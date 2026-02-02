【TGS2026】東京電玩展攤位照片報導！展開東京電玩展的吉祥物「Feretta」周邊等商品

於2026年1月29日(星期四)至2月1日(星期日)舉辦的大規模遊戲展會「2026台北國際電玩展(以下稱台北電玩展2026)」

在東京電玩展攤位中，展開了東京電玩展的吉祥物角色「Feretta」的周邊等商品。

立刻為大家帶來東京電玩展攤位的照片報導！

抵達東京電玩展攤位！

發現東京電玩展攤位！

配戴至東京電玩展2026即可獲得特典的腕帶

許多參加者都配戴著腕帶！

攤位周邊免費發送配戴至東京電玩展2026即可獲得特典的腕帶！

攤位內有許多參加者都配戴著腕帶。

東京電玩展攤位的各位前來迎接！

東京電玩展攤位的各位前來迎接我們了！

交換名片獲得的法披(正面)

交換名片獲得的法披(背面)

與東京電玩展攤位的人交換名片獲得了法披。

法披的正面是簡約的設計，但背面則裝飾著時尚的大型霓虹風格插圖。

展開眾多周邊商品！

東京電玩展的吉祥物角色「Feretta」周邊

以粉紅色為基調的可愛設計

東京電玩展的吉祥物角色「Feretta」周邊商品大量登場！

徽章、透明資料夾等，都是以粉紅色為基調的可愛設計周邊。

也展開東京電玩展相關的T恤！

不僅有「Feretta」，也展開東京電玩展相關的T恤等商品！

全都是讓人想要全部入手、色彩鮮豔又可愛的周邊。

追蹤「東京電玩展」官方X或Instagram即可參加抽獎！

攤位內舉辦追蹤「東京電玩展」官方X(@tokyo_game_show)或官方Instagram(@tokyo_game_show)即可參加抽獎的活動！

立刻追蹤並參加了抽獎。

會抽到什麼呢？

可以從抽獎箱中每人抽取一張。

會抽到什麼呢？

在意的抽獎結果是・・・？

會抽到什麼，心情七上八下！

抽獎的結果是・・・

居然是特獎！

・・・居然是特獎！

特獎可以獲得東京電玩展原創T恤。

慷慨的東京電玩展攤位！

僅在採訪期間，就有許多人獲得了原創服飾和周邊商品。

東京電玩展攤位的各位，真是慷慨呢！

以上是台北電玩展2026東京電玩展攤位的報導！