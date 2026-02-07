The Big Bounce裝置滿污跡惹議 主辦方：每 3 小時清潔消毒 2.9早上將暫停開放深層清潔｜Yahoo

設施幾乎佈滿黑色塵垢

【Yahoo 新聞報道】標榜全球最大型彈跳體驗的《The Big Bounce世界巡迴香港站》周五（6 日）起在西九文化區藝術公園大草坪舉行，《Yahoo 新聞》昨報道，有讀者反映場內設施污跡處處，衛生情況令人擔憂。主辦方今（7 日）回覆《Yahoo 新聞》，已就相關意見即時檢視現場安排，並作出進一步改善措施，將每三小時為設施表面清潔消毒；周一（2月 9 日）早上將暫停開放場地，為所有設施全面及深層清潔，進一步提升整體清潔水平。

有小朋友玩完襪底污黑一片

《The Big Bounce世界巡迴香港站》活動號稱有獲健力士認證的全球最大充氣城堡、全港最長充氣障礙賽道、體育主題充氣遊樂區等。惟《Yahoo 新聞》讀者昨日起反映，場區內充氣設施大部分均有肉眼可見的污跡、塵垢、泥沙，用手一摸指尖會有「一噠噠」。活動吸引很多小朋友，但有小朋友玩完襪底污黑一片，表示「唔開心，隻襪污糟晒」。

小朋友玩完襪底污黑一片

參加者指用手一摸設施，指尖會有「一噠噠」

有家長反映，對主辦機構未能妥善提供衛生的彈床環境表示失望，「帶小朋友玩咗一陣都已經想離開，覺得要回家即刻沖涼，比一般公園及遊樂場更污糟。」

明顯的黑色污跡

主辦方：就相關意見即時檢視安排

主辦方今（7 日）回應《Yahoo 新聞》指，高度重視活動期間的清潔及衛生管理，過去數日已持續為場內各項設施進行清潔。同時，主辦方已就相關意見即時檢視現場安排，並作出進一步改善措施。

為確保設施於活動期間維持合適的清潔及衛生水平，主辦方現行及即將落實的安排包括，活動期間恆常清潔，每三小時為充氣設施表面清潔消毒，特別針對高使用率及高接觸位置；深層清潔方面，主辦方將於2 月 9 日早上暫停開放場地，為所有充氣設施全面及深層清潔。

主辦方指，會持續監察場內實際運作情況，因應需要即時作出跟進及改善。

活動至年初六 2 月 22 日

The Big Bounce 香港站由 INCUBASE Studio 主辦，Sun Life永明冠名贊助，活動於2026年農曆新年期間，2月6日至22日在西九文化區藝術公園大草坪舉行。

每張門票為 90 分鐘通行證，活動由早上 9 時 15 分至 12 時 30 分的兩個時段為「幼童專屬場次」，正價單人門票7歲或以下兒童或其家長$179；中午 12 時 45 分至下午 5 時 45 分為三個「大童玩樂場次」，17歲或以下兒童或其家長$179；傍晚 6 時至晚上 11 時三個時段為「黑夜彈跳派對」，18歲或以上人士$199。

