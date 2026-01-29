焦點

獨立書店推薦賞︱吳靄儀《雨中的香港》獲獎

Saiga NAK

【TGS2026】「2026 台北國際電玩展」開幕！現場直擊速報照片報導！

Saiga NAK
【TGS2026】「2026 台北國際電玩展」開幕！現場直擊速報照片報導！
【TGS2026】「2026 台北國際電玩展」開幕！現場直擊速報照片報導！

一年一度的例行盛事！為新年揭開序幕的大型遊戲展覽會「2026 台北國際電玩展」已於 2026 年 1 月 29 日（四）正式開幕！
Saiga NAK 編輯部今年也 前往當地進行採訪 ！
首先就以照片報導的形式，為大家帶來會場氣氛的速報！

2026 台北國際電玩展正式開幕！

台北ゲームショウ2026の会場
台北ゲームショウ2026の会場

眾所期待的2026 台北國際電玩展終於揭幕了！
馬上來看看各個攤位吧！

任天堂

任天堂
任天堂

任天堂攤位果然人潮滿滿！

光榮特庫摩遊戲

コーエーテクモゲームス
コーエーテクモゲームス

距離 2026 年 2 月 6 日（五）發售已近在眼前的《仁王3》

Cygames

Cygames
Cygames
廣告

於 2025 年開始營運的《闇影詩章：超凡世界》

萬代南夢宮

バンダイナムコ
バンダイナムコ

《CODE VEIN II》已於 2026 年 1 月 29 日（四）發售！

寶可夢卡牌遊戲

ポケモンカードゲーム
ポケモンカードゲーム

以「寶可夢」之名廣為人知，在台灣同樣擁有超高人氣！

Fate Grand Order

Fate Grand Order
Fate Grand Order

迎來服務第 11 週年的《FGO》

迪士尼洛卡納集換式卡牌遊戲

ディズニー・ロルカナ・トレーディングカードゲーム
ディズニー・ロルカナ・トレーディングカードゲーム

由迪士尼角色活躍其中的卡牌遊戲《迪士尼洛卡納》

HORI

ホリ
ホリ

來自神奈川的遊戲周邊設備製造商「HORI」也有參展。

Logitech

Logitech
Logitech

在日本以「羅技」之名為人熟知的「Logitech」也現身會場。

魔法風雲會

マジック：ザ・ギャザリング
マジック：ザ・ギャザリング

擁有全球大量玩家的《魔法風雲會》

少女前線2：追放

ドールズフロントライン2：エクシリウム
ドールズフロントライン2：エクシリウム

來自中國的人氣手機遊戲也有展出！

Gravity Game Vision

Gravity Game Vision
Gravity Game Vision

《RO 仙境傳說：新世界》已於 2026 年 1 月 15 日（四）在台灣、香港、澳門正式上市。

鳴潮

鳴潮
鳴潮

能夠享受高自由度戰鬥的開放世界動作 RPG《鳴潮》

PlayStation by Acer Gaming

PlayStation by Acer Gaming
PlayStation by Acer Gaming

來自台灣的數位設備製造商當然也沒有缺席。

絕區零

ゼンレスゾーンゼロ
ゼンレスゾーンゼロ

miHoYo 的人氣作品，今年同樣備受關注！

雲豹娛樂

クラウディッドレパードエンタテインメント
クラウディッドレパードエンタテインメント

負責《空之軌跡》等作品在地化發行的「雲豹娛樂」

明日方舟：終末地

アークナイツ:エンドフィールド
アークナイツ:エンドフィールド

