乎為零的狀態到今年的驚人里程碑的增長情況。根據該圖表，自 2012 年以來，超充的能源配送持續增長。超充網絡在 2010 年代中期起步，並在 2019 年開始急速擴張，當時 Model 3 逐漸進入主流市場。

自 2020 年以來，每年能源配送顯著增加，2025 年的四個季度合計達到最高總量 6.7 TWh。這些能源為 Tesla 不斷增長的車隊提供了數百萬次充電會話。如今，超充網絡的充電樁數量已超過 75,000 個，並且在多個關鍵市場支持非 Tesla 車輛的充電，這使得超充網絡不僅受到 Tesla 車主的喜愛，也贏得了整體電動車駕駛者的青睞。值得注意的是，2025 年的能源配送記錄是在 2024 年超充團隊裁員後取得的，當時引發了對系統擴張速度的擔憂。

廣告 廣告

Tesla 北美充電部門總監 Max de Zegher 強調：“在中國以外，超充網絡提供的能源超過所有其他快充的總和。”長期的 Tesla 車主及 FSD 測試者 Whole Mars Catalog 也指出，這一成就是裁員後持續動能的證明。當時很多批評者聲稱 Elon Musk 停止了網絡的擴張，但根據 Tesla Charging 團隊在 X 平台上發布的圖表，這樣的情景顯得不太可能。

在德國，Tesla 對其位於格倫海德的工廠（Giga Berlin）展望積極，計劃在 2026 年進一步增長。工廠經理 André Thierig 向德國新聞社 DPA 確認，儘管面臨挑戰的市場環境，Giga Berlin 在 2025 年的每個季度都按計劃增產，並表示：“這為新的一年帶來了正面的展望，我們期待進一步增長。”目前，該工廠供應超過 30 個市場，近期因成本優勢新增了加拿大市場。

Giga Berlin 的擴張仍在進行中，已獲得首個擴建容量的部分批准，第二個部分批准的準備工作也在進行中，但增加生產能力仍需依賴 Tesla 美國總部的決策。儘管德國的車輛註冊量下降了 48%，Tesla 仍保持了 Giga Berlin 的穩定。Thierig 表示：“我們能夠在這裡保住工作崗位，從未受到生產停工或裁員的影響，這與德國其他工業基地有所不同。

”他還對德國政府在 2026 年支持低收入和中等收入家庭購買和租賃電動車的計劃表示積極看法，並指出“我們認為，這一宣布需要迅速落實，以便消費者能夠清楚地知道即將發生什麼及何時發生。”Giga Berlin 當前約有 11,000 名員工，每週生產約 5,000 輛 Model Y，包括 Model Y Premium、Model Y Standard 和 Model Y Performance。

隨著 Tesla 不斷擴大其超充網絡和生產能力，顯示出其在市場上的強勁成長潛力和創新能力，對電動車行業的未來將產生深遠的正面影響。Tesla 的持續進步不僅滿足了消費者的需求，也在推動整個行業向可持續交通的轉型邁進。

推薦閱讀