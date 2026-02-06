黎智英案 2 月 9 日早上 10 時判刑
The Big Bounce西九舉行 巨型充氣裝置污漬處處 在場小朋友：唔開心，隻襪污糟晒｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】標榜全球最大型彈跳體驗的《The Big Bounce世界巡迴香港站》今（6 日）起在西九文化區藝術公園大草坪舉行，稱有獲健力士認證的全球最大充氣城堡、全港最長充氣障礙賽道、體育主題充氣遊樂區等。惟《Yahoo 新聞》讀者反映，場區內充氣設施污漬處處，衛生情況令人擔憂。有參加者指，活動吸引不少小朋友進場，但有小朋友玩完表示「好唔開心，隻襪污糟晒」。
讀者P小姐表示，現場所見大部分設施均有肉眼可見的污漬，幾乎整個充氣城堡外「牆」佈滿黑色塵垢，用手一摸指尖會有「一噠噠」，亦有部分地方出現黃色污漬、水垢等。活動吸引很多小朋友，但有小朋友玩完襪底污黑一片，表示「唔開心，隻襪污糟晒」。
有帶同小朋友到現場的 S 小姐對活動感到失望，「帶小朋友參與這些活動都是滿懷歡喜，但係去到現場見到環境很污糟。」S小姐又指，疫情過後公眾都很注重衛生，對主辦機構未能妥善提供衛生的彈床環境表示失望，「帶小朋友玩咗一陣都已經想離開，覺得要回家即刻沖涼，比一般公園及遊樂場更污糟。」
The Big Bounce 香港站由 INCUBASE Studio 主辦，Sun Life永明冠名贊助，活動於2026年農曆新年期間，2月6日至22日在西九文化區藝術公園大草坪舉行。
每張門票為 90 分鐘通行證，活動由早上 9 時 15 分至 12 時 30 分的兩個時段為「幼童專屬場次」，正價單人門票7歲或以下兒童或其家長$179；中午 12 時 45 分至下午 5 時 45 分為三個「大童玩樂場次」，17歲或以下兒童或其家長$179；傍晚 6 時至晚上 11 時三個時段為「黑夜彈跳派對」，18歲或以上人士$199。
主辦方周六（7 日）回應《Yahoo 新聞》指，高度重視活動期間的清潔及衛生管理，過去數日已持續為場內各項設施進行清潔。同時，主辦方已就相關意見即時檢視現場安排，並作出進一步改善措施。將每三小時為充氣設施表面清潔消毒，特別針對高使用率及高接觸位置；深層清潔方面，主辦方將於2 月 9 日早上暫停開放場地，為所有充氣設施全面及深層清潔。
其他人也在看
新冠肺炎︱哈佛醫學院研究指「長新冠」非病毒未清 免疫系統長期發炎可持續半年以上︱Yahoo
【Yahoo健康】長新冠（Long COVID）成因一直備受爭議，有觀點認為與病毒殘留或持續感染有關。不過，哈佛醫學院及其附屬貝斯以色列女執事醫療中心（BIDMC）早前發表於國際權威期刊《Nature Immunology》的研究指出，長新冠的核心問題並非病毒未被清除，而是患者免疫系統陷入長期慢性發炎與功能失調狀態，相關異常可持續半年甚至更久。
藥倍安心吹哨人鄭曦琳被捕｜快手涉黃遭罰 1.19 億人民幣｜鍾柔美承認說謊非 A0｜2 月 6 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 2026 年 2 月 6 日星期五。廣東沿岸目前風勢微弱，但要注意一道冷鋒正向南移動，預計明早會橫過沿岸地區。明天本港氣溫初時約 19 度，下午天色明朗最高約 21 度，但明晚氣溫會顯著下降，市區最低跌至 16 度左右，新界再低一兩度。大家明晚外出記得帶備足夠外套！
巴士安全帶｜2018年大埔車禍獨立委員會專家：企位市區巴士不宜強制戴安全帶(湯偉圓報道)
