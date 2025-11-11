容祖兒稱自己演戲業餘 入行 26 年從未想退休
Tesla Takedown 組織計劃於 11 月 15 日發起和平抗議活動
組織者強調，「Tesla Takedown 是一個和平抗議運動。我們反對暴力、破壞和財產損壞。」這一聲明明確表達了運動的核心價值觀，並試圖引起公眾對於 Tesla 在環保和技術創新方面的關注。參與者希望透過和平的方式，促進對於 Tesla 的討論，並對該品牌的影響力進行反思。在當前全球推動可持續發展的背景下，Tesla 的創新技術無疑對市場帶來了正面的影響。隨著電動車市場的快速成長，Tesla 也持續引領著行業的變革，為未來的交通方式提供了新的可能性。
這不僅是對環境的一種承諾，更是對整個汽車產業的一次挑戰，展現了 Tesla 進一步成長的潛力。
推薦閱讀
其他人也在看
鳳凰｜一號戒備信號今日日間維持 稍後發季風信號或取消所有熱帶氣旋警告｜不斷更新｜Yahoo
天文台表示，今日日間維持一號戒備信號。Yahoo新聞 ・ 2 天前
股神巴菲特宣布安靜退場 未來僅剩「感恩節信函」可一睹其幽默筆鋒
「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 今年底將卸任巴郡 (BRK.A) 執行長一職，結束長達數十年的投資生涯，並表示自己將「安靜退場」，不再撰寫年度股東信或公開發言，同時加速推進生前慈善捐贈計畫。鉅亨網 ・ 16 小時前
中山爛尾樓 港人爆集體北上維權 發展商被立案執行逾億元
港府致力推廣大灣區，吸引不少市民北上置業退休養老，然而爛尾樓問題卻困擾港投資者連番「中伏」。根據YouTube樓市頻道N+近日上載的影片，人稱「小香港」的中山三鄉，再度爆出香港業主集體北上維權案，數十名港人「隔山買牛」一個「錢寓」樓盤後數年仍未收樓。翻查資料，該發展商曾停工停產、拖欠民工工資，內部通告「逼近生死邊緣」，本月初遭立案「被執行」逾億元人民幣，業主們隨時血本無歸Yahoo財經 ・ 8 小時前
中國領事「斬首」回應高市「台灣有事」表態 日方強烈抗議：「言論極其不妥」
剛上任不久的日本首相高市早苗日前在眾議院稱，如果台灣「有事」，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衞權的「存亡危機事態」。中國駐大阪總領事薛劍其後在社交平台回應，表示「對於擅自伸過來的那個骯髒的腦袋，唯有毫不猶豫地砍掉」。高市早苗今日（10 日）在眾議院被要求撤回言論，但她拒絕。Yahoo新聞 ・ 1 天前
【圖輯】鳯凰橫掃呂宋 140 萬人疏散 道路粉碎農田淹沒
超強颱風鳳凰昨日（9 日）橫掃菲律賓北部，導致兩人喪生，140 萬人需要離開家園避災。今日風暴離開後，救援人員展開救災行動。數以萬計海岸防衞隊人員、警察及軍人恢復執勤，協助受災人民。Yahoo新聞 ・ 1 天前
LOEWE手袋雙11低至半價！超限量Goya枕頭包低至$10,XXX｜雙11優惠2025
雙11優惠終於來到白熱化階段，終於見到有網站做LOEWE手袋減價，手袋迷把握機會搶購低至LOEWE手袋！提提你，這次款式超限量，手快有手慢無，各位LOEWE迷，來來來，在雙11期間燒錢吧！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
【新聞點評】大家樂三連爆 改革要化整為零
餐飲業持續低迷，連鎖快餐店集團大家樂（0341.HK）發盈警，預告截至9月底半年度純利大跌65%至70%。值得留意的是，大家樂在今年4月份、去年11月份亦曾發出盈警，這意味該集團業績「三連爆」，處境日益嚴峻。面對北上消費、兩餸飯等趨勢，大家樂揚言推進大改革，包括縮減門店、精簡餐單、加強靈活性等。作為擁有57年歷史的招牌，大家樂原本標榜「平靚快」，其優勢現正備受動搖，該集團或須「化整為零」才可望找到出路。信報財經新聞 ・ 1 天前