截至 2026 年 1 月，全球下載次數突破 3,000 萬的《明日方舟：終末地》

Sialia Games

Sialia Games
Sialia Games

取得光榮特庫摩《信長之野望・新生》授權，由 Sialia Games 製作的《信長之野望 真戰》

寒霜啟示錄／王國之矛

ホワイトアウト・サバイバル/キングショット
ホワイトアウト・サバイバル/キングショット

主打策略模擬玩法的《寒霜啟示錄》與《王國之矛》同樣吸引目光！

蒼藍普羅米莉亞／碧藍航線

アズールプロミリア/アズールレーン
アズールプロミリア/アズールレーン

由 Yostar 打造的人氣作品！

BIOHAZARD Survival Unit

BIOHAZARD Survival Unit
BIOHAZARD Survival Unit

那個超人氣系列《惡靈古堡》的手機遊戲登場！

Grand Archive

グランドアーカイブ
グランドアーカイブ

以動畫風格插畫為特色的卡牌遊戲《Grand Archive》

首都高賽車

首都高バトル
首都高バトル

在日本夜晚的首都高速環狀線奔馳的《首都高賽車》也來到台北了！

親子教育

其他人也在看

東記私房菜慘遇「60人霸王餐」騙局！老闆報警揭悲慘內情 $180急售鮑魚龍躉獲網民力撐：一晚即爆滿

東記私房菜慘遇「60人霸王餐」騙局！老闆報警揭悲慘內情 $180急售鮑魚龍躉獲網民力撐：一晚即爆滿

香港飲食業經營艱難，最怕遇到「西客」走數！位於觀塘的私房菜「東記私房菜」，其老闆兼前資深廣告人姚冠東，日前在社交平台發文求助，指遭遇一名舊客預訂60人宴席後竟無力付款，變相食「霸王餐」。事件最終驚動警方，亦揭開了該名食客背後疑似墮入桃色陷阱的悲慘故事。為了不浪費大量珍貴食材，老闆以$180成本價呼籲街坊「幫手食」，結果引發大量網民熱烈響應！

Yahoo Food ・ 10 小時前
戚美珍罕見開金口扭腰唱《冰山大火》 舞台上燈光出晒事惹網民熱議

戚美珍罕見開金口扭腰唱《冰山大火》 舞台上燈光出晒事惹網民熱議

《盧海鵬鳴金收咪演唱會》前日（1月27日）於尖沙咀文化中心圓滿舉行，當晚不少嘉賓上台為鵬哥撐場，周潤發（發哥）更於騷前特地到場探班，足見鵬哥在圈內地位超然。完騷後不少片段於網上流傳，其中戚美珍

Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
朱麗蒨為躲劉德華粉絲「躲車底蓋毛毯」！向太曝昔日辛酸：那時候她最可憐

朱麗蒨為躲劉德華粉絲「躲車底蓋毛毯」！向太曝昔日辛酸：那時候她最可憐

向太陳嵐近日在影片中提到一段90年代往事，當時劉德華妻子朱麗蒨為了躲避瘋狂粉絲，外出時只能蜷縮在車座底下，還得整個人蓋上毛毯掩飾，讓外界看見天王光環背後家人所承受的壓力。

姊妹淘 ・ 3 小時前
黑石集團據悉就成為新世界發展最大股東進行深入談判

黑石集團據悉就成為新世界發展最大股東進行深入談判

【彭博】— 據知情人士透露，黑石集團正就成為新世界發展最大單一股東進行深入談判。若交易成行，這將意味著香港最富裕家族之一將放棄對此項重要資產的控制權。

Bloomberg ・ 2 小時前
鄭嘉穎為大仔由國際學校轉讀傳統小學感後悔 被中文科考起「我地行錯一步」

鄭嘉穎為大仔由國際學校轉讀傳統小學感後悔 被中文科考起「我地行錯一步」

鄭嘉穎同陳凱琳2018年結婚後極速完成「造人任務」仲四年抱三，大仔鄭承悅（Rafael）今年已經升讀小學一年班，並且入讀Daddy鄭嘉穎母校番禺會所華仁小學

Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
荃灣鬧市「死場」大蝕讓 地皇廣場劏舖31萬沽 十年貶值8成

