TGA 2025年度最佳遊戲是《33號遠征隊》！擊敗5款大作 領獎領到手軟封神

年度遊戲頒獎典禮（TGA2025）今（12）天正式登場，而最重要的年度最佳遊戲今年也入圍了許多受到玩家們歡迎的作品，任天堂的《咚奇剛：蕉力全開》、小島秀夫的《死亡擱淺2 冥灘之上》、讓玩家們期待 7 年之久的《空洞騎士：絲綢之歌》、獨立遊戲神作，也拿過 GOTY 的《黑帝斯》續作《黑帝斯II》與《天國降臨：救贖2》以及今年的超級大黑馬《光與影 33號遠征隊》。

（Credit:TGA2025）

而就在剛剛，TGA2025 上已經正式宣布，2025 年的年度最佳遊戲就是由 Sandfall Interactive 這個法國獨立遊戲團隊傾全力打造，讓傳統讓許多玩家認為無聊的回合制煥發生機，遊戲的畫面、音樂也讓人印象非常深刻的《光與影 33號遠征隊》獲得今年的年度最佳遊戲（Game Of TheYear），寫下歷史！

