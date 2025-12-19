The Big Bounce世界巡迴香港站｜四大超巨型充氣遊樂區佔地10萬呎 12.19起網上公開發售門票 ｜Yahoo活動街

全球最大型彈跳體驗 The Big Bounce將於2026年農曆新年載譽歸來！由Sun Life永明冠名贊助之《Sun Life永明 The Big Bounce世界巡迴香港站》再度為大家帶來獲健力士世界紀錄官方認證的國際級玩樂體驗。INCUBASE Studio 自 2024年起為來自美國的The Big Bounce巨型充氣樂園舉辦世界巡迴，該盛事於 2024 年聖誕首次登陸香港，短短兩星期已吸引了超過76,000人入場。於2025年更先後於雅加達及峇里島等地舉行，備受一眾熱愛刺激玩意的潮人追捧！

廣告 廣告

The Big Bounce世界巡迴香港站｜四大超巨型充氣遊樂區佔地10萬呎 12.19起網上公開發售門票 ｜Yahoo活動街

The Big Bounce世界巡迴香港站｜四大超巨型充氣遊樂區佔地10萬呎 12.19起網上公開發售門票 ｜Yahoo活動街

The Big Bounce世界巡迴香港站｜四大超巨型充氣遊樂區佔地10萬呎 12.19起網上公開發售門票 ｜Yahoo活動街

為迎來2026全新一年，《Sun Life永明The Big Bounce世界巡迴香港站》將於2月6日至22日（橫跨農曆年年初一至六）登陸西九文化區藝術公園大草坪。這場彈跳派對地點的總面積逾10萬呎，並設有4大超巨型充氣遊樂區，當中包括佔地16,000平方呎的全球最大充氣城堡、以及超過150米全港最長的充氣障礙賽道。特定日子與動漫文化體驗基地INCUBASE Arena合作舉行動漫Cosplay狂熱日，參加者可以化身喜愛角色一同跳躍，動漫迷必到！今年的黑夜彈跳派對以近年Gen Z及潮人至愛的CantoPop為主題，更於2 ⽉6 ⽇及13 ⽇兩晚特別邀請⼀眾型男與大家⼀⿑彈跳，加上震撼的⾳樂節拍，讓現場氣氛推⾄最⾼昂！不論日間親子或晚間時段參加者均能享受超凡放電體驗。

The Big Bounce世界巡迴香港站｜四大超巨型充氣遊樂區佔地10萬呎 12.19起網上公開發售門票 ｜Yahoo活動街

The Big Bounce世界巡迴香港站｜四大超巨型充氣遊樂區佔地10萬呎 12.19起網上公開發售門票 ｜Yahoo活動街

The Big Bounce世界巡迴香港站｜四大超巨型充氣遊樂區佔地10萬呎 12.19起網上公開發售門票 ｜Yahoo活動街

The Big Bounce世界巡迴香港站｜四大超巨型充氣遊樂區佔地10萬呎 12.19起網上公開發售門票 ｜Yahoo活動街

The Big Bounce世界巡迴香港站｜四大超巨型充氣遊樂區佔地10萬呎 12.19起網上公開發售門票 ｜Yahoo活動街

門票於12月19日起網上公開發售

早鳥優惠每位低至$165彈足90分鐘

門票將於2025年12月19日起於網上購票平台INCUTix及Klook公開發售，而於12月31日前購票可享早鳥優惠：幼童專屬、大童玩樂及黑夜大童玩樂場次早鳥單人票價HK$165（正價單人票價HK$179），只限18歲或以上人士參加的黑夜彈跳派對早鳥單人門票只需HK$185（正價單人票價HK$199），即可入場玩盡90分鐘，包括一個指定的40分鐘時段進入「全球最大充氣城堡」，以及無限次進出其他所有巨型充氣遊樂區。

「Sun Life永明The Big Bounce世界巡迴香港站」場次種類及票價

The Big Bounce世界巡迴香港站

Yahoo活動街 Yahoo Event Guide｜一文即睇本港各大展覽／演唱會／市集／嘉年華等精彩活動（持續更新）