【TGS2026】「勝利女神：NIKKE」攤位照片報導！週邊商品和美麗角色扮演者們非常熱鬧！

於2026年1月29日(四)開幕的大型電子遊戲展覽會「2026台北國際電玩展(以下、台北ゲームショウ2026)」

我們將以照片報道當中大受歡迎的活動及聚集多名角色扮演者的「勝利女神：NIKKE」展位！

可愛的「勝利女神：NIKKE」展位

在日本非常受歡迎的支援智慧型手機和PC平台的科幻槍戰少女RPG遊戲「勝利女神：NIKKE」

以粉紅色系為主色調，製成可愛空間歡迎來賓！

情人節

情人節主題展板。





NIKKE 女僕咖啡店開門營業。

廣告 廣告

你最喜歡誰？

角色展板。

メイドさん

有可以跟自己喜歡的偶像合照的打卡位，真是令人興奮。





還售賣徽章、亞克力支架和毛絨玩具等商品。





屆時還將舉辦透過完成任務參加抽獎的活動，有機會贏取廣告贈品或紙袋！

明天再試一次吧

太受歡迎所以提前結束了。

限量版紙袋

很高興收到一個可愛的購物袋。

展位中 有很多高水準的角色扮演者 ！

雙倍快樂

活動現場還有機會獲得紀念品。

看這邊笑

「Blanc」兼具可愛與性感

眨眨眼或許會有幫助

擺出了各種各樣姿勢的「毒蛇」

在粉紅色的空間裡看起來超級可愛。

透明度驚人

像天使一樣脆弱的「桃樂絲」

爆發成人吸引力

性感「Velvet 」真是太棒了・・・。

黑髮孖辮！

為配合NIKKE 女僕咖啡店風格，也會有女僕出現。

只是坐著也如畫一般

重現了「愛德」的優雅之美。

比心

還有像娃娃一樣的「梳打」！

當時太驚訝了，以為它是從二維世界走出來的。

處處皆是美景，真是一段美好的時光・・・。

「勝利女神：NIKKE」攤位非常受歡迎，令我不禁懷疑攤位是否太小? 無法容納如此多的參觀者！

©Proxima Beta Pte. Limited ©SHIFT UP CORP.

延伸閱讀

✅巨大尼斯湖水怪在幕張展覽館出現！TGS2022的INFOLENS GEEK SHOP展區照片報告！

✅對於商品沒有異議！CAPCOM CAFE與「逆轉裁判」系列合作CAFE限定MENU公開

✅9月15日的「LJL 2025 Grand Final」決定線下舉辦！票券資訊日後公開

✅日語到繁體中文的翻譯者招聘

