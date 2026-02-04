Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

【Teva】官網熱賣鞋款低至5折 買兩對低至75折（即日起至01/03）

Teva香港官網最新優惠，由即日起至3月1日，熱賣鞋款低至5折，無需輸入優惠碼即可享有優惠，凡購買新品或折扣鞋款1對即享額外85折，入手2對或以上更可享額外75折。此外，全店產品折後滿$700可再減$50，滿$1,000則減$100。現在就是入手這款經典戶外涼鞋的黃金機會，建議大家把握尺碼齊全時下單。

Teva官網按此

日期：即日起至2026/03/01

地點：Teva網店

