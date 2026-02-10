【TGS2026】「Grand Archive」與「三國：謀定天下」攤位報導！卡牌大賽與台灣美女Coser也登場

於2026年1月29日(四)至2月1日(日)舉辦的大規模遊戲展會「2026台北國際電玩展(以下簡稱台北電玩展2026)」

將為大家報導動漫風插圖的戰略TCG「Grand Archive」與新世代三國志戰略SLG「三國：謀定天下」的攤位！

首先是「Grand Archive」攤位！

抵達了

「Grand Archive」攤位正在舉辦卡牌大賽。

聚集了許多人，非常熱鬧。

正是激戰

桌上的戰鬥白熱化…！





攤位內也有卡片展示！

當然也販售了能強化牌組的補充包，以及能立刻開始遊玩的起始牌組。

兩人擺出姿勢

發現了扮演「愛麗絲」與「梅林」的Coser。

品質很高！很可愛！！

接著前往「三國：謀定天下」攤位！

大人氣！

接著來到的是智慧型手機遊戲「三國：謀定天下」的攤位。

從人數之多就能感受到本作的人氣！

也有角色立牌

也舉辦了能獲得限定週邊的抽卡活動。

頑童MJ116

台灣嘻哈團體「頑童MJ116」擔任官方大使，現場有小春KENZY、大淵MUTA、瘦子E.SO的立牌。

拍照會

往人群聚集的方向前進…發現了身著 漢服的台灣美女Coser們 ！

從左至右是「大喬」、「貂蟬」、「小喬」的最強三人組。

妖豔

「大喬」的深紅色漢服與背景的紅葉十分相襯，非常出色！

好、好可愛

收到了臉頰愛心！

真是超級美女呢

扮演「貂蟬」的Coser・Zoey小姐的高貴美貌讓人無法抗拒…。

無論從哪個角度看都極具魅力

側臉的E線條過於美麗。

耀眼…

彷彿從遊戲中躍出的CG一般，將「三國：謀定天下」的魅力傳達得淋漓盡致。

以上，是由美麗Coser們帶來熱烈氣氛的「Grand Archive」與「三國：謀定天下」攤位報導！

© 2026 Weebs of the Shore LLC

© 2025 BILIBILI HK LIMITED

