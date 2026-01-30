獨立書店推薦賞︱區家麟頒獎：而家要一個台幾咁艱難
每位$170起！全球最大充氣彈跳派對The Big Bounce 95折優惠碼｜農曆新年檔期玩轉4大遊樂區＋CantoPop音樂會
來自美國的全球最大充氣彈跳派對The Big Bounce去年聖誕首次登陸香港，今年載譽歸來，將於農曆新年檔期空降西九文化區藝術公園大草坪，總面積超過10萬呎，設有全球最大充氣城堡、逾150米全港最長充氣障礙賽道等，更帶來CantoPop主題「黑夜彈跳派對」，大人細路都能盡情投入戶外派對！
由即日起至2026年2月22日期間可透過網上購票平台INCUTix及Klook購票，門票由$179起，Yahoo Travel發現Klook正推出95折優惠碼，折後每位低至$171起，限量1,000張，數量有限，用完即止，立即睇睇優惠詳情！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，緊貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
⭐限量95折優惠碼 每位$170起玩足90分鐘
《Sun Life永明The Big Bounce世界巡迴香港站》門票分為4大種，包括為7歲或以下兒童及其家長而設的「幼童專屬場次」、適合於17歲或以下兒童和家長的「大童玩樂場次」及「黑夜大童玩樂場次」，以及為18歲或以上的大朋友們準備的「黑夜彈跳派對」，90分鐘門票包括一個指定的40分鐘時段進入「全球最大充氣城堡」，以及無限次進出其他所有巨型充氣遊樂區，每位$179起，現透過Klook購票及輸入專屬優惠碼【BBFLASH2026】可享95折優惠，折後低至$170起，限量1,000張，記得及早預訂啦！
【正價單人門票】幼童專屬時段（7歲或以下兒童或其家長－須各自購票）
價錢：每位$179，輸入95折優惠碼【BBFLASH2026】，折後每位$170
【正價單人門票】大童玩樂時段（17歲或以下兒童或其家長－須各自購票）
價錢：每位$179，輸入95折優惠碼【BBFLASH2026】，折後每位$170
【正價單人門票】黑夜大童玩樂時段（17歲或以下兒童或其家長－須各自購票）
價錢：每位$179，輸入95折優惠碼【BBFLASH2026】，折後每位$170
【正價單人門票】黑夜彈跳派對時段（18歲或以上人士）
價錢：每位$199，輸入95折優惠碼【BBFLASH2026】，折後每位$189
逾10萬呎、設有4大充氣遊樂區
《Sun Life永明The Big Bounce世界巡迴香港站》將於2月6日至22日登陸西九文化區藝術公園大草坪，橫跨農曆年年初一至六，成為人氣的親子新年好去處！這場彈跳派對佔地逾10萬呎，設有4大超巨型充氣遊樂區，包括獲健力士世界紀錄認證、全球最大的16,000呎充氣城堡；超過150米長、全港最長充氣障礙賽道The Giant巨無霸挑戰場；運動迷必玩的巨型運動場Sport Slam體育狂熱，以及太空主題airSPACE Pink Alien外星人堡壘，現場更有多種互動性十足的玩樂競技點、泡泡派對、DJ表演，讓大小朋友一同跳躍、歡笑、盡情玩樂。
動漫Cosplay狂熱日＋黑夜彈跳派會
活動期間的指定日子，將與動漫文化體驗基地INCUBASE Arena合作舉行動漫Cosplay狂熱日，大家可以化身喜愛角色入場瘋狂跳躍！至於18歲或以上人士限定的黑夜彈跳派會，將於2⽉6⽇及13⽇兩晚舉行，今年以CantoPop為主題，特別邀得一眾型男在震撼的⾳樂節拍中同大家⼀⿑彈跳，女士們記得參加！
《Sun Life永明The Big Bounce世界巡迴香港站》
日期：2026年2月6日至2月22日
