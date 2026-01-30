【TGS2026】Gravity 攤位寫真報導！《RO 仙境傳說：世界之旅》試玩、周邊商品、還有Cosplayer！

於 2026 年 1 月 29 日（四）開幕的大型遊戲展覽會「2026 台北國際電玩展」（以下簡稱台北電玩展 2026）。

在「Gravity Game Arise」（以下簡稱 Gravity）的攤位中，展出了線上 RPG《RO 仙境傳說：世界之旅》。

接下來就以寫真報導的形式，帶大家看看擠滿眾多粉絲、熱鬧非凡的現場盛況！

潛入 Gravity 攤位！

RO仙境傳說：世界之旅

發現 Gravity 攤位！

重現廣場場景

攤位內重現了《仙境傳說 Online（RO）》系列最新作《RO 仙境傳說：世界之旅》的世界觀。

《RO 仙境傳說：世界之旅》是一款冒險線上 RPG，可選擇劍士、盜賊、魔法師等共 7 種職業，並能享受高自由度的時尚搭配與生活玩法。

本作已推出 Android、iPhone 與 PC 版本，是一款相當受歡迎的作品。

兔耳加女僕裝

穿著遊戲內服裝的角色立牌在入口迎接玩家。





還遇到了布偶裝角色。

看起來像是可愛的小惡魔與仙人掌妖精般的角色！

規則說明中

發現一個需要動用身體的遊戲體驗區。

在腳踝裝上「計步器」，於 90 秒內挑戰目標數字「193」。

數字最接近的冒險者，似乎能獲得豪華周邊作為獎品。

化身神槍手的感覺

大家專心投入射擊遊戲。

能親身體驗作品世界觀的試玩區！

試玩體驗開放中

現場也設置了《RO 仙境傳說：世界之旅》的試玩區，可在 10 分鐘內自由探索開放世界！

來場者實際體驗了高度自由的服裝 DIY、多樣化的戰鬥風格，以及造訪角色自宅等內容，充分感受作品的世界觀。

來拍照吧

以「World Tour」為主題的拍照景點巡迴活動也同步登場。

拍照後上傳至 SNS，並出示給工作人員，即可獲得限定周邊。

角色周邊商品也有販售！

周邊商品展示

攤位內最熱鬧的，莫過於《RO 仙境傳說：世界之旅》的周邊商品區！

以粉紅色史萊姆般的人氣角色「天使波利」為首，各式可愛商品一字排開。





甚至還有穿著天使波利布偶裝的粉絲現身，現場排起了長長的人龍。

月夜貓登場

Cosplayer 扮演的「月夜貓」登場。

巨大的手腳

毛茸茸的質感非常可愛，與整體美感的平衡也恰到好處……！

以上就是台北電玩展 2026 Gravity 攤位的現場報導！