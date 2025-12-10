聖誕優惠 必食10大本地酒店自助餐推介！
TGA 2025預告片出爐！回顧年度神作、展望2026新作
年度遊戲盛事「遊戲大獎 2025」（The Game Awards 2025，TGA 2025），將在本地時間 12 月 12 日（五）上午 8:30 正式登場。官方近日釋出了活動預告片，由 TGA 創辦人兼主持人 Geoff Keighley 親自操刀剪輯，旨在帶領玩家重溫 2025 年的精彩遊戲陣容，並展望未來即將到來的新作。
今年的預告片主題，Geoff Keighley 表示聚焦在「重生」、「復興」和「尋找希望」，並選用了英國搖滾樂團 Sleep Token 的音樂作為背景配樂，帶出獨特的氛圍。Geoff Keighley 在個人 X（推特）上表示，這是他對今年的一種個人反思與致敬。剪輯中 2025 年的遊戲就有《死亡擱淺2》、《光與影：33號遠征隊》、《天國降臨救贖2》、《沉默之丘f》、《黑帝斯2》、《咚奇剛蕉力全開》、《Dispatch》等受到好評的作品，以及《惡靈古堡9安魂曲》、《007 曙光初現》、《漫威金鋼狼》等即將推出作品。
隨著預告片的釋出，玩家社群的討論熱度也隨之升溫。除了對 Sleep Token 的配樂選擇給予好評外，網友們也開始在預告片中尋找關於新作的蛛絲馬跡，推測《GTA 6》可能會在典禮中亮相等：「今年的好遊戲真的不少」、「等不及 2026 年有哪些更棒的遊戲啦！」、「感謝 2025 年所有優秀的遊戲，希望 2026 年會更精彩」而這場年度盛會不只是頒發獎項，更被視為遊戲業界展示未來動向的重要舞台，讓我們一起期待本週五的到來吧。
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
佛羅里達州立大學研究人員研製出新型晶體材料 助力數據儲存及量子技術發展
佛羅里達州立大學的研究人員成功開發出一種結晶材料，能將磁性轉變為旋渦狀圖案，這一發現或將推動數據存儲、節能電子產品及未來量子技術的邊界。在他們的研究中，團隊展示了將兩種化合物的化學組成幾乎相同但晶體對稱性不同的方式，可以產生全新的結構類型。這導致了一種具有非常特殊的類似於 skyrmion 磁性紋理的材料。 這些微小的磁性漩渦源於原子的自旋，每個自旋像是一個微型箭頭，表徵著其磁性方向。當這些自旋...TechRitual ・ 4 小時前
宏福苑五級火災｜消防裝置承辦商：未經訓練物管人員不能操作警鐘開關
【Now新聞台】宏福苑大火中，消防初步調查指8幢大廈中有7幢的火警鐘均無響，究竟火警鐘一般是如何運作、誰可以控制開關？宏福苑五級火災．不斷更新一場火災敲響了不少疑問，居民最想知道的是當時警鐘究竟有沒有響起？根據消防處初步調查，只有宏新閣的警鐘在火警發生期間曾經鳴響，全部大廈的火警警報系統也不是處於有效操作狀態。有註冊消防裝置承辦商指，大型屋苑的消防控制室一般會設於各幢大廈，全部獨立運作及管理，警報系統即使出現電力短路，後備電源的續航能力理應足夠警示居民疏散。註冊消防裝置承辦商董事總經理程志銘：「一般停止這個系統，可以是消防控制箱損壞、消防配件損壞，甚至電力斷路，另外是人手操作，將警鐘隔離。電源損壞應該還有後備供電，除非兩樣同時壞，後備電源可支撐30分鐘。」程志銘表示，除了承辦商或曾受訓的物業管理人員可以進入消防控制室外，一般工人或市民都不能操作警鐘的開關。程志銘：「以保養去計，最少兩個人去做，一個人負責在消防控制箱監察，另一個人員則負責測試消防設備及物品。如果他不是受過訓練，不應該觸碰消防系統，因為要交由消防承辦商去做。」警方至今拘捕6人，涉嫌在宏福苑大維修期間向消防作出虛假陳述，訛稱now.com 新聞 ・ 3 小時前
