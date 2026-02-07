消委會十大消費新聞選舉︱熱氣球節被封「最離譜」新聞
The Big Bounce裝置滿污跡惹議 主辦方：每 3 小時清潔消毒 2.9早上將暫停開放深層清潔｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】標榜全球最大型彈跳體驗的《The Big Bounce世界巡迴香港站》周五（6 日）起在西九文化區藝術公園大草坪舉行，《Yahoo 新聞》昨報道，有讀者反映場內設施污跡處處，衛生情況令人擔憂。主辦方今（7 日）回覆《Yahoo 新聞》，已就相關意見即時檢視現場安排，並作出進一步改善措施，將每三小時為設施表面清潔消毒；周一（2月 9 日）早上將暫停開放場地，為所有設施全面及深層清潔，進一步提升整體清潔水平。
有小朋友玩完襪底污黑一片
《The Big Bounce世界巡迴香港站》活動號稱有獲健力士認證的全球最大充氣城堡、全港最長充氣障礙賽道、體育主題充氣遊樂區等。惟《Yahoo 新聞》讀者昨日起反映，場區內充氣設施大部分均有肉眼可見的污跡、塵垢、泥沙，用手一摸指尖會有「一噠噠」。活動吸引很多小朋友，但有小朋友玩完襪底污黑一片，表示「唔開心，隻襪污糟晒」。
有家長反映，對主辦機構未能妥善提供衛生的彈床環境表示失望，「帶小朋友玩咗一陣都已經想離開，覺得要回家即刻沖涼，比一般公園及遊樂場更污糟。」
主辦方：就相關意見即時檢視安排
主辦方今（7 日）回應《Yahoo 新聞》指，高度重視活動期間的清潔及衛生管理，過去數日已持續為場內各項設施進行清潔。同時，主辦方已就相關意見即時檢視現場安排，並作出進一步改善措施。
為確保設施於活動期間維持合適的清潔及衛生水平，主辦方現行及即將落實的安排包括，活動期間恆常清潔，每三小時為充氣設施表面清潔消毒，特別針對高使用率及高接觸位置；深層清潔方面，主辦方將於2 月 9 日早上暫停開放場地，為所有充氣設施全面及深層清潔。
主辦方指，會持續監察場內實際運作情況，因應需要即時作出跟進及改善。
活動至年初六 2 月 22 日
The Big Bounce 香港站由 INCUBASE Studio 主辦，Sun Life永明冠名贊助，活動於2026年農曆新年期間，2月6日至22日在西九文化區藝術公園大草坪舉行。
每張門票為 90 分鐘通行證，活動由早上 9 時 15 分至 12 時 30 分的兩個時段為「幼童專屬場次」，正價單人門票7歲或以下兒童或其家長$179；中午 12 時 45 分至下午 5 時 45 分為三個「大童玩樂場次」，17歲或以下兒童或其家長$179；傍晚 6 時至晚上 11 時三個時段為「黑夜彈跳派對」，18歲或以上人士$199。
當錫無緣「湖勇大戰」
【Now Sports】洛杉磯湖人周五證實，盧卡當錫因左腿筋拉傷，不會在周六的「湖勇大戰」中披甲。周四擊退費城76人的比賽，盧卡當錫（Luka Doncic）在第2節不慎拉傷左大腿，需要退下火線。賽後，湖人教練雷迪克初步認為他的傷勢不算太嚴重，可能可以在周六大戰金州勇士時先列後備。不過，進行MRI檢查後，湖人證實當錫無緣這場「湖勇大戰」，但沒有透露他需要休戰多久。除了他，剛從阿特蘭大鷹隊交易過來的射手肯拿特，也被列作上陣成疑。對手勇士最近也好不到哪裡，傷兵問題同樣嚴重，占美畢拿收咧後，史提芬居里也在最近兩仗倦勤，估計對湖人也要繼續避戰，甚至可能要養傷至明星賽前才回歸。雙方多名球星缺陣下，令周六的對決立即失色不少。