荃灣鬧市「死場」大蝕讓 地皇廣場劏舖31萬沽 十年貶值8成

荃灣著名「死場」地皇廣場錄得大幅蝕讓個案，由前中國小姐趙哲妤母親李渠興持有的一間劏舖，近日以31萬元沽出，持貨十年賬面貶值約120萬元或8成。更多消息：「炒機聖地」淪為「死場」 投資者連沽3個先達劏舖 十二年跌剩1球 貶值87%劏場首都、先達驚現「蒸發式」蝕讓：黃金地段救唔返？揭劏場管理缺陷上述物業為荃灣登發大廈地皇廣場1樓單號舖，面積僅約82平方呎，現為夾公仔舖，近日假黃開基拍賣行以20萬元推拍，獲兩組客搶購，最終搶高逾5成至31萬元沽出，成交呎價約3,780元。據知，上述舖位由前中國小姐趙哲妤母親李渠興於2016年以152.73萬元購入，持貨近10年轉手，賬面蝕讓121.73萬元或80%。地皇廣場位於荃灣大河道，屬人流較旺地段，前身為登發大廈之商場。2012年，人稱「劏舖大王」的投資者尹柏權以4.1億港元，向已故「舖王」鄧成波購入該商場，其後更名為地皇廣場，並拆成二百多個劏舖出售，面積最細僅50呎。尹柏權提供首兩年5厘租金回報保證，套現約9億港元。不過由於配套不足，缺乏有效管理，地皇廣場很快淪為「死場」，地皇廣場業委會成員亦曾成立「地皇之光管理有限公司」以聯租方式自救，不過效果有限

28Hse.com ・ 4 小時前
2026馬年12生肖幸運色，雲文子開運指南！屬馬本命年必備黑、紅色增運，這3個生肖要化太歲穿什麼顏色？

2026馬年12生肖幸運色，雲文子開運指南！屬馬本命年必備黑、紅色增運，這3個生肖要化太歲穿什麼顏色？

農曆新年2026今年大年初一會在2月17日，也表示2026馬年轉眼就到，各位準備好迎接這個赤馬年未呢？2026年12生肖運勢相信大家都開始留意，當中都會有相應的12生肖幸運色又是什麼呢？犯太歲的朋友又可以配什麼飾物或是穿什麼色來化解兼增運呢？邀請到雲文子師傅來為大家帶來2026馬年幸運色增運指南！

Yahoo Style HK ・ 1 天前
秀茂坪居屋單位違規掛物駁燈籠 法團嚴厲譴責擬申禁制令

秀茂坪居屋單位違規掛物駁燈籠 法團嚴厲譴責擬申禁制令

秀茂坪居屋曉麗苑旗下法團第八屆管委會於社交平台發帖，譴責其中一單位業主，指其在公共走廊天花食水喉管懸掛個人物品，並在屋外接駁有電力裝置的燈籠，嚴重違反大廈公契，及對大廈安全構成嚴重威脅，法團已委託律師正式向該單位業主發出警告信，若不移除將入稟法院採取進一步法律行動，包括申請禁制令。

am730 ・ 1 天前
食物安全｜Threads友買蛋糕4粒藍莓全部發霉 網民：呢間野唔係第一次！

食物安全｜Threads友買蛋糕4粒藍莓全部發霉 網民：呢間野唔係第一次！

hkyahoofood,編輯推介,飲食資訊,hkeatplaybuy,hongkonglocaltravel,香港食玩買,香港餐廳,熱話

Yahoo Food ・ 4 小時前
洗衣機暴走封門！一開機就「走佬」頂死廚房門｜專家懶人包：即場救門法、新機安裝擺位須知

洗衣機暴走封門！一開機就「走佬」頂死廚房門｜專家懶人包：即場救門法、新機安裝擺位須知

近日 Threads 及 Facebook群組先後出現多宗洗衣機「走佬」事件！多名網民直擊家中洗衣機運作期間「走位」、「跳出嚟」，有事主更指洗衣機擺位靠近廚房門邊，機身在猛烈震動下移位並頂住門扇，結果廚房門被「頂死」無法打開，進退兩難。事主惟有以相片、影片及文字並茂方式上網「求救」，希望網民出招解圍。閱讀更多：灣仔舊樓法團告業主租客敗訴｜拒「夾錢」做大維修有咩後果？ 小業主「唔夠錢」可以點做？港人日本「一抽入魂」集體中頭獎 引爆「玉桂狗焗爐之亂」笑到崩潰｜海外選購電器安全及注意事項全攻略帖文一出即引來熱烈討論。部分網民直指屬室內設計「中伏」，認為洗衣機不宜緊貼門口位置；亦有不少人提出處理方法，由較實際的拆門、改由窗戶進入、尋求消防員協助，到較搞笑的「打爛玻璃伸手入去推」及「召喚 Spiderman」等，留言區瞬間變成「救門」指南。亦有人打趣稱「人有情緒，機都有，畀啲時間部洗衣機」、「佢只係想要個獨立辦公室」、「洗衣機反叛期係咁，俾佢冷靜吓自己會開門」，甚至有人笑言「搵談判專家上嚟同佢傾，叫佢唔好走出嚟危險位置」。除了出主意，亦有網民以自身經驗替事主「尋因」。有人估計可能是地面不平，或洗