時間：上午9時15分至晚上11時（分時段）
地址：西九文化區藝術公園大草坪（地圖按此）
更多相關文章：
香港迪士尼樂園門票$222震撼優惠｜2人同行減$500優惠碼同步搶！人均$191.3/日起、參加20周年慶典、馬年新春活動
免費台北機票｜香港國際機場網上商店低至4折優惠！買滿$3,500即送星宇航空來回台北機票
大埔慈山寺農曆新年免費開放｜公眾一連7日進內賞花禮佛！即睇預約方法、交通方法、入寺須知
年滿7歲可用e-道！香港永久性居民出入境過關攻略：非觸式e-道、澳門／內地自助過關登記教學
其他人也在看
黃大仙祠上頭炷香攻略2026｜嗇色園：禁帶元寶蠟燭／黃大仙祠年廿九、農曆新年開放時間＋上頭炷香人流管制安排
農曆新年將至，不少市民都會到黃大仙祠上「頭炷香」祈求來年順風順水。適逢2026年的大除夕為年廿九，嗇色園於1月29日便公佈了當晚將通宵開放，並實施嚴格的人流管制措施。為了讓各位善信參神時更加得心應手，Yahoo Travel特別整理了這份詳盡的入場攻略，由交通排隊到參拜禁忌一文看清，助大家平安順利接福氣。Yahoo 旅遊 ・ 15 小時前
EA收購案還沒完成就有裁員計劃引工會反彈：「希望詳加審查，確保創作自由、工作機會！」
去年 10 月份，沙烏地阿拉伯公共投資基金 PIF、美國總統川普女婿 Jared Kushner 擁有的 Affinity Partners、私募股權公司 Silver Lake 以 550 億美元（約 1.6 兆新台幣）收購遊戲巨頭 EA、計畫將之下市私有化的事情震撼了遊戲圈，並且在股東會 12 月通過後似乎已經只差監管機構通過就能塵埃落定。不過，美國電玩遊戲工會進入卻表示，由於這起交易案，EA 發起的裁員計劃傷害了勞工的權益，因此已經告知負責監管的美國聯邦貿易委員會（FTC），希望阻止 EA 收購案成功。Yahoo Tech HK ・ 15 小時前
安全帶鎖扣疑攝錫紙城巴將報警｜黑石傳斟入主新世界確認獲接洽｜杜汶澤自揭田蕊妮父母當年反對兩人拍拖｜1 月 30 日・Yahoo 早報
政府強制巴士乘客戴安全帶後，繼有人涉剪斷安全帶，昨（29 日）有乘客被安全帶卡住，需消防員到場處理。事發昨早，40 歲男乘客正乘搭開往蘇屋邨方向的 795X 城巴，在長沙灣道一巴士站準備下車之際，發現安全帶卡住無法鬆綁，須出動消防員協助。城巴事後發現，該鎖扣內部被一張錫紙阻礙正常運作，疑有人蓄意破壞，將報警處理。運輸署表示，非常關注事件，已要求城巴提交報告、嚴肅跟進。Yahoo新聞 ・ 17 分鐘前
戚美珍罕見開金口扭腰唱《冰山大火》 舞台上燈光出晒事惹網民熱議
《盧海鵬鳴金收咪演唱會》前日（1月27日）於尖沙咀文化中心圓滿舉行，當晚不少嘉賓上台為鵬哥撐場，周潤發（發哥）更於騷前特地到場探班，足見鵬哥在圈內地位超然。完騷後不少片段於網上流傳，其中戚美珍Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
六旬中國婦因踩單車衝燈 被揭日本非法居留近30年
日本兵庫縣警察，周三（28日）因為一名62歲中國籍女子周瑞玲踏單車無視交通燈號而進行調查，卻揭發女子非法入境日本，並逗留了近30年。兵庫縣警察透露，在周三的傍晚，警察在神戶市的中央區一處路口，目擊一名踏着單車的女子因為無視路上的紅燈而繼續前行，被警察即時截停。在調查期間，女子無法提供身份證明，並且在返回警署調查後，發現女子根本沒有有效的居留資格。經過調查，證實女子名叫周瑞玲，她稱自己是在1997年與多人乘船在「東京附近」偷渡抵達日本，沒有正當入境，而且在日本非法居留了29年。因此以違返日本入境法例將她拘捕。警察相信女子可能是匿藏在日本公民的住所內同居多年，並調查這位女子在非法入境後，在日本輾轉去過的地方。am730 ・ 15 小時前
這樣吃定食超不禮貌 去日本一定要記住正確吃法！