31 歲男網上稱大年初一金鐘站放炸彈 涉兩罪被捕 警檢獲懷疑仿製槍械｜Yahoo
警方接獲市民報案，有人聲稱會於農曆大年初一在港鐵金鐘站放炸彈。疑犯在線上遊戲的玩家討論區上，以文字表示會放炸彈。警方分析情報後，昨日（6日）在沙田拘捕一名 31 歲本地男子，並在其住所內搜出 3 支懷疑仿製槍械，現正扣留調查。
非常檢控觀 ｜「翻版孫藝珍」梁超怡演年青版陳煒顏值身形俱獲好評
劇情圍繞「殺戮試場」單元，還全盤揭出了包專員（馬德鐘飾）與王頌星（陳煒飾）「狗血式」恩怨情仇。劇情講述青年仁（阮浩棕飾）原本與青年星（梁超怡飾）情投意合
伊雲斯聯手活基治 中堅小「魔」受教了
【Now Sports】曼聯在卡域克麾下錄得3連勝，對中堅哈利麥佳亞而言，在其教練團內工作的兩位前後衛伊雲斯和活基治，也應記一功。哈利麥佳亞接受球會的官方比賽日場刊訪問時，先提到活基治（Jonathan Woodgate）：「他曾經也是球員，還是一名中堅，所以給了我很多建議，而且肯花很多時間指導隊內的年輕中堅，好像約賀、希芬和費特歷臣等，都在他身上受益不少。」「當然，即使像我和Licha（利辛度馬天尼斯）這樣的老隊員，也能向他學習。」麥佳亞續謂：「他在訓練課中帶來新的活力，一些好的主意，並投入極大熱情，使我印象非常深刻。」然後，麥佳亞就說起上季還是眾人隊友身份的伊雲斯（Jonny Evans）：「他在球員時期展現出的為人處事方式和責任感，同樣也適用於執教。例如前幾天，我結束訓練後走回場內時，看到他正在給約賀和希芬加操......這些有天賦的年輕中堅，現在有伊雲斯和活基治這些專人指導下，對他們來說實在太棒。」英超 曼聯VS熱刺Now TV 621台 07/02 20:30直播Now TV 611台 4K直播
佘詩曼盛裝打扮岀席頒獎典禮 突然跌倒嚇親網民引熱議：算工傷嗎？ ｜有片
內地娛樂圈盛事《微博之夜頒獎典禮》備受外界關注，TVB視后佘詩曼盛裝打扮岀席，可是她於台下突然跌倒，引起了網民熱議。
72歲李楓入住老人院近況曝光 曾兩度破產由九肚山搬到村屋居住
現年72歲嘅李楓（原名李惠歡），有「TVB御用八婆」之稱，2020年約滿離巢TVB，2023年承認已入住老人院近一年，分配到獨立房間嘅佢感謝上天眷顧，現時有三餐溫飽，同時佢亦唔覺得晚景淒涼。近日有網民喺社交網站上載李楓嘅老人院生活嘅近照，片中嘅佢留有灰白長髮，著上花紋上衣配上黑色長褲，拎住麥克風中氣十足地大唱粵曲，睇落精神。
鍾柔美扮A0終認衰 網民唔收貨：個名已經臭晒
【on.cc東網專訊】「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）去年聖誕節錯手Post出同藝人劉展霆（Eden）親密合照秒刪後，又被爆同女造型師、疑似初戀男友及昔日男友啜嘴密照，A0形象盡毀，秒變「大話精」！自變成人見人鬧後，鍾柔美近月都少有高調露面，潛水近一個月冇工開，佢
佘詩曼也許是「機場穿搭天才」，這3款大手袋名單快收藏：Chanel、Givenchy、Marni實用又好看
誰說機場穿搭只能舒適隨便？視后佘詩曼的機場造型，每次都是既舒服又時尚，而她最厲害的一點，就是懂得用一個有份量、有設計感的大手袋，來提升整個造型的質感與實用度！
藥倍安心｜鄭曦琳發文指昨日遭警方拘捕 涉嫌起底罪｜Yahoo