17歲少女桌球室殘廁遭拳打腳踢 3名13至16歲少女認罪還押候判
一名 17 歲少女今年 10 月在旺角一個桌球室的殘廁，遭多名少女拳打腳踢及掌摑，至頭部撞牆，影片在網上流傳後，事主在家人陪同下報警。3 名介乎 13 至 16 歲的少女被捕，被控「襲擊致造成身體傷害」罪（法律 101 文章），案件周二（11 日）在西九龍裁判法院提堂。3 人認罪，須還押兒童及青少年院等候感化及社會福利官報告，案件押後至 11 月 25 日及 28 日判刑。法庭線 ・ 5 小時前
加拿大失去「無麻疹國家」地位 一年爆逾五千宗個案 美國明年或步後塵︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】加拿大失去了麻疹消除地位，泛美衛生組織（Paho）昨日（10 日）表示，該國未能在連續 12 個月內遏止疫情。由於加拿大不再被視為「無麻疹國家」，整個美洲地區亦因此失去「麻疹消除」地位。Yahoo 健康 ・ 6 小時前
大東山淪陷︱漁護署稱已提早部署 提示遊人切勿踐踏芒草︱Yahoo
正值芒草盛放的季節，過去的周末、周日，大東山人潮如鯽，從社交平台流傳的照片及影片顯示，有遊人為拍照走入芒草叢，傷害植物。漁護署今日（11 日）在 Facebook 發帖，表示郊野公園人員今年已提早部署，加強巡邏及宣傳，提示遊人切勿踐踏芒草。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
立法會選舉2025︱民建聯陳克勤疑借小學禮堂宣傳 校方聲明：不符借場原意 陳：溝通不足致誤會︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會選舉下月 7 日舉行，今日起舉辦選舉論壇炒熱氣氛。其中報名參選新界東北地區直選的民建聯陳克勤，日前被指在大埔區一間小學禮堂疑作選舉宣傳。涉事學校事後發聲明表示，有團體借用場地作義工培訓，但加入宣傳活動，與學校借出場地的原意不符，並強調校方「無意參與或支持任何與候選人相關的選舉活動」。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
北海道大雪突襲！札幌積雪12cm高、創9年來11月最早紀錄 致航班、JR列車延誤或取消｜北海道天氣
日本北海道11月8日遭遇異常暴雪襲擊，多地創下歷史性降雪紀錄。根據日本氣象廳數據，札幌市中心早上7時錄得12厘米積雪，是9年來首次在11月上旬突破10厘米；紋別市24小時降雪量更達29厘米，刷新當地11月紀錄。這波由強烈冷空氣南下造成的寒流，迫使札幌市凌晨4點50分緊急出動除雪車，創下過去10年第二早的出動紀錄。美唄市國道因路面結冰發生連環車禍，新千歲機場航班大亂，JR列車服務受阻。氣象專家指出，受拉尼娜現象影響，今年冬季日本將面臨更頻繁的極端天氣。如果近期會去日本旅遊的大家，記得預備足夠禦寒衣物。Yahoo 旅遊 ・ 10 小時前
雙11優惠2025｜半價歎到三大台北必吃自助餐！「饗A JOY」、「饗饗」、「饗食天堂」半價優惠碼開搶 飲雞尾酒＋食羊排＋龍蝦濃湯
雙11優惠一籮籮，這次輪到台灣自助餐大放送！近期有打算到台灣旅遊的大家，記得Bookmark這3間被網友譽為人生必食的台北自助餐。在11月11日晚上8點的雙11活動期間，於Klook活動頁面開搶優惠碼，並在結帳時輸入半價優惠碼【TWBU111150OFF】即享折扣高達$505！詳情即睇：Yahoo Food ・ 10 小時前
香港手球｜全運會佳績「史無前例」 總會倡設基地場館 羅淑佩：盡力提供場地支援｜Yahoo
