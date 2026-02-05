【TGS2026】鳴潮攤位現場照片報導！各式各樣周邊商品、立牌、還有Coser！

於2026年1月29日(四)開幕的大型遊戲展會「2026台北國際電玩展(以下簡稱2026台北電玩展)」的鳴潮攤位，展出了各式各樣的周邊商品和立牌，現場盛況空前，甚至大部分商品都銷售一空。

馬上為大家帶來鳴潮攤位的現場照片報導。

抵達鳴潮攤位！

抵達鳴潮攤位了。

衝向商品販售區！

在探索鳴潮攤位內部時，發現了商品販售區！

來看看有什麼樣的周邊商品，衝向商品販售區吧。

商品販售區有種類豐富的周邊商品！

圓形和長方形造型的徽章套組！

為大家介紹在商品販售區販售的一部分周邊商品！

首先是這個，圓形和長方形造型的徽章。

圓形和長方形造型的徽章以套組形式販售。

膠片卡

接著，是裝飾在牆上的膠片卡！

各個角色的背景是透明的，邊框下方設計有播放按鈕。

安可、凌陽、千咲、莫寧的滑鼠墊

最後是，大幅設計有安可、凌陽、千咲、莫寧的滑鼠墊！

使用這個滑鼠墊的話，就能每天看著推的角色進行電腦作業了呢。

發現能與漂泊者們拍照的區域！

酷又可愛…

發現了可以與漂泊者(男/女)以及千咲等人拍照的區域！

立牌

在本區域，很多人拿著凌陽或千咲的立牌進行拍攝。

臉頰愛心或手持武器等姿勢…

全是充滿魅力的表情！

這邊是和凌陽、千咲、莫寧一起拍照！

可愛的姿勢或是手持武器的姿勢等等，全都是充滿魅力的表情呢。

「凌陽」與「秧秧」

而且「凌陽」和「秧秧」就在攤位內！

兩位從細節到整體都非常精緻，笑容也十分可愛。

以上，是2026台北電玩展的鳴潮攤位報導！