28Hse.com ・ 1 天前
金舖甘了｜深圳地下黃金交易平台爆煲 客戶無法提現 深圳水貝爆警民衝突

金舖甘了｜深圳地下黃金交易平台爆煲 客戶無法提現 深圳水貝爆警民衝突

隨著金價屢創新高，成為不少投資者考慮的避險工具。近期傳出深圳黃金交易私盤線上平台「杰我睿」出現資金鏈斷裂，引起...

BossMind ・ 1 天前
中國女生民宿廚房垃圾堆！ Airbnb投訴增15%藏陰謀！

中國女生民宿廚房垃圾堆！ Airbnb投訴增15%藏陰謀！

這租房故事也太誇張了吧？日本一位民宿從業員在Threads上吐苦水，說接待兩位中國可愛女生，結果退房時房間像垃圾場一樣，滿地杯麵、飲料瓶和紙巾，廁所還貼滿馬桶蓋膜，髒亂程度讓人看傻眼。他要收清潔費，對方拒絕，搞得小爭執，最後只好網上公審。照片一出，網民炸鍋，有人笑說「狗拆家都不至於」，也有人提醒別以偏概全。

Japhub日本集合 ・ 8 小時前
門將戲劇性補時入波 摩佬high爆攬執波仔慶祝

門將戲劇性補時入波 摩佬high爆攬執波仔慶祝

【Now Sports】賓菲加在一場極富戲劇性的比賽打敗皇家馬德里，勇奪歐聯附加賽資格，當門將泰賓補時入波，摩連奴興奮得與拾球童擁抱，而這位一代名帥倒戈贏前執教球會後，高呼創造了歷史。戲劇性一幕於補時8分鐘出現，當時賓菲加雖然領先3:2，但因得失球差關係需要多入一球，方可得到第24名以參戰附加賽，結果由後上搏殺的門將泰賓接應罰球，頂破當時只餘9人應戰的皇馬大門，贏4:2，最終剛好憑較佳得失球差，力壓馬賽得到24名。當泰賓入球後，全隊以及主場球迷固然欣喜若狂，摩連奴更興奮得與衝前的拾球童擁抱。首次領軍倒戈贏皇馬的摩佬賽後，坦言當尾段作出換人調動時，以為已「夠數」，豈料其後得悉原來需要再入1球：「顯然，在得到那自由球時，我就叫泰賓上前，並告訴達爾回中圈線，以防一旦對手搶得皮球，我們還可嘗試防守。」他續說：「不過那關鍵時刻到了，我們在光明球場創造了更多歷史。」有趣是賓菲加在附加賽的對手，離不開第9名的皇家馬德里或第10位的國際米蘭，換言之，有一半機會再與皇馬狹路相逢。

now.com 體育 ・ 11 小時前
麥明詩再着3年前吊帶晚裝　驚人修身成果贈機師老公

麥明詩再着3年前吊帶晚裝　驚人修身成果贈機師老公

【on.cc東網專訊】「十優港姐」麥明詩（Louisa）前年與任職機師的盛勁為（Keith）結婚，去年3月於社交平台宣布BB出世，一家三口樂也融融。半息影狀態嘅麥明詩，早前晒出同盛勁為出席好友婚禮嘅晚裝相，見佢已回復生B前嘅Fit爆身材，上圍明顯升級更見豐滿。曾

