TGA 2025預告片出爐！回顧年度神作、展望2026新作

年度遊戲盛事「遊戲大獎 2025」（The Game Awards 2025，TGA 2025），將在本地時間 12 月 12 日（五）上午 8:30 正式登場。官方近日釋出了活動預告片，由 TGA 創辦人兼主持人 Geoff Keighley 親自操刀剪輯，旨在帶領玩家重溫 2025 年的精彩遊戲陣容，並展望未來即將到來的新作。

精彩的 2025 年，讓玩家期待的 2026 年。（圖源：The Game Awards）

今年的預告片主題，Geoff Keighley 表示聚焦在「重生」、「復興」和「尋找希望」，並選用了英國搖滾樂團 Sleep Token 的音樂作為背景配樂，帶出獨特的氛圍。Geoff Keighley 在個人 X（推特）上表示，這是他對今年的一種個人反思與致敬。剪輯中 2025 年的遊戲就有《死亡擱淺2》、《光與影：33號遠征隊》、《天國降臨救贖2》、《沉默之丘f》、《黑帝斯2》、《咚奇剛蕉力全開》、《Dispatch》等受到好評的作品，以及《惡靈古堡9安魂曲》、《007 曙光初現》、《漫威金鋼狼》等即將推出作品。

隨著預告片的釋出，玩家社群的討論熱度也隨之升溫。除了對 Sleep Token 的配樂選擇給予好評外，網友們也開始在預告片中尋找關於新作的蛛絲馬跡，推測《GTA 6》可能會在典禮中亮相等：「今年的好遊戲真的不少」、「等不及 2026 年有哪些更棒的遊戲啦！」、「感謝 2025 年所有優秀的遊戲，希望 2026 年會更精彩」而這場年度盛會不只是頒發獎項，更被視為遊戲業界展示未來動向的重要舞台，讓我們一起期待本週五的到來吧。

