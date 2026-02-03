【TGS2026】「Bushiroad」與「Outerplane」攤位照片報導！獵人×獵人新作試玩與超美麗Coser也登場！

於2026年1月29日(星期四)開幕的大規模遊戲展會「2026台北國際電玩展(以下稱台北電玩展2026)」

將透過照片報導介紹聚集了許多粉絲的「Bushiroad」與「Outerplane」攤位！

抵達Bushiroad攤位！

Bushiroad攤位

Bushiroad攤位

「夏目友人帳 ～葉月之記～ 」

重現作品！

超人氣漫畫「夏目友人帳」首款遊戲作品「夏目友人帳 ～葉月之記～ 」的展示。

傳達出和室的溫馨感呢！

放鬆的貓咪老師

拿著團扇放鬆的貓咪老師非常可愛。

「HUNTER×HUNTER NEN×SURVIVOR」

預定於2026年2月18日(星期三)起全球同步發行的「HUNTER×HUNTER NEN×SURVIVOR」

正在進行「HUNTER×HUNTER」首款生存動作遊戲的本作試玩體驗！

令人目不轉睛於充滿爽快感的遊戲性！

可愛的尺寸感

人氣角色們的壓克力立牌。

變形設計非常可愛呢！

「D.C. Re:tune ～初音島～」

眾所期待的Remake作品

也有2002年發售的「D.C. ～初音島～」的完全重製作品「D.C. Re:tune ～初音島～」的展示！

來品嚐青春吧！

注目超越時光復甦的女主角們！

接著前往「Outerplane」攤位！

接下來到達的是「Outerplane」攤位。

展示著角色們的超美麗插畫！

壓倒性的存在感・・・

還有超人氣角色「Monad Iota」的特大掛軸！

存在感非常神聖呢・・・。

「Monad Iota」與「三藏法師」來到會場！

「Monad Iota」

沒想到會場竟有Coser扮演的「Monad Iota」！

妖豔的姿態・・・

閃耀的武器超酷

擺出持扇或持武器的姿勢・・・。

心動・・・！

甚至還朝這邊投來了視線！

完成度之高令人屏息呢！

「三藏法師」

會場也有「三藏法師」的Coser！

與「莫娜德·伊歐塔」的妖豔截然不同，可愛的笑容充滿魅力。

靦腆的笑容好可愛！

歪頭的動作非常惹人憐愛呢！

兩位都展現了壓倒性的高品質！

以上，為您送上台北電玩展2026「Bushiroad」與「Outerplane」攤位的報導！