【Now新聞台】運輸及物流局廢除強制巴士乘客佩戴安全帶的條文，將全面檢討及展開公眾諮詢。曾任2018年大埔車禍獨立檢討委員會的專家接受本台訪問，稱香港的市區巴士根本不適宜強制乘客佩戴安全帶，當年亦無作出這個建議。 強制佩戴安全帶的規定因為法例有技術不足，實施六日後煞停，面對坊間的批評聲音，政府曾解釋是2018年大埔車禍獨立檢討委員會的建議；運輸及物流局局長陳美寶「解畫」時，亦多次提及大埔車禍。2026年1月28日，運輸及物流局局長陳美寶：「就乘客佩戴安全帶的討論，也不是今天新增事務。大家最深刻印象的，當然是提到在大埔發生的嚴重巴士意外。」當年有份參與委員會的專家接受本台訪問，稱當時並無作出這項建議，指市區巴士有企位乘客經常上落，根本不宜強制佩戴安全帶。前倫敦運輸局巴士服務總監Mike Weston：「我個人並無建議或者提出要強制執行。以英國為例，長途巴士或校巴須佩備安全帶，但交通繁忙的市區巴士則沒有要求，部分原因是乘客頻繁上下車，而且乘客允許站立。我認為這項要求不適用於市區巴士，例如倫敦、香港、巴黎等地。」當局曾指，英國、澳洲等國家都有類似規定；專家解釋，倫敦的做法並非如此，又指在設有
大S離世周年真相曝光！ 韓節目揭密：與具俊曄重逢時已「難以進食、行動」
女星大S（徐熙媛）於去年2月因流感併發肺炎辭世，享年48歲。在逝世滿一周年之際，韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》特別製作回顧特輯，不僅派員來台採訪三天，更邀請專業醫師分析大S健康急轉直下的關鍵原因。節目揭露，大S在2022年與具俊曄重逢再婚時，身體早已處於極度虛弱的狀態，甚至到了「吃不下也動不了」的程度。
佘詩曼盛裝打扮岀席頒獎典禮 突然跌倒嚇親網民引熱議：算工傷嗎？ ｜有片
內地娛樂圈盛事《微博之夜頒獎典禮》備受外界關注，TVB視后佘詩曼盛裝打扮岀席，可是她於台下突然跌倒，引起了網民熱議。
啟德美食2026〡睇Show前必食10間餐廳推介！Airside/SOGO雙子匯攻略：一人火鍋/打卡Cafe/過江龍
啟德美食有咩好推介？自從啟德體育園正式開幕之後，各大國際及港台巨星逐一開Show，令到這個新地標人氣一時無兩，吸引海量中港台粉絲前往捧場睇Show，但睇演唱會之前都要醫飽肚先可以大聲尖叫！Yahoo Food精選位於啟德體育園鄰近的啟德零售館、Airside及SOGO雙子匯內的特色美食餐廳，立刻睇睇內文！
太古城女子墮樓 當場證實身亡
【on.cc東網專訊】太古城有人墮樓。今日(7日)凌晨5時42分，上址保安員報案，指發現一名女子懷疑從高處墮下，倒臥在屋苑大廈對開。人員接報到場，證實年約40至50歲事主當場死亡，警員於現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。
財政預算案｜邵家輝倡減少抄牌鼓勵市民外出夜消費 陳振英倡加重遲交稅項附加費增加庫務收入
【Now新聞台】財政司司長陳茂波本月25日會發表新一份財政預算案。金融界議員陳振英指，若要增加庫房收入，可考慮加大遲交稅項的附加費；自由黨就希望減少向違泊車輛發告票，鼓勵市民外出夜消費。 自由黨主席邵家輝：「晚上想做好經濟，應該要善用路邊不阻塞交通的地方，不要抄牌這麼多。很多地方、旺角等地方，根本停車場泊位經常不足，所以令到一些朋友不想外出，現在外出只會得告票，不同以前可以叫警員等一會兒，(現在)無法等了，8秒已出告票，嚇到一些人指不想麻煩了，留在家罷了。如何讓市面旺？大家要想想如何平。當然，如果影響交通的話，整輛車拖走吧。」立法會議員(金融界)陳振英：「過去數年，原來很多人遲交稅款，24至25年度發出了22萬張5%附加費追稅通知書，合共大約要追4000多萬元附加費。如果我們將這附加費各加5%，即我們的庫房有機會再多幾千萬元的收入。」#要聞
天氣｜大部分地區氣溫較昨日低 4 至 6 度 天文台：晚間氣溫顯著下降 周日市區最低約 13 度｜Yahoo
本港受東北季候風影響，天文台指，正午時分，本港大部分地區氣溫較昨日低 4 至 6 度左右，預料季候風會在晚間進一步增強，氣溫會顯著下降。
