Tesla Takedown 組織計劃於 11 月 15 日發起和平抗議活動

組織者強調，「Tesla Takedown 是一個和平抗議運動。我們反對暴力、破壞和財產損壞。」這一聲明明確表達了運動的核心價值觀，並試圖引起公眾對於 Tesla 在環保和技術創新方面的關注。參與者希望透過和平的方式，促進對於 Tesla 的討論，並對該品牌的影響力進行反思。在當前全球推動可持續發展的背景下，Tesla 的創新技術無疑對市場帶來了正面的影響。隨著電動車市場的快速成長，Tesla 也持續引領著行業的變革，為未來的交通方式提供了新的可能性。

這不僅是對環境的一種承諾，更是對整個汽車產業的一次挑戰，展現了 Tesla 進一步成長的潛力。