日本皇后雅子迎 62 歲生日 今年到訪二戰紀念地 醫療團隊指「適應障礙症」未痊癒︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】日本德仁天皇的皇后雅子迎來 62 歲生日，雅子自 2003 年罹患適應障礙症，宮內廳醫療團隊在聲明中表示，她的治療仍在進行，雖然十分珍惜與民眾接觸的機會，但健康狀態依然會出現起伏，在大型儀式或長時間行程後容易感到疲憊。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
容天佑迎娶富家女五星級酒店筵開23席 新娘晒巨型龍鳳鈪氣派十足
現年30歲嘅TVB小生容天佑，憑劇集《法言人》飾演見習師爺「Tony仔」而備受關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
王浩信北上發展兩年終重返男一 開工煲煙照曝光？
現年42歲嘅王浩信做歌手出身，其後轉跑道加入TVB成為演員，曾兩度勇奪視帝獎項，攀上事業高峰。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
王鶴棣帶隊返家鄉拍攝 意外揭黃曉明僅年輕王爸爸5歲
【on.cc東網專訊】內地男神王鶴棣日前偕黃曉明、黃子韜、劉耀文等回四川省樂山家鄉拍攝綜藝節目《宇宙閃爍請注意》，獲鄉親熱烈歡迎，坐在露天雙層巴士拍攝時，被頒贈寫上「滿載榮光歸故 樂山巨星四棣仔」的錦旗，相當威水。東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
陳浩民踎街邊食麵 臉現皺紋真實容貌曝光 曾承認跟太太有做醫美
56歲藝人陳浩民年輕時唇紅齒白，曾是TVB一線小生，其中以《西遊記(貳)》的孫悟空、《天龍八部》的段譽及《封神榜》的哪吒最為經典。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
朱孝天遭F4巡演除名！ 老婆心疼「他一個月狂減15公斤」：是真心想赴約
F4原訂12月在上海啟動合體巡演，未料活動尚未登場，成員朱孝天就被證實排除在外，四人重聚計畫正式破局。對此，朱孝天的妻子韓雯雯近日在直播中首度回應，語氣滿是不捨，坦言整件事讓她感到「非常揪心」。姊妹淘 ・ 21 小時前
劉亦菲現身F1賽場！黑裙墨鏡帥翻全場 生圖美到媒體狂讚：38歲狀態太瘋狂
12月7日，劉亦菲以阿布達比旅遊大使和LV全球代言人的雙重身分現身F1阿布達比大獎賽。她一身黑色無袖短裙搭配高馬尾，生圖中肌膚顯得粉白透亮，狀態備受討論。姊妹淘 ・ 17 小時前
潤娥AAA典禮奪年度女演員獎、流利中文感言引全場暴動！粉黑公主Look＋珠寶搭配精準到位
發表感言時，她先以韓文致謝，下一秒直接切換中文：「謝謝大家喜歡我，喜歡我的電視劇，也喜歡我的作品，請大家繼續關注我。」全場尖叫直接破表！十級中文實力真的不是開玩笑，無論是不是粉絲都完全被她拿捏。在紅毯風格上、潤娥這次把「精緻又大氣」四個字穿在身上。她身著...styletc ・ 1 天前
辛芷蕾飛美國影時尚大片 搭飛機跌watt變素人
【on.cc東網專訊】內地女星辛芷蕾榮登「威尼斯影后」後，身價升值十倍成為各大品牌寵兒，早前打破歐洲時尚品牌慣用超模及國際巨星的慣例，被邀約為品牌首位內地全球代言人，穿上綠色及紅色低胸裙等拍攝廣告相外，日前又應另一法國時尚品牌邀請，偕內地及韓國兩大男神王一博及權東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
濱崎步上海萬人場變空場！ 「我是Ayu」霸氣宣言！
哎喲，日本年末音樂節目FNS歌謠祭本該是天后濱崎步閃耀舞台的時刻，誰知12月3日晚她穿華麗造型現身，卻在IG po照配句「I keep moving forward, because I am ayu.（我會持續前進，因為我是Ayu）」， 簡直是對上海演唱會取消的無聲宣言！Japhub日本集合 ・ 1 天前
日本粉絲腦洞無極限！東京動漫展各種神Cosplay，好萊塢明星傻眼配合演出
