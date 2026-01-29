【TGS2026】「2026 台北國際電玩展」開幕！現場直擊速報照片報導！

一年一度的例行盛事！為新年揭開序幕的大型遊戲展覽會「2026 台北國際電玩展」已於 2026 年 1 月 29 日（四）正式開幕！

Saiga NAK 編輯部今年也 前往當地進行採訪 ！

首先就以照片報導的形式，為大家帶來會場氣氛的速報！

2026 台北國際電玩展正式開幕！

台北ゲームショウ2026の会場

眾所期待的2026 台北國際電玩展終於揭幕了！

馬上來看看各個攤位吧！

任天堂

任天堂攤位果然人潮滿滿！

光榮特庫摩遊戲

コーエーテクモゲームス

距離 2026 年 2 月 6 日（五）發售已近在眼前的《仁王3》

Cygames

於 2025 年開始營運的《闇影詩章：超凡世界》

萬代南夢宮

バンダイナムコ

《CODE VEIN II》已於 2026 年 1 月 29 日（四）發售！

寶可夢卡牌遊戲

ポケモンカードゲーム

以「寶可夢」之名廣為人知，在台灣同樣擁有超高人氣！

Fate Grand Order

迎來服務第 11 週年的《FGO》

迪士尼洛卡納集換式卡牌遊戲

ディズニー・ロルカナ・トレーディングカードゲーム

由迪士尼角色活躍其中的卡牌遊戲《迪士尼洛卡納》

HORI

ホリ

來自神奈川的遊戲周邊設備製造商「HORI」也有參展。

Logitech

Logitech

在日本以「羅技」之名為人熟知的「Logitech」也現身會場。

魔法風雲會

マジック：ザ・ギャザリング

擁有全球大量玩家的《魔法風雲會》

少女前線2：追放

ドールズフロントライン2：エクシリウム

來自中國的人氣手機遊戲也有展出！

Gravity Game Vision

《RO 仙境傳說：新世界》已於 2026 年 1 月 15 日（四）在台灣、香港、澳門正式上市。

鳴潮

鳴潮

能夠享受高自由度戰鬥的開放世界動作 RPG《鳴潮》

PlayStation by Acer Gaming

來自台灣的數位設備製造商當然也沒有缺席。

絕區零

ゼンレスゾーンゼロ

miHoYo 的人氣作品，今年同樣備受關注！

雲豹娛樂

クラウディッドレパードエンタテインメント

負責《空之軌跡》等作品在地化發行的「雲豹娛樂」

明日方舟：終末地

アークナイツ:エンドフィールド

截至 2026 年 1 月，全球下載次數突破 3,000 萬的《明日方舟：終末地》

Sialia Games

Sialia Games

取得光榮特庫摩《信長之野望・新生》授權，由 Sialia Games 製作的《信長之野望 真戰》

寒霜啟示錄／王國之矛

ホワイトアウト・サバイバル/キングショット

主打策略模擬玩法的《寒霜啟示錄》與《王國之矛》同樣吸引目光！

蒼藍普羅米莉亞／碧藍航線

アズールプロミリア/アズールレーン

由 Yostar 打造的人氣作品！

BIOHAZARD Survival Unit

BIOHAZARD Survival Unit

那個超人氣系列《惡靈古堡》的手機遊戲登場！

Grand Archive

グランドアーカイブ

以動畫風格插畫為特色的卡牌遊戲《Grand Archive》

首都高賽車

首都高バトル

在日本夜晚的首都高速環狀線奔馳的《首都高賽車》也來到台北了！