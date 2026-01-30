Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

每位$170起！全球最大充氣彈跳派對The Big Bounce 95折優惠碼｜農曆新年檔期玩轉4大遊樂區＋CantoPop音樂會

來自美國的全球最大充氣彈跳派對The Big Bounce去年聖誕首次登陸香港，今年載譽歸來，將於農曆新年檔期空降西九文化區藝術公園大草坪，總面積超過10萬呎，設有全球最大充氣城堡、逾150米全港最長充氣障礙賽道等，更帶來CantoPop主題「黑夜彈跳派對」，大人細路都能盡情投入戶外派對！

由即日起至2026年2月22日期間可透過網上購票平台INCUTix及Klook購票，門票由$179起，Yahoo Travel發現Klook正推出95折優惠碼，折後每位低至$171起，限量1,000張，數量有限，用完即止，立即睇睇優惠詳情！

⭐限量95折優惠碼 每位$170起玩足90分鐘

《Sun Life永明The Big Bounce世界巡迴香港站》門票分為4大種，包括為7歲或以下兒童及其家長而設的「幼童專屬場次」、適合於17歲或以下兒童和家長的「大童玩樂場次」及「黑夜大童玩樂場次」，以及為18歲或以上的大朋友們準備的「黑夜彈跳派對」，90分鐘門票包括一個指定的40分鐘時段進入「全球最大充氣城堡」，以及無限次進出其他所有巨型充氣遊樂區，每位$179起，現透過Klook購票及輸入專屬優惠碼【BBFLASH2026】可享95折優惠，折後低至$170起，限量1,000張，記得及早預訂啦！

【正價單人門票】幼童專屬時段（7歲或以下兒童或其家長－須各自購票）

價錢：每位$179，輸入95折優惠碼【BBFLASH2026】，折後每位$170

SHOP NOW

【正價單人門票】大童玩樂時段（17歲或以下兒童或其家長－須各自購票）

價錢：每位$179，輸入95折優惠碼【BBFLASH2026】，折後每位$170

SHOP NOW

【正價單人門票】黑夜大童玩樂時段（17歲或以下兒童或其家長－須各自購票）

價錢：每位$179，輸入95折優惠碼【BBFLASH2026】，折後每位$170

SHOP NOW

【正價單人門票】黑夜彈跳派對時段（18歲或以上人士）

價錢：每位$199，輸入95折優惠碼【BBFLASH2026】，折後每位$189

SHOP NOW

《Sun Life永明The Big Bounce世界巡迴香港站》將於2月6日至22日登陸西九文化區藝術公園大草坪，橫跨農曆年年初一至六，成為人氣的親子新年好去處！（圖片來源：Klook）

這場彈跳派對佔地逾10萬呎，設有4大超巨型充氣遊樂區。（圖片來源：Klook）

獲健力士世界紀錄認證、全球最大的16,000呎充氣城堡。（圖片來源：Klook）

逾10萬呎、設有4大充氣遊樂區

《Sun Life永明The Big Bounce世界巡迴香港站》將於2月6日至22日登陸西九文化區藝術公園大草坪，橫跨農曆年年初一至六，成為人氣的親子新年好去處！這場彈跳派對佔地逾10萬呎，設有4大超巨型充氣遊樂區，包括獲健力士世界紀錄認證、全球最大的16,000呎充氣城堡；超過150米長、全港最長充氣障礙賽道The Giant巨無霸挑戰場；運動迷必玩的巨型運動場Sport Slam體育狂熱，以及太空主題airSPACE Pink Alien外星人堡壘，現場更有多種互動性十足的玩樂競技點、泡泡派對、DJ表演，讓大小朋友一同跳躍、歡笑、盡情玩樂。

包含多種互動性十足的玩樂元素，如競技籃球場、攀爬塔、多項球類運動、巨型滑梯及波波池等。（圖片來源：Klook）

動漫Cosplay狂熱日＋黑夜彈跳派會

活動期間的指定日子，將與動漫文化體驗基地INCUBASE Arena合作舉行動漫Cosplay狂熱日，大家可以化身喜愛角色入場瘋狂跳躍！至於18歲或以上人士限定的黑夜彈跳派會，將於2⽉6⽇及13⽇兩晚舉行，今年以CantoPop為主題，特別邀得一眾型男在震撼的⾳樂節拍中同大家⼀⿑彈跳，女士們記得參加！

黑夜彈跳派會以CantoPop為主題，特別邀得一眾型男在震撼的⾳樂節拍中同大家⼀⿑彈跳，女士們記得參加！（圖片來源：Klook）

《Sun Life永明The Big Bounce世界巡迴香港站》

日期：2026年2月6日至2月22日

時間：上午9時15分至晚上11時（分時段）

地址：西九文化區藝術公園大草坪（地圖按此）