日本的定食很常見到這種小碗裝的料理，對於這種料理要怎麼吃其實也是有一定的規矩的唷，下面就來簡單教會大家，下次到日本遊玩的時候記得做個有禮貌的觀光客！Japhub日本集合 ・ 11 小時前
麥明詩再着3年前吊帶晚裝 驚人修身成果贈機師老公
【on.cc東網專訊】「十優港姐」麥明詩（Louisa）前年與任職機師的盛勁為（Keith）結婚，去年3月於社交平台宣布BB出世，一家三口樂也融融。半息影狀態嘅麥明詩，早前晒出同盛勁為出席好友婚禮嘅晚裝相，見佢已回復生B前嘅Fit爆身材，上圍明顯升級更見豐滿。曾東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
朱麗蒨為躲劉德華粉絲「躲車底蓋毛毯」！向太曝昔日辛酸：那時候她最可憐
向太陳嵐近日在影片中提到一段90年代往事，當時劉德華妻子朱麗蒨為了躲避瘋狂粉絲，外出時只能蜷縮在車座底下，還得整個人蓋上毛毯掩飾，讓外界看見天王光環背後家人所承受的壓力。姊妹淘 ・ 15 小時前
梁敏巧地鐵熟睡被捕獲 意外惹網民性騷擾留言 霸氣反擊：尊重下自己同父母
梁敏巧（Maggie）2019年參選香港小姐競選入行，憑主持《東張西望》成為「東張女神」而成功入屋。去年參加真人騷《女神配對計劃》與「暖男律師」Matt（劉啟進）配對成功，「M&M CP」備受關注，加上於節目呈現真性情被網民大讚性格好，人氣大急升，收穫唔少粉絲加主持及廣告機會不斷。日前，有網民野生捕獲梁敏巧坐深圳地鐵熟睡，不過喺一片留言中，突然出現一名網民發表帶有性騷擾嘅言論，令梁敏巧現真身霸氣回應對方。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
戴祖儀澳洲熱情如火 吳若希白襯衫突襲
【on.cc東網專訊】藝人戴祖儀正與吳若希及丁子朗正身在澳洲為無綫拍攝旅遊節目，澳洲正值夏天，在陽光普照下的艷陽下，戴祖儀也突然熱情如火，在社交網大派福利。她以兩件頭水着晒弗到漏迷人身材，正面甫士晒纖腰，側身則盡展迷人曲線，加上逆光下拍攝，效男媲美寫真，令祖儀仙東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
秀茂坪居屋單位違規掛物駁燈籠 法團嚴厲譴責擬申禁制令
秀茂坪居屋曉麗苑旗下法團第八屆管委會於社交平台發帖，譴責其中一單位業主，指其在公共走廊天花食水喉管懸掛個人物品，並在屋外接駁有電力裝置的燈籠，嚴重違反大廈公契，及對大廈安全構成嚴重威脅，法團已委託律師正式向該單位業主發出警告信，若不移除將入稟法院採取進一步法律行動，包括申請禁制令。am730 ・ 1 天前
洗衣機暴走封門！一開機就「走佬」頂死廚房門｜專家懶人包：即場救門法、新機安裝擺位須知
近日 Threads 及 Facebook群組先後出現多宗洗衣機「走佬」事件！多名網民直擊家中洗衣機運作期間「走位」、「跳出嚟」，有事主更指洗衣機擺位靠近廚房門邊，機身在猛烈震動下移位並頂住門扇，結果廚房門被「頂死」無法打開，進退兩難。事主惟有以相片、影片及文字並茂方式上網「求救」，希望網民出招解圍。閱讀更多：灣仔舊樓法團告業主租客敗訴｜拒「夾錢」做大維修有咩後果？ 小業主「唔夠錢」可以點做？港人日本「一抽入魂」集體中頭獎 引爆「玉桂狗焗爐之亂」笑到崩潰｜海外選購電器安全及注意事項全攻略帖文一出即引來熱烈討論。部分網民直指屬室內設計「中伏」，認為洗衣機不宜緊貼門口位置；亦有不少人提出處理方法，由較實際的拆門、改由窗戶進入、尋求消防員協助，到較搞笑的「打爛玻璃伸手入去推」及「召喚 Spiderman」等，留言區瞬間變成「救門」指南。亦有人打趣稱「人有情緒，機都有，畀啲時間部洗衣機」、「佢只係想要個獨立辦公室」、「洗衣機反叛期係咁，俾佢冷靜吓自己會開門」，甚至有人笑言「搵談判專家上嚟同佢傾，叫佢唔好走出嚟危險位置」。除了出主意，亦有網民以自身經驗替事主「尋因」。有人估計可能是地面不平，或洗28Hse.com ・ 1 天前
金舖甘了｜深圳地下黃金交易平台爆煲 客戶無法提現 深圳水貝爆警民衝突
