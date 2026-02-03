【TGS2026】任天堂攤位照片報導！與「瑪利歐」系列角色見面互動以及各式作品的試玩等
於2026年1月29日(星期四)至2月1日(星期日)舉辦的大規模遊戲展會「2026台北國際電玩展(以下稱台北電玩展2026)」
任天堂攤位中，展開了與「瑪利歐」系列角色的見面互動以及各式作品的試玩等。
立刻為您帶來任天堂攤位的樣貌！
規模宏大且充滿魄力的任天堂攤位！
抵達任天堂攤位！
巨大的任天堂攤位看板充滿魄力呢。
任天堂攤位中，展示了超級瑪利歐兄弟40周年的歷史看板！
可以透過插畫一同回顧「超級瑪利歐兄弟」40周年的歷史。
任天堂攤位看板的右側可以與「瑪利歐」系列角色碧姬公主及耀西等進行見面互動！
可以在任天堂攤位，創造特別的回憶。
有許多可以試玩的遊戲作品！
在任天堂攤位，可以試玩Nintendo Switch或Nintendo Switch 2的遊戲作品！
由任天堂出展・可試玩的遊戲作品如下。
瑪利歐賽車世界
Pokémon LEGENDS Z-A 「Z-A Battle Club」體驗 / Pokémon LEGENDS Z-A 期間限定挑戰！失控的MEGA阿勃梭魯 高速救援作戰！
超級瑪利歐銀河 + 超級瑪利歐銀河 2
咚奇剛 蕉力全開 / 咚奇剛 蕉力全開 (付費下載內容) DK島嶼＆翡翠衝刺
卡比的馭天飛行者
薩爾達無雙 封印戰記
超級瑪利歐派對 空前盛會 Nintendo Switch 2 Edition + 空前盛會TV(相機體驗)
超級瑪利歐派對 空前盛會 Nintendo Switch 2 Edition + 空前盛會TV(滑鼠體驗)
密特羅德 究極4 穿越未知 Nintendo Switch 2 Edition
此外，還可以試玩發售前的遊戲作品。
由第三方廠商出展・可試玩的遊戲作品如下。
超級槍彈辯駁 2×2
惡靈古堡 安魂曲
零～紅蝶～ REMAKE
終天教團
人中之龍極3 / 人中之龍3外傳Dark Ties
刺客教條：暗影者
AKIBA LOST
超時空方舟豪華版
FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE
OPUS: Prism Peak
大家一起骰子街 / Grounding
那個傢伙
女神異聞錄3 Reload
勇者鬥惡龍VII Reimagined
泡姆泡姆
真・三國無雙 ORIGINS
MARVEL Cosmic Invasion DELUXE EDITION
熱血西遊記天竺奇譚
Street Fighter 6
流星的洛克人 完全收藏集
謎路 鳴美澤事件
星砂島物語
BALL×PIT
MONSTER HUNTER STORIES 3: 命運雙龍
三麗鷗全明星魔法捉迷藏
角落小夥伴 打造吧！ 夢幻的角落小夥伴小島
空之軌跡 the 1st
Just Dance 舞力全開2026
砰！砰！奪寶大冒險
迪士尼美妙健身
為您介紹部分試玩的樣貌！
瑪利歐賽車世界
可以在大螢幕前坐著悠閒地試玩馳騁於廣大世界的「瑪利歐賽車世界」。
Pokémon LEGENDS Z-A
在「Pokémon LEGENDS Z-A」區域可以試玩「Z-A Battle Club」體驗與期間限定挑戰！失控的MEGA阿勃梭魯救援作戰！。
超級瑪利歐銀河 + 超級瑪利歐銀河 2
試玩了「超級瑪利歐銀河」與「超級瑪利歐銀河 2」合而為一的軟體「超級瑪利歐銀河 + 超級瑪利歐銀河 2」。
咚奇剛 蕉力全開 / 咚奇剛 蕉力全開 DK島嶼＆翡翠衝刺
在「咚奇剛 蕉力全開」區域可以試玩「咚奇剛 蕉力全開」與付費下載內容「DK島嶼＆翡翠衝刺」。
卡比的馭天飛行者
可以試玩「星之卡比 飛天騎車」以來，時隔22年的完全新作「卡比的馭天飛行者」。
此外，在本區域有卡比前來迎接！
在試玩前後，和卡比一起拍照留念也不錯呢。
薩爾達無雙 封印戰記
可以試玩以「薩爾達傳說 王國之淚」中片段描繪的太古封印戰爭時代為舞台的「薩爾達無雙 封印戰記」。
密特羅德 究極4 穿越未知 Nintendo Switch 2 Edition
可以試玩時隔約18年的新作「密特羅德 究極4 穿越未知 Nintendo Switch 2 Edition」。
「Nintendo Switch Online」體驗區域
可以在「Nintendo Switch Online」體驗區域，體驗加入Nintendo Switch Online後即可使用的這些服務：能在Nintendo Switch / Nintendo Switch 2遊玩任天堂發售過的各式主機作品的「Nintendo Classics」，以及能隨時欣賞任天堂遊戲音樂的智慧型手機應用程式「Nintendo Music」。
也販售Nintendo Switch 2！還有商品販售攤位！
任天堂攤位的旁邊，設置了商品販售區。
展開毯子、玩偶等眾多周邊商品！
這裡販售著各式各樣的Nintendo Switch / Nintendo Switch 2遊戲軟體。
此外，在台北電玩展2026可作為「任天堂攤位限定特典」，以優惠價格購買Nintendo Switch 2主機或Nintendo Switch 2專用周邊設備等。
「冬季休閒側背包」與「Nintendo Switch 2 壓克力吊飾」是「任天堂攤位限定特典」的一部分。
印有積雪「金幣」、「超級星星」、「火花菇」設計的側背包與縮小版「Nintendo Switch 2」吊飾，是最強的組合呢。
以上是台北電玩展2026任天堂攤位的報導！
© Nintendo
