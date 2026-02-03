【TGS2026】任天堂攤位照片報導！與「瑪利歐」系列角色見面互動以及各式作品的試玩等

Saiga NAK

於2026年1月29日(星期四)至2月1日(星期日)舉辦的大規模遊戲展會「2026台北國際電玩展(以下稱台北電玩展2026)」
任天堂攤位中，展開了與「瑪利歐」系列角色的見面互動以及各式作品的試玩等。
立刻為您帶來任天堂攤位的樣貌！

抵達任天堂攤位！
巨大的任天堂攤位看板充滿魄力呢。

任天堂攤位中，展示了超級瑪利歐兄弟40周年的歷史看板！
可以透過插畫一同回顧「超級瑪利歐兄弟」40周年的歷史。

任天堂攤位看板的右側可以與「瑪利歐」系列角色碧姬公主及耀西等進行見面互動
可以在任天堂攤位，創造特別的回憶。

在任天堂攤位，可以試玩Nintendo Switch或Nintendo Switch 2的遊戲作品！
由任天堂出展・可試玩的遊戲作品如下。

  • 瑪利歐賽車世界

  • Pokémon LEGENDS Z-A 「Z-A Battle Club」體驗 / Pokémon LEGENDS Z-A 期間限定挑戰！失控的MEGA阿勃梭魯 高速救援作戰！

  • 超級瑪利歐銀河 + 超級瑪利歐銀河 2

  • 咚奇剛 蕉力全開 / 咚奇剛 蕉力全開 (付費下載內容) DK島嶼＆翡翠衝刺

  • 卡比的馭天飛行者

  • 薩爾達無雙 封印戰記

  • 超級瑪利歐派對 空前盛會 Nintendo Switch 2 Edition + 空前盛會TV(相機體驗)

  • 超級瑪利歐派對 空前盛會 Nintendo Switch 2 Edition + 空前盛會TV(滑鼠體驗)

  • 密特羅德 究極4 穿越未知 Nintendo Switch 2 Edition

此外，還可以試玩發售前的遊戲作品。
由第三方廠商出展・可試玩的遊戲作品如下。

  • 超級槍彈辯駁 2×2

  • 惡靈古堡 安魂曲

  • 零～紅蝶～ REMAKE

  • 終天教團

  • 人中之龍極3 / 人中之龍3外傳Dark Ties

  • 刺客教條：暗影者

  • AKIBA LOST

  • 超時空方舟豪華版

  • FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE

  • OPUS: Prism Peak

  • 大家一起骰子街 / Grounding

  • 那個傢伙

  • 女神異聞錄3 Reload

  • 勇者鬥惡龍VII Reimagined

  • 泡姆泡姆

  • 真・三國無雙 ORIGINS

  • MARVEL Cosmic Invasion DELUXE EDITION

  • 熱血西遊記天竺奇譚

  • Street Fighter 6

  • 流星的洛克人 完全收藏集

  • 謎路 鳴美澤事件

  • 星砂島物語

  • BALL×PIT

  • MONSTER HUNTER STORIES 3: 命運雙龍

  • 三麗鷗全明星魔法捉迷藏

  • 角落小夥伴 打造吧！ 夢幻的角落小夥伴小島

  • 空之軌跡 the 1st

  • Just Dance 舞力全開2026

  • 砰！砰！奪寶大冒險

  • 迪士尼美妙健身

為您介紹部分試玩的樣貌！

可以在大螢幕前坐著悠閒地試玩馳騁於廣大世界的「瑪利歐賽車世界」。

Pokémon LEGENDS Z-A

在「Pokémon LEGENDS Z-A」區域可以試玩「Z-A Battle Club」體驗與期間限定挑戰！失控的MEGA阿勃梭魯救援作戰！。

超級瑪利歐銀河 + 超級瑪利歐銀河 2

試玩了「超級瑪利歐銀河」與「超級瑪利歐銀河 2」合而為一的軟體「超級瑪利歐銀河 + 超級瑪利歐銀河 2」。

咚奇剛 蕉力全開 / 咚奇剛 蕉力全開 DK島嶼＆翡翠衝刺

在「咚奇剛 蕉力全開」區域可以試玩「咚奇剛 蕉力全開」與付費下載內容「DK島嶼＆翡翠衝刺」。

卡比的馭天飛行者

可以試玩「星之卡比 飛天騎車」以來，時隔22年的完全新作「卡比的馭天飛行者」。

此外，在本區域有卡比前來迎接！
在試玩前後，和卡比一起拍照留念也不錯呢。

薩爾達無雙 封印戰記

可以試玩以「薩爾達傳說 王國之淚」中片段描繪的太古封印戰爭時代為舞台的「薩爾達無雙 封印戰記」。

密特羅德 究極4 穿越未知 Nintendo Switch 2 Edition

可以試玩時隔約18年的新作「密特羅德 究極4 穿越未知 Nintendo Switch 2 Edition」。

「Nintendo Switch Online」體驗區域

可以在「Nintendo Switch Online」體驗區域，體驗加入Nintendo Switch Online後即可使用的這些服務：能在Nintendo Switch / Nintendo Switch 2遊玩任天堂發售過的各式主機作品的「Nintendo Classics」，以及能隨時欣賞任天堂遊戲音樂的智慧型手機應用程式「Nintendo Music」。

也販售Nintendo Switch 2！還有商品販售攤位！

任天堂攤位的旁邊，設置了商品販售區。

展開毯子、玩偶等眾多周邊商品！

這裡販售著各式各樣的Nintendo Switch / Nintendo Switch 2遊戲軟體。

此外，在台北電玩展2026可作為「任天堂攤位限定特典」，以優惠價格購買Nintendo Switch 2主機或Nintendo Switch 2專用周邊設備等。

「冬季休閒側背包」與「Nintendo Switch 2 壓克力吊飾」是「任天堂攤位限定特典」的一部分。
印有積雪「金幣」、「超級星星」、「火花菇」設計的側背包與縮小版「Nintendo Switch 2」吊飾，是最強的組合呢。
以上是台北電玩展2026任天堂攤位的報導！

© Nintendo