奧運金牌拳手卡莉芙認賽前接受荷爾蒙治療 降睪酮水平以符合參賽資格 重申非跨性別人士︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】阿爾及利亞拳擊手卡莉芙（Imane Khelif）在接受法國體育報章訪問時透露，為符合比賽要求，巴黎奧運前曾接受荷爾蒙治療以降低體內睪固酮水平，並再次強調自己並非跨性別人士。卡莉芙在巴黎奧運女子拳擊 66 公斤級別奪得金牌，其性別問題在賽事期間引起廣泛爭議。
【百佳】新春會員日全單88折 即睇日期同優惠碼👉🏻
百佳再度加推88折優惠，於2月7日帶來新春會員日，送上限定一天的驚喜優惠！
涉37年前龍蝦灣殺人埋屍 62歲男子被控謀殺 還押至4.10再訊
【on.cc東網專訊】西貢龍蝦灣於37年前發生謀殺案，一名男子疑遭4名友人騙至沙灘，慘遭五花大綁勒索金錢，歹徒勒索不遂後毒打事主，且將其活埋於沙中窒息而亡。3名疑犯先後於當年及2000年被捕，當中兩人被判謀殺及誤殺罪成，分別遭判終身及8年監禁。案件主謀被發現隱姓
74歲郭鋒喪妻8年仍每周拜祭 自爆曾患淋巴癌甲型肝炎 太太因此學中醫
《尋秦記》大熱，唔少參演嘅演員都成為受訪對象。喺電視劇中演呂不韋嘅郭鋒早前接受專訪，談起演藝生涯同人生經歷。
羅浮宮劫案︱歐珍妮皇冠被壓扁 缺 1 金鷹僅失 10 顆鑽石 館方稱可全面修復︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】法國羅浮宮表示，去年 10 月遭盜竊的法國皇后歐珍妮（Eugénie）皇冠，雖然在逃走途中跌落並被壓扁，但整體「幾乎完整」，可在毋須重建的情況下全面修復。
赴泰匿藏37年歷來最長 89年兇案逃犯押返港
西貢龍蝦灣1989年發生轟動一時的「五花大綁」謀殺案，案中最後一名疑犯兼主謀梅耀強潛逃37年後在泰國落網，昨日被押返本港，並隨即被警方以謀殺罪名拘捕。警務處長周一鳴訪問泰國返港後表示，疑犯多年來樣貌有很大變化，今次要靠指紋辨認其身份，相信他是歷來匿藏最長時間的逃犯。攝影：鍾式明泰國傳媒報道，現年62歲的梅耀強1994年逃往當地後在曼谷生活，並與一名泰國女子結婚，育有3名子女，周一被當地警方發現沒有任何身份證明文件，屬於非法居留。他被泰國警方遞解出境，並在昨日押解返港，抵達時隨即被香港警方以謀殺罪名拘捕。
NBA｜湖人補強 換來聯盟最準射手Luke Kennard
湖人隊在交易死線前有所行動，將文森特（Gabe Vincent）及一張2032年次輪選秀權送往鷹隊，換來今季聯盟最準射手之一肯納德（Luke Kennard）。
黎智英案2.9判刑 警一度圍封排隊人龍搜查 前《蘋果》員工：希望有人出到嚟過年
被裁串謀勾結外力等 3 罪成、壹傳媒創辦人黎智英與 8 名認罪被告，將於下周一（9 日）判刑，周五在庭外已有約 60 人排隊，由於天氣轉熱，不少人用雨傘、紙皮遮擋太陽。警方一度以橙帶圍封排隊區域，搜查排隊人士的隨身物品，期間禁止記者內進。
72歲李楓近況曝光！被目擊入住養老院1年
[NOWnews今日新聞]總是飾演尖酸刻薄角色，被封為TVB「御用八婆」的72歲香港資深女演員李楓近況曝光，她被目擊住進了養老院過得相當開心，因過去她曾經2度破產，導致自己沒有家可以住，落魄到只能住公...
三上悠亞體毛卡片成交天價！ 表面啦啦隊ICON私下驚人！
三上悠亞這位日本前AV女王，引退後轉戰娛樂圈和體育界，最近在節目上爆出超離奇經歷，讓粉絲和媒體都炸鍋。據鏡週刊和自由時報報導，她無意中發現一張夾帶自己體毛的交換卡，在網路拍賣平台上被炒到300萬日圓天價，相當於台幣60多萬。這件商品起初底價僅1000日圓，卻因粉絲瘋狂競標飆漲，讓她本人驚呼「原來我的毛髮這麼有價值」。
清遠長隆永東跨境巴士優惠｜車票半價、單程$90起！直達清遠長隆森林王國、長頸鹿城堡酒店
清遠長隆度假區在2025年1月盛大開幕後，隨即成為新興親子旅遊熱點！除了選擇搭高鐵到清遠轉車外，還可以直接在香港乘搭跨境直通巴士，由香港市區直達清遠長隆門口，經深圳灣口岸過關，車程約需3至3.5小時。Yahoo Travel搜羅了最新的永東跨境巴士優惠，建議大家Bookmark此文章以便不時之需。