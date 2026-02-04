焦點

馬陳端喜中學教師稱「走火警認真啲傷亡會較少」 校方致歉

【TGS2026】「勝利女神：NIKKE」攤位照片報導！週邊商品和美麗角色扮演者們非常熱鬧！

【TGS2026】「勝利女神：NIKKE」攤位照片報導！週邊商品和美麗角色扮演者們非常熱鬧！

於2026年1月29日(四)開幕的大型電子遊戲展覽會「2026台北國際電玩展(以下、台北ゲームショウ2026)」
我們將以照片報道當中大受歡迎的活動及聚集多名角色扮演者的「勝利女神：NIKKE」展位！

可愛的「勝利女神：NIKKE」展位

在日本非常受歡迎的支援智慧型手機和PC平台的科幻槍戰少女RPG遊戲「勝利女神：NIKKE
以粉紅色系為主色調，製成可愛空間歡迎來賓！

情人節
情人節

情人節主題展板。


NIKKE 女僕咖啡店開門營業。

你最喜歡誰？
你最喜歡誰？

角色展板。

メイドさん
メイドさん

有可以跟自己喜歡的偶像合照的打卡位，真是令人興奮。


還售賣徽章、亞克力支架和毛絨玩具等商品。


屆時還將舉辦透過完成任務參加抽獎的活動，有機會贏取廣告贈品或紙袋！

明天再試一次吧
明天再試一次吧

太受歡迎所以提前結束了。

限量版紙袋
限量版紙袋

很高興收到一個可愛的購物袋。

展位中 有很多高水準的角色扮演者 ！

雙倍快樂
雙倍快樂

活動現場還有機會獲得紀念品。

看這邊笑
看這邊笑

「Blanc」兼具可愛與性感

眨眨眼或許會有幫助
眨眨眼或許會有幫助

擺出了各種各樣姿勢的「毒蛇」
在粉紅色的空間裡看起來超級可愛。

透明度驚人
透明度驚人

像天使一樣脆弱的「桃樂絲」

爆發成人吸引力
爆發成人吸引力

性感「Velvet 」真是太棒了・・・。

黑髮孖辮！
黑髮孖辮！

為配合NIKKE 女僕咖啡店風格，也會有女僕出現。

只是坐著也如畫一般
只是坐著也如畫一般

重現了「愛德」的優雅之美。

比心
比心

還有像娃娃一樣的「梳打」！
當時太驚訝了，以為它是從二維世界走出來的。
處處皆是美景，真是一段美好的時光・・・。

「勝利女神：NIKKE」攤位非常受歡迎，令我不禁懷疑攤位是否太小? 無法容納如此多的參觀者！

©Proxima Beta Pte. Limited ©SHIFT UP CORP.

宏福苑五級大火

