Marf邱彥筒專訪　定位主流但思想非主流

Saiga NAK

【TGS2026】《明日方舟》與《蔚藍色法則》攤位報導！重現世界觀的攤位設計與 Cosplayer 亮相！

Saiga NAK
【TGS2026】《明日方舟》與《蔚藍色法則》攤位報導！重現世界觀的攤位設計與 Cosplayer 亮相！
【TGS2026】《明日方舟》與《蔚藍色法則》攤位報導！重現世界觀的攤位設計與 Cosplayer 亮相！

於 2026 年 1 月 29 日（四）揭幕的大型遊戲展覽「2026 台北國際電玩展（以下簡稱台北電玩展 2026）」，
本次將為大家帶來手機 RPG《明日方舟》以及動畫風 MMORPG《蔚藍色法則：星痕共鳴》的攤位報導！

販售周邊商品的《明日方舟》攤位！

吸睛的攤位
吸睛的攤位

首先潛入《明日方舟》攤位。
整體設計宛如傳統宅邸，氣氛感十足。

活動同步進行
活動同步進行

現場舉辦了轉蛋挑戰賽與遊戲劇情通關活動，只要參加就有機會獲得會場限定周邊商品，吸引大量人潮聚集。

也有周邊商品販售區。
不少商品已經售罄。

連姿勢都好可愛
連姿勢都好可愛

攤位內有 Cosplayer 登場！

頂著可愛耳朵的「阿米婭」，模樣相當討喜。

氣質出眾的大姊姊
氣質出眾的大姊姊

展現凜然美感的「司霆・雷茲」。

讓人忍不住想與她一同並肩作戰。

有角色迎接的《蔚藍色法則：星痕共鳴》攤位！

前往星痕共鳴！
前往星痕共鳴！

接著來到《蔚藍色法則：星痕共鳴》的攤位。
這裡同樣舉辦了活動，只要完成期間限定任務即可獲得免費贈品。

由左至右為：洛伊斯、艾爾娜、法法拉
由左至右為：洛伊斯、艾爾娜、法法拉

一走進攤位內……俊男美女 Cosplayer 們熱情迎接！
在重現遊戲世界觀的場景中，彷彿角色真的從二次元走出來一般。

好、好可愛！
好、好可愛！

手持周邊抱枕擺出姿勢。
三人各自展現鮮明個性。

兩個攤位都打造出讓玩家流連忘返的空間。
以上就是 TGS2026《明日方舟》與《蔚藍色法則：星痕共鳴》攤位報導！

©Bandai Namco Entertainment Inc. ©Bandai Namco Studios Inc. ©X.D. Global Limited. ©Shanghai BOKURA Technology Co., Ltd.
© HYPERGRYPH © Yostar