第十五屆全國運動會，港隊手球隊昨日（10 日）在銅牌戰雖然以 25：33 不敵北京隊，無緣獎牌，不過取得第 4 名已寫下香港手球歷史新一頁。文化體育及旅遊局局長羅淑佩昨晚在社交平台發文，指接下來不要讓熱情冷卻，反而更要關心他們的需要，找尋可行的支持方法；到了今早（11 日）她向《商台》表示，已向手球總會、港隊教練和球員等承諾，盡辦法在場地上提供支援。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
特朗普怒斥未無薪工作的空管人員 警告稱不復工就扣薪
【彭博】— 特朗普敦促在政府停擺期間缺勤的空中交通管制員返回崗位，並威脅要扣發未出勤人員的薪酬。在美國選擇飛機出行的旅客正飽受航班延誤和取消之苦。Bloomberg ・ 21 小時前
摩佬高昂住宿費 由費倫巴治埋單
【Now Sports】土耳其報章《Yenicag Gazetesi》爆料，8月尾被費倫巴治炒魷的摩連奴，給球會留下一筆高達65.6萬鎊的酒店費用。《Yenicag Gazetesi》的記者表示，摩連奴（Jose Mourinho）在執教費倫巴治的16個月內，有15個月都住在離伊斯坦堡市中心偏遠的四季酒店，「埋單」費用高達3650萬土耳其里拉，相當於65.6萬鎊，而這筆費用要由球會支付。四季酒店由一座19世紀奧斯曼帝國的宮殿改建而成，很多設置都用上大理石，而且有非常寬敞的露台，其中深得摩連奴歡心的，是酒店有座水療中心，他經常會使用。65.6萬鎊的消費，也不只是租房錢而已，據工作人員透露，還包括摩佬的點餐，他最愛該酒店的雞湯和瑪格麗特pizza，也會叫梳打水和雪糕。除了酒店費用要費倫巴治承擔，摩連奴還因被炒而獲得球會770萬鎊的賠償金額。這位名帥在離職後不到1個月，便接受了賓菲加的邀請，事隔20多年後再返回葡萄牙執教，但目前球隊在葡超只排第3，落後榜首的波圖6分，而歐聯更在聯賽階段全敗，只靠得失球差勝過阿積士而不用墊底。now.com 體育 ・ 9 小時前
結業潮2025｜屯門老字號酒樓「好日子」宣布11月9日正式結業 街坊：屯門就快冇晒酒樓
近年不少本地飲食業者面對高昂租金及經營壓力，連老字號酒樓也難以倖免。近日有網民於社交平台「香港酒樓關注組」發帖指，位於屯門、陪伴街坊多年的老牌街坊酒家「好日子皇宴」宣布於 11月9日（星期日）正式結業，消息一出，即在社交平台掀起熱議，不少街坊得知後紛紛留言表示不捨。Yahoo Food ・ 14 小時前
The North Face雙11減價低至半價！灰色百搭衛衣低至$334、人氣風樓「骨折價」低至$771｜雙11優惠2025
雙11優惠來了！最近天氣時晴時雨，最適合入手一些輕便又透氣的機能服飾，應付突如其來的天氣變化！Yahoo購物專員發現英國大型網購平台ASOS近日突發推出大減價，人氣戶外品牌The North Face限時低至5折，當中多款風褸、衛衣等應季單品都有平，而且價錢比平時平一大截，性價比極高！The North Face近年成功打破老土的舊印象，結合時尚與實用，成為潮人日常造型的必備品牌。各位想趁優惠入手幾件百搭單品？今次ASOS雙11優惠跳樓價限時優惠絕對是入手好機會！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
解讀 | 點解利物浦大敗於曼城腳下？
利物浦之前在各項賽事取得兩連勝，本應士氣大振，但昨日的聯賽卻以0比3大敗於曼城腳下，表現大起大跌。領隊史諾雖然派出周中的原班正選陣容，但面對藍月亮一戰中未能展示出擊敗維拉及皇馬時的高強度及積極性，成為其中一個敗北原因。Yahoo 體育 ・ 1 天前
許紹雄生前最後訪問曝光 自揭去年發現腎腫瘤 做手術輕描淡寫「我當拍戲」
人稱「Benz雄」嘅許紹雄上月底病危入院，其家人及多位圈中好友趕往醫院探望，惜許紹雄因癌症引發器官多重機能衰竭而離世，享年76歲。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前