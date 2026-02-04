市建局向 1,700 名宏福苑業主發放樓宇更新全額資助
【TGS2026】「三井3C」攤位的「Razer」「ASUS」「Logitech」「MSI」區域照片報導！
2026 年 1 月 29 日（四）至 2 月 1 日（日）舉辦的「2026 台北國際電玩展（以下簡稱台北電玩展 2026）」。
本次將為大家帶來展出能讓遊戲體驗更升級的裝置品牌，「三井3C」攤位中「Razer」「ASUS」「Logitech」「MSI」區域的照片報導！
大量推出聯名產品、擁有廣大粉絲群的「Razer」區域報導！
首先從「Razer」區域開始！
提到 Razer，最具代表性的「貓耳」耳機一字排開。
不只有耳機，控制器產品也很豐富！
除了原創設計外，現場也展示了大量聯名商品！
最先映入眼簾的是與《新世紀福音戰士》（以下簡稱 EVA）的聯名產品！
可以看到 2 號機規格的電競椅！
沉穩的黑色搭配鮮明的紅色與金色，相當吸睛。
不只電競椅，現場也展示了多款 2 號機規格的 PC 周邊裝置。
讓人聯想到明日香所配戴介面裝置的耳機設計。
融入滿滿 EVA 元素的鍵盤設計。
Enter 鍵上印有「作戰開始」字樣。
每次按下去都令人熱血沸騰！
Tab 鍵印有 2 號機，Caps Lock 鍵則印著「第 3 新東京市」。
對 EVA 粉絲來說簡直是無法抗拒的滿滿細節！
滑鼠同樣是 EVA 規格。
這些產品已在 Razer 官方「EVA 2 號機收藏」頁面中，向日本市場公開。
在台灣目前可直接購買，想搶先入手的玩家千萬別錯過！
不只 EVA，現場也展出了《絕區零》的聯名產品！
大量展示了人氣角色「星見雅」款式！
鮮豔亮眼的藍色鍵盤十分吸睛。
空白鍵上印著散發銳利目光的「星見雅」。
產品詳細資訊請至 Razer 官方「絕區零收藏」頁面確認！
這邊則是《Minecraft》聯名產品！
設計成苦力怕臉孔的滑鼠相當可愛。
充滿《Minecraft》風格、以綠色為主調的鍵盤設計。
方向鍵後方探出頭來的苦力怕也十分討喜。
還有苦力怕規格的耳機！
產品詳細資訊請至 Razer 官方「Minecraft 收藏」頁面查看！
現場也展示了《絕對武力2》聯名產品！
設計了讓玩家熱血沸騰的龍形圖樣。
滑鼠上同樣有噴火的巨龍設計。
淡金色與紅色巨龍形成的對比相當帥氣。
產品詳細資訊請至 Razer 官方「絕對武力2 收藏」頁面確認！
台灣代表性的電競裝置製造商「ASUS」區域報導！
首先來看看 ASUS 旗下品牌之一「Republic of Gamers（ROG）」！
現場人潮眾多，氣氛相當熱絡。
從耳機、滑鼠等各式 PC 周邊裝置皆有廣泛展出。
現場展示了「ROG Raikiri II Xbox Wireless」。
擁有大量按鍵設計，可依使用者需求進行客製化設定的產品。
詳細資訊請參閱「ROG Raikiri II Xbox Wireless Controller」產品頁面。
不只有「ROG」，也展出了「TUF Gaming」的產品！
專為初音未來粉絲打造的「初音未來收藏系列」也在現場亮相。
耳機「H1 GEN II」的初音未來版本！
採用初音未來代表性的白色、湖水藍與粉紅色配色設計。
產品詳細資訊請至 ASUS 官方「初音未來收藏系列」頁面查看！
來自瑞士的電競裝置製造商「Logitech」區域報導！
一起來看看始終站在業界最前線、引領潮流的「Logitech」區域吧！
現場推出了僅限本次展會的專屬好康與折扣活動。
展出了多款職業玩家使用的裝置，特別著重於滑鼠與鍵盤等產品。
依照購買金額不同，可獲得的特典內容也會有所變化。
購買產品後即可參加抽獎活動，有機會獲得的不是裝置，而是紅包獎金。
許多來場觀眾實際體驗了 Logitech 的產品。
設計風格硬派又帥氣，令人印象深刻。
引領裝置界的「MSI」區域報導！
最後造訪的是「MSI」。
不用多說，這是一家眾所皆知的大型裝置製造商。
這裡同樣推出了展會限定的特典與折扣。
MSI 的自動折疊雨傘相當引人注目。
紅色巨龍「LUCKY君」在現場迎接來場觀眾！
圓滾滾的眼睛十分可愛。
以上就是台北電玩展 2026「三井3C」攤位的照片報導！
© 2026 Razer Inc. All rights reserved.
© ASUSTeK Computer Inc. All rights reserved.
©2026 Logicool. All rights reserved
© 2026 Micro-Star INT'L CO.,LTD. All rights reserved.
