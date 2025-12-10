焦點

聖誕優惠　必食10大本地酒店自助餐推介！

Yahoo Tech HK

TGA 2025預告片出爐！回顧年度神作、展望2026新作

MrSun
MrSun
Yahoo奇摩遊戲編輯

年度遊戲盛事「遊戲大獎 2025」（The Game Awards 2025，TGA 2025），將在本地時間 12 月 12 日（五）上午 8:30 正式登場。官方近日釋出了活動預告片，由 TGA 創辦人兼主持人 Geoff Keighley 親自操刀剪輯，旨在帶領玩家重溫 2025 年的精彩遊戲陣容，並展望未來即將到來的新作。

精彩的 2025 年，讓玩家期待的 2026 年。（圖源：The Game Awards）
精彩的 2025 年，讓玩家期待的 2026 年。（圖源：The Game Awards）

今年的預告片主題，Geoff Keighley 表示聚焦在「重生」、「復興」和「尋找希望」，並選用了英國搖滾樂團 Sleep Token 的音樂作為背景配樂，帶出獨特的氛圍。Geoff Keighley 在個人 X（推特）上表示，這是他對今年的一種個人反思與致敬。剪輯中 2025 年的遊戲就有《死亡擱淺2》、《光與影：33號遠征隊》、《天國降臨救贖2》、《沉默之丘f》、《黑帝斯2》、《咚奇剛蕉力全開》、《Dispatch》等受到好評的作品，以及《惡靈古堡9安魂曲》、《007 曙光初現》、《漫威金鋼狼》等即將推出作品。

隨著預告片的釋出，玩家社群的討論熱度也隨之升溫。除了對 Sleep Token 的配樂選擇給予好評外，網友們也開始在預告片中尋找關於新作的蛛絲馬跡，推測《GTA 6》可能會在典禮中亮相等：「今年的好遊戲真的不少」、「等不及 2026 年有哪些更棒的遊戲啦！」、「感謝 2025 年所有優秀的遊戲，希望 2026 年會更精彩」而這場年度盛會不只是頒發獎項，更被視為遊戲業界展示未來動向的重要舞台，讓我們一起期待本週五的到來吧。

