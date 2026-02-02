恒指午後跌幅曾擴至逾 800 點 新世界跌逾一成
【TGS2026】萬代南夢宮攤位照片報導！「勇者鬥惡龍」「我的英雄學院」的試玩還有高水準的cosplayer！
2026年1月29日(四)在臺灣開幕的展覽會「2026台北國際電玩展(以下簡稱台北電玩展2026)」
「萬代南夢宮」攤位上展示了即將發行的「勇者鬥惡龍VII Reimagined」「我的英雄學院 All's Justice」等作品。
「CODE VEIN II」的華麗Cosplayer也現身會場，為大家帶來現場盛況！
萬代南夢宮展區匯聚眾多備受期待的遊戲作品！
突擊萬代南夢宮攤位。
最先映入眼簾的是預定2026年2月5日(四)發行的「勇者鬥惡龍VII Reimagined」的面板。
主角、瑪麗貝爾、基法、賈波與狼的背後，矗立著氣勢磅礡的巨龍！
與怪物相比，角色們顯得格外渺小・・・。
順帶一提，為什麼史克威爾艾尼克斯的遊戲會出現在萬代南夢宮的展位呢？據說是因為「 萬代南夢宮娛樂 」負責發行業務的緣故。
在正式發售前，也提供了能率先展開冒險的試玩活動。
還有「我的英雄學院」最新作品「我的英雄學院 All's Justice」。
也將於2026年2月5日(四)發行。
不僅是遊戲，BANDAI SPIRITS的一番籤也超受歡迎！
展示著贈品的模型，讓人忍不住想抽・・・。
萬代南夢宮各類遊戲的試玩區總是人潮洶湧。
透過加入願望清單或拍攝照片，即可參加豪華企劃，有機會獲得「太鼓達人」周邊商品及Nintendo Switch2。
「ELDEN RING」的主角“褪色人”的等身大模型展現了強大的存在感。
精密打造極具震撼力。
剛於2026年1月29日(四)發行的動作角色扮演遊戲「CODE VEIN II」其區域如吸血鬼般浸染成一片赤紅，氛圍十足。
試玩時體驗了能切換武器的爽快動作玩法。
最引人注目的是那些美麗的cosplayer！
主角與瓦倫丁·沃達等人登場。
吸血鬼獵人主角，帥氣度破表。
以上是台北電玩展2026的萬代南夢宮攤位照片報導！
©Bandai Namco Entertainment Inc.
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
© SUGIYAMA KOBO
©堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会
©2026 FromSoftware, Inc.