去年夏季，聖保羅男女中學學生潘浠淳的創新科技項目「藥倍安心（MediSafe）」被指涉嫌「請槍」事件引起外界關注。事隔半年，一直跟進事件的城大學生，綽號「何文田金冬天」的鄭曦琳今日（6 日）表示，昨日（5 日）被警方以涉嫌「未獲資料當事人同意下披露其個人資料而該披露造成指名傷害」，即俗稱「起底」罪被捕。鄭曦琳說，由於案件現已進入法律程序階段，基於法律及程序考量，現階段不便就事件作出任何評論。根據《個人資料（私隱）條例》，「起底」罪最高可判囚 5 年。
劉德華太太朱麗蒨近照激罕曝光 打扮低調樸素擋不住天生麗質
現年64歲嘅劉德華與細5年嘅朱麗蒨結婚喺2008年結婚，婚後育有女兒劉向蕙（Hanna），朱麗蒨甘願做佢背後嘅女人，一家三口低調生活，對上一次三人公開露面就係2023年底劉德華父親劉禮嘅喪禮。近日朱麗蒨嘅近照喺內地網站流出，令佢嘅近況激罕曝光。
綠鬣蜥遇寒流「凍僵」 樹上如雨掉下 佛羅里達州逾 5,000 隻被安樂死｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】美國佛羅里達州近日受寒流影響，大批屬外來物種的綠鬣蜥（green iguanas）因寒冷而被「凍僵」，進入昏睡狀態，並從棲息的樹上掉落。佛州魚類和野生動物委員會(FWC)批准行動，對逾5000 隻綠鬣蜥進行移除及安樂死。
食客外賣app落單備註想加底 餐廳印單只見「我很肚餓」送贈菠蘿包 網民大讚滿滿人情味
大家平常在外賣平台落單時，或多或少都試過想加底、加餸，卻偏偏找不到相關選項，只能靠備註碰碰運氣。近日就有網民於社交平台Threads上分享一段溫暖又搞笑的外賣經歷，原本只是想多要幾口麵，結果因為備註印出的字數所限，餐廳竟然暖心送贈一個菠蘿包，令不少網民大讚餐廳充滿人情味！
黃仁勳一席話 英偉達單日市值暴增逾3200億美元
AI 巨頭英偉達 (NVDA) 週五 (6 日) 回神飆漲近 8%，背後的推手是執行長黃仁勳的一句話：今年科技業合計高達 6,600 億美元的 AI 資本支出擴張，不但「合理」，而且「可持續」。
患癌常見體質是什麼？中醫教5種食材逆轉腫瘤體質，預防患癌找上門｜楊明霞醫師《醫言窈窕》
根據數據研究顯示，全世界總共有五千萬人是帶癌生存的，每五個人當中就有一個患癌的風險。這裡的數據顯示，患腫瘤的機會其實很高。註冊中醫師楊明霞博士，與大家介紹有什麼食療可以幫助大家預防腫瘤。
46歲吳尊與15歲女兒「神顏父女檔」合影雜誌！Neinei獲好基因，斯文氣質爆滿兼有修長美腿
吳尊女兒？不還是綜藝《爸爸回來了》的那個4歲小女孩嗎？吳尊最近和女兒Neinei一同為雜誌拍攝，而Neinei已是15歲的活潑少女，不但長得斯文優雅，也明顯地遺傳了父親的身高，擁有修長美腿。不得不說，時間實在過得太快。
笑到最後｜美股大牛市因素已出（高明）
年年都係咁上上落落，舊年先經歷過美國關稅解放日，「美帝亡國、跌跌跌跌跌」，到頭來原來「今次都一樣、升升升升升」。高明以為有經歷嘅人，今年只會覺得相對平淡，但有心人係都要夾硬作AI泡沫爆破嚟穿鑿附會，又再次證明最恐懼嘅仍然係恐懼本身。
描繪歐巴馬夫婦成猴子 川普分享歧視影片後火速刪文
（法新社華盛頓6日電） 美國總統川普分享一段帶有歧視性的影片，將前總統歐巴馬夫婦描繪成猴子，引發美國政壇跨黨派強烈譴責後，今天罕見地將貼文刪除。民主黨人痛批川普針對美國史上首位非裔總統與第一夫人的歐巴馬夫婦的舉措「卑劣」；一名資深共和黨參議員直言，這段影片明顯帶有種族歧視。
英超人物 ｜鐵人占士米拿 由每週70英鎊 24年後逼近歷史紀錄
現年40歲的占士米拿，只要在星期日代表白禮頓出戰水晶宮，便會追平英超歷史最多上陣紀錄。他將會與加利·巴利並列，以653次英超上陣高踞榜首。