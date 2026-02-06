The Big Bounce西九舉行 巨型充氣裝置污跡處處 在場小朋友：唔開心，隻襪污糟晒｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】標榜全球最大型彈跳體驗的《The Big Bounce世界巡迴香港站》今（6 日）起在西九文化區藝術公園大草坪舉行，稱有獲健力士認證的全球最大充氣城堡、全港最長充氣障礙賽道、體育主題充氣遊樂區等。惟《Yahoo 新聞》讀者反映，場區內充氣設施污跡處處，衛生情況令人擔憂。有參加者指，活動吸引不少小朋友進場，但有小朋友玩完表示「好唔開心，隻襪污糟晒」。

充氣滑梯表面有皺痕及輕微灰黑

小朋友玩完襪底污黑一片

充氣城堡標榜健力士認證全球最大

讀者P小姐表示，現場所見大部分設施均有肉眼可見的污跡，幾乎整個充氣城堡外「牆」佈滿黑色塵垢，用手一摸指尖會有「一噠噠」，亦有部分地方出現黃色污跡、水垢等。活動吸引很多小朋友，但有小朋友玩完襪底污黑一片，表示「唔開心，隻襪污糟晒」。

有帶同小朋友到現場的 S 小姐對活動感到失望，「帶小朋友參與這些活動都是滿懷歡喜，但係去到現場見到環境很污糟。」S小姐又指，疫情過後公眾都很注重衛生，對主辦機構未能妥善提供衛生的彈床環境表示失望，「帶小朋友玩咗一陣都已經想離開，覺得要回家即刻沖涼，比一般公園及遊樂場更污糟。」

部分地方出現黃色污跡

參加者指用手一摸設施，指尖會有「一噠噠」

灰黑塵垢

設施幾乎佈滿黑色塵垢

The Big Bounce 香港站由 INCUBASE Studio 主辦，Sun Life永明冠名贊助，活動於2026年農曆新年期間，2月6日至22日在西九文化區藝術公園大草坪舉行。

每張門票為 90 分鐘通行證，活動由早上 9 時 15 分至 12 時 30 分的兩個時段為「幼童專屬場次」，正價單人門票7歲或以下兒童或其家長$179；中午 12 時 45 分至下午 5 時 45 分為三個「大童玩樂場次」，17歲或以下兒童或其家長$179；傍晚 6 時至晚上 11 時三個時段為「黑夜彈跳派對」，18歲或以上人士$199。

明顯的黑色污跡

明顯的黑色疑似水垢

The Big Bounce世界巡迴香港站在西九舉行

《Yahoo 新聞》已就充氣設施的衛生狀況向活動主辦方、INCUBASE Studio及Sun Life永明查詢，正待回覆。