2025 東京動漫展（東京コミコン2025，TokyoComicCon）於 12 月 5 日到 7 日在幕張展覽館盛大舉行，這屆活動依然星光閃耀，邀請了眾多歐美影視圈的超重量級嘉賓。像是包括漫威電影宇宙的「酷寒戰士」Sebastian Stan、《魔戒》「佛羅多」Elijah Wood 與「山姆」Sean Astin、《雙面人魔》「漢尼拔」Mads Mikkelsen 等大咖。現場日本粉絲為了和偶像合作，可以說發揮了極致的 Cosplay 創意和熱情，而明星們面對各種突發奇想的合照要求，也展現了極高的親和力與幽默感，留下了無數精彩的互動場面。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
清野菜名當媽還在飛踢全場！ 迪士尼叔母原來這麼能打啊！
清野菜名現在31歲，IG 174萬粉，隨便一張練拳照就能讓留言區刷到當機。160cm的她，踢起人來比180cm的男人還兇，重點是她還當了媽！Japhub日本集合 ・ 1 天前
宣萱Threads互動超親民 翻舊《尋秦記》相簿即爆seed 凍齡女神再圈粉
宣萱近日活躍於社交平台Threads，除咗每隔兩三天就會分享生活小事，從工作日常心情到寵物照，內容貼地又真實，而且幾乎每當粉絲tag佢，就會熱情回覆。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
朴寶劍公開高雄旅遊照！騎YouBike、抓惠利去晨跑重訪「寶劍樹」
朴寶劍這次在高雄完成騎YouBike的小小心願，他在今年8月來台舉辦粉絲見面會時，朴寶劍曾被民眾巧遇在高雄晨跑。他當時就在社群上坦言，看到當地人騎YouBike十分羨慕，也很想嘗試，但因為不清楚使用方式而作罷。有熱心粉絲特地傳給他完整教學，這次再度因AAA抵台，他真的照著...styletc ・ 17 小時前
《神探俏嬌娃》拍檔劉玉玲與祖娜芭莉摩亞清談節目重聚
【on.cc東網專訊】由荷里活3大女星金美倫戴雅絲（Cameron Diaz）、祖娜芭莉摩亞（Drew Barrymore）與劉玉玲（Lucy Liu）合演的賣座電影《神探俏嬌娃》（Charlie's Angels）是不少影迷的「集體回憶」，而已轉做清談節目主持東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
魏如萱「母子戀」現況曝光 分隔兩地視像傳情
【on.cc東網專訊】金曲歌后魏如萱早前認愛小21歲網紅Ian，但因被外界質疑介入Ian及舊愛若盈戀情，令該段感情備受輿論壓力，對此魏如萱事後雖回應男女雙方都是在單身狀況才開始交往，但若盈方面卻一度表示「雙方處於冷靜期」，讓三人的關係撲朔迷離。早前若盈和Ian還東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
陳曉華「愛上」郭晉安傳與朱敏瀚感情現暗湧 本尊親自回應...
無綫花旦陳曉華拍劇集《金式森林》與視帝郭晉安合作，她曾在訪問中講笑指「愛上了」安仔，因而有報道指陳曉華與朱敏瀚戀情現暗湧。東方日報 OrientalDaily ・ 19 小時前
《Emily in Paris 5》 回來了！移居羅馬、 Mindy戀Alfie？劇情還可以如何發展？
來自芝加哥的Emily，終於要和巴黎說Byebye，學習當個羅馬人了。《Emily in Paris》第五季即將上架，Lily Collins將從法國前往意大利，展開全新的冒險。正式追劇前，先為你搜籮關於《Emily in Paris》第五季的全部資訊。《Emily in Paris》第四季大結局帶來了不少震撼的收尾，Emily被選中協助籌劃並監督Agence Grateau在羅馬的新辦公室，Emily還將要與新男友Marcello（Eugenio Franceschini飾）共事。 不過，劇季結尾時，剛剛獲得米其林星的Gabriel（Lucas Bravo飾）決心要追到羅馬，贏回Emily的心。 至於好友Mindy（Ashley Park飾）在大結局中因歐洲歌唱大賽夢碎而沮喪，但她之後被邀請擔任《Chinese Popstar》的評委，並演唱她的新歌。在第五季的劇情簡介中，寫道：「但就在一切看似步入正軌時，一個工作計劃卻出了差錯，連鎖反應引發了心碎和事業挫折。為了尋求穩定，Emily投入法式生活方式，直到一個重大秘密威脅到她最親密的關係之一。」在第五季的預算告中，展現了義大利迷人的街ELLE.com.hk ・ 22 小時前