東方日報 OrientalDaily ・ 9 小時前
特朗普放話100%關稅！加拿大總理卡尼一句話點破真正目的

特朗普放話100%關稅！加拿大總理卡尼一句話點破真正目的

根據《華爾街日報》(WSJ)周一 (26 日) 報導，加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，美國總統特朗普近期頻頻以關稅施壓，加拿大應將相關言論視為美方在美墨加協定（USMCA）檢討談判前的策略性布局，而非立即升高衝突的實質行動。

鉅亨網 ・ 2 天前
「維多利亞妹」爆紅到底是什麼？2026新興形容香港女生的網絡潮語，比「港女」、「MK妹」增添優雅感

「維多利亞妹」爆紅到底是什麼？2026新興形容香港女生的網絡潮語，比「港女」、「MK妹」增添優雅感

「維多利亞妹」到底是甚麼？Threads 現正熱議最新網絡潮語「維妹」，並指有機會取代「港女」和「MK妹」，成為最新的香港女生代表詞。不少脆友十分滿意新稱號，直指『「維多利亞妹」呢個名真係一絕，優雅又串咀』，一起來「維妹」的由來吧！

Yahoo Style HK ・ 13 小時前
10隻手指「戒指戴法」全攻略！戴啱位置助轉運、旺夫、脫單，戴左手「這手指」原來解「不婚主義」？

10隻手指「戒指戴法」全攻略！戴啱位置助轉運、旺夫、脫單，戴左手「這手指」原來解「不婚主義」？

戴戒指戴啱位好重要！以下為您詳細拆解「十指戒指戴法」的深層寓意，助你掌握權勢、財富與愛情。

Yahoo Style HK ・ 11 小時前
5英軍直闖歐聯16強 附加賽明日抽籤

5英軍直闖歐聯16強 附加賽明日抽籤

【Now Sports】歐聯聯賽階段結束，8個直接晉級16強的席位，有5個由英超隊奪得，其中阿仙奴更全勝晉級。衛冕的巴黎聖日耳門與賽事霸中之霸皇家馬德里卻落入周五抽籤的附加賽。賽事鬥得緊湊，5路英超大軍阿仙奴、利物浦、熱刺、車路士及曼城都以頭8名完成，其餘3隊為拜仁慕尼黑、巴塞隆拿及稱得上異軍的士砵亭，齊齊得到直入16強的資格。PSG及皇家馬德里，以及國際米蘭等名牌球隊如今只能轉戰附加賽爭取晉級。附加賽抽籤於周五進行，而兩回合比賽分別在下月17與18日，以及24與25日上演。由於皇馬以第9名完成，附加賽對手離不開23或24名球隊，即博德基林或賓菲加。至於PSG以11名完成，對手將會是排21的摩納哥或22的卡拉巴克。附加賽種子（排名）皇家馬德里（9）國際米蘭（10）巴黎聖日耳門（11）紐卡素（12）祖雲達斯（13）馬德里體育會（14）阿特蘭大（15）利華古遜（16）附加賽非種子（排名）多蒙特（17）奧林比亞高斯（18）布魯日（19）加拉塔沙雷（20）摩納哥（21）卡拉巴克（22）博德基林（23）賓菲加（24）

now.com 體育 ・ 13 小時前
六合彩今晚頭獎高達2600萬！即睇過去10期攪珠結果

六合彩今晚頭獎高達2600萬！即睇過去10期攪珠結果

上期六合彩頭獎無人中，今期估計頭獎基金達2千6百萬。以下為1月27日六合彩攪珠結果，馬上來看看中獎號碼！

YAHOO著數 ・ 5 小時前
劉嘉玲巴黎看秀跟別人狂聊！梁朝偉「站旁邊尷尬笑」　安靜陪老婆反差萌翻

劉嘉玲巴黎看秀跟別人狂聊！梁朝偉「站旁邊尷尬笑」　安靜陪老婆反差萌翻

近日，巴黎Dior冬季男裝秀結束後的交流畫面在網路流傳。影片中，梁朝偉安靜站在妻子劉嘉玲身旁，看著她與另一位藝人劉憲華聊天，自己則是安靜站在旁邊，一邊聆聽一邊偶爾露出微笑，低調模樣引發討論。

姊妹淘 ・ 1 天前