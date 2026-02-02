宏福苑五級火｜置邦上月完約 民青局：合安將設居民溝通平台
【TGS2026】東京電玩展攤位照片報導！展開東京電玩展的吉祥物「Feretta」周邊等商品
於2026年1月29日(星期四)至2月1日(星期日)舉辦的大規模遊戲展會「2026台北國際電玩展(以下稱台北電玩展2026)」
在東京電玩展攤位中，展開了東京電玩展的吉祥物角色「Feretta」的周邊等商品。
立刻為大家帶來東京電玩展攤位的照片報導！
抵達東京電玩展攤位！
發現東京電玩展攤位！
攤位周邊免費發送配戴至東京電玩展2026即可獲得特典的腕帶！
攤位內有許多參加者都配戴著腕帶。
東京電玩展攤位的各位前來迎接我們了！
與東京電玩展攤位的人交換名片獲得了法披。
法披的正面是簡約的設計，但背面則裝飾著時尚的大型霓虹風格插圖。
展開眾多周邊商品！
東京電玩展的吉祥物角色「Feretta」周邊商品大量登場！
徽章、透明資料夾等，都是以粉紅色為基調的可愛設計周邊。
不僅有「Feretta」，也展開東京電玩展相關的T恤等商品！
全都是讓人想要全部入手、色彩鮮豔又可愛的周邊。
追蹤「東京電玩展」官方X或Instagram即可參加抽獎！
攤位內舉辦追蹤「東京電玩展」官方X(@tokyo_game_show)或官方Instagram(@tokyo_game_show)即可參加抽獎的活動！
立刻追蹤並參加了抽獎。
可以從抽獎箱中每人抽取一張。
會抽到什麼呢？
會抽到什麼，心情七上八下！
抽獎的結果是・・・
・・・居然是特獎！
特獎可以獲得東京電玩展原創T恤。
僅在採訪期間，就有許多人獲得了原創服飾和周邊商品。
東京電玩展攤位的各位，真是慷慨呢！
以上是台北電玩展2026東京電玩展攤位的報導！
©CESA/Nikkei Business Publications, Inc./Sony Music Solutions Inc. All rights reserved.