隨著金價屢創新高，成為不少投資者考慮的避險工具。近期傳出深圳黃金交易私盤線上平台「杰我睿」出現資金鏈斷裂，引起...BossMind ・ 1 天前
門將戲劇性補時入波 摩佬high爆攬執波仔慶祝
【Now Sports】賓菲加在一場極富戲劇性的比賽打敗皇家馬德里，勇奪歐聯附加賽資格，當門將泰賓補時入波，摩連奴興奮得與拾球童擁抱，而這位一代名帥倒戈贏前執教球會後，高呼創造了歷史。戲劇性一幕於補時8分鐘出現，當時賓菲加雖然領先3:2，但因得失球差關係需要多入一球，方可得到第24名以參戰附加賽，結果由後上搏殺的門將泰賓接應罰球，頂破當時只餘9人應戰的皇馬大門，贏4:2，最終剛好憑較佳得失球差，力壓馬賽得到24名。當泰賓入球後，全隊以及主場球迷固然欣喜若狂，摩連奴更興奮得與衝前的拾球童擁抱。首次領軍倒戈贏皇馬的摩佬賽後，坦言當尾段作出換人調動時，以為已「夠數」，豈料其後得悉原來需要再入1球：「顯然，在得到那自由球時，我就叫泰賓上前，並告訴達爾回中圈線，以防一旦對手搶得皮球，我們還可嘗試防守。」他續說：「不過那關鍵時刻到了，我們在光明球場創造了更多歷史。」有趣是賓菲加在附加賽的對手，離不開第9名的皇家馬德里或第10位的國際米蘭，換言之，有一半機會再與皇馬狹路相逢。now.com 體育 ・ 1 天前
中國女生民宿廚房垃圾堆！ Airbnb投訴增15%藏陰謀！
這租房故事也太誇張了吧？日本一位民宿從業員在Threads上吐苦水，說接待兩位中國可愛女生，結果退房時房間像垃圾場一樣，滿地杯麵、飲料瓶和紙巾，廁所還貼滿馬桶蓋膜，髒亂程度讓人看傻眼。他要收清潔費，對方拒絕，搞得小爭執，最後只好網上公審。照片一出，網民炸鍋，有人笑說「狗拆家都不至於」，也有人提醒別以偏概全。Japhub日本集合 ・ 21 小時前
馬生陪五索睇BLACKPINK演唱會 被網民大讚好有愛：呢種男人真係好難得
坐擁百億身家嘅大生銀行主席馬清鏗與網紅「五索」（鍾睿心）發展婚外情已有10年，二人近年愈愛愈高調。五索曾分享與馬生嘅甜蜜生活大放閃，馬生又不理會形象幫手買私密用品，認真寵愛女友。近日，馬生陪五索去睇韓國女團BLACKPINK全球巡演《Deadline》香港站，獲網民大讚：「好有愛。」Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
特朗普放話100%關稅！加拿大總理卡尼一句話點破真正目的
根據《華爾街日報》(WSJ)周一 (26 日) 報導，加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，美國總統特朗普近期頻頻以關稅施壓，加拿大應將相關言論視為美方在美墨加協定（USMCA）檢討談判前的策略性布局，而非立即升高衝突的實質行動。鉅亨網 ・ 3 天前
歐聯話題 ｜鮮為人知規例 車路士或失16強主場次回合優勢
車路士因為同屬倫敦市有3支球隊直接打入8強，令一條歐洲足協鮮為人知的規例浮現，賽程安排出現前所未見的難題，很大機會失去16強主場次回合的優勢。Yahoo 體育 ・ 9 小時前
「維多利亞妹」爆紅到底是什麼？2026新興形容香港女生的網絡潮語，比「港女」、「MK妹」增添優雅感
「維多利亞妹」到底是甚麼？Threads 現正熱議最新網絡潮語「維妹」，並指有機會取代「港女」和「MK妹」，成為最新的香港女生代表詞。不少脆友十分滿意新稱號，直指『「維多利亞妹」呢個名真係一絕，優雅又串咀』，一起來「維妹」的由來吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
歐聯話題 ｜史上7個門將入球 3球來自同一人 都係射死祖雲達斯
賓菲加門將泰賓在4-2擊敗皇家馬德里的比賽中取得歷史性入球，成為歐聯小組賽最後一戰的話題。計及這球，這是歐聯歷史上（所有賽制合計）第7個由門將射入的入球。Yahoo 體育 ・ 10 小時前