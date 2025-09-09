The Hertz演唱會丨9.15優先購票 The Hertz成演唱會場館TIDES首演樂隊

The Hertz 演唱會丨9.15優先購票 The Hertz成演唱會場館TIDES首演樂隊

本地獨立樂隊The Hertz於10月31日萬聖夜及11月1日連續兩天舉行《The Hertz Live In 正常病院 2025》演唱會，更選址位於黃埔的全新演唱會場地TIDES，成為TIDES的首演樂隊！《Live In正常病院》門票將於9月5日優先發售，滙豐Mastercard信用卡持有人可於9月15日在KKTIX優先購票。

The Hertz《Live In正常病院》演唱會詳情

日期: 2025年10月31日、11月1日

時間: 8:00pm

地點: 紅磡黃埔TIDES

The Hertz《Live In正常病院》演唱會票價

$1,280 (VIP) / $780 / $580 (全企位)

VIP 院友不正常 Package

金演唱會優先購票詳情

滙豐Mastercard信用卡持有人可於9 月 15 日中午12時至晚上11:59期間在KKTIX優先購票。

The Hertz《Live In正常病院》演唱會公開售票詳情

The Hertz《正常病院》演唱會門票將於9月16日中午12時於KKTIX公開發售。搶飛除了要鬥快，還要使用不同策略！在電腦、手機、平板電腦等多部不同裝置上，同時使用Chrome、Firefox、Opera、Internet Explorer、Safari等網頁瀏覽器購票，相當於同時在多個地方「排隊」，能增加成功搶飛的機會！不過，在相同IP下同時有太多裝置購票，也有被封鎖的風險，因此建議使用VPN，或直接請親友在不同地方幫忙搶飛。

The Hertz《Live In正常病院》演唱會座位表

