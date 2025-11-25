小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
The North Face低至4折！Black Friday優惠「骨折價」，經典logo連帽衛衣只需$410
FARFETCH推出Black Friday狂歡優惠，The North Face精選產品低至4折，更有折上再8折，是入手經典單品的好時機！
各位潮流穿搭控、戶外機能愛好者請注意！我們發現FARFETCH Black Friday狂歡季中，The North Face多款人氣單品直接下殺低至4折！現在入手精選折扣商品即享折上再8折，不僅有經典的logo連帽衛衣低至$410的超低價，還有原價高昂的飛行員外套竟然激減近$4000。無論你是準備挑戰戶外嚴寒，還是單純追求日常的Urban Outdoor風格，請立即搶在斷碼前鎖定這些超值單品，將潮流與機能一次擁有！
👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集
👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
FARFETCH Black Friday黑五優惠詳情：
日期：香港時間：11月18日4pm至12月2日5pm
優惠：滿$1,200黑五優惠額外8折（在結帳時自動顯示折後價格）
運費：指定正價及減價貨品，購物滿$1,200免運費（11月13日4pm至12月3日6am）
按此到Black Friday FW25減價頁 即睇The North Face優惠
專業登山裝備 兼具機能與時尚的代表
The North Face由Douglas Tompkins與Susie Tompkins於1966年在美國舊金山創立，品牌名稱取自「北面」——象徵最寒冷、最艱難的攀登路線，展現挑戰極限的精神。品牌以「探索永不停止」為理念，從專業登山裝備逐步拓展至戶外服飾、鞋履與潮流聯名，成為兼具功能性與時尚感的全球品牌。The North Face不僅是戶外運動愛好者的首選，也深受潮流圈與明星喜愛，如美國歌手Kendrick Lamar、Drake、Billie Eilish等。
飛行員外套激減近$4000 Black Friday折上折優惠入手人氣單品
想找一件型格又暖和的外套過冬？還是想入手多件百搭的經典Logo衛衣作替換？機會來了！FARFETCH Black Friday狂歡季享受到低至4折＋額外8折的驚喜優惠。特別推薦皇牌產品飛行員外套竟可省下將近 $4000，歌手Drake便常以The North Face寬鬆的羽絨外套搭配街頭風格，盡顯它的百搭時尚。如果你想用最划算的價格把機能和潮流都帶回家，記得趕快入手，否則好東西很快就會斷碼啦！
The North Face logo t-shirt
額外8折後：$443，
原價：$640
The North Face Retro Denali gilet
額外8折後：$884，
原價：$1,347
RMST貝殼飛行員夾克
額外8折後：$1,861，
原價：$5,815
Logo刺繡抽繩連帽衫
額外8折後：$410，
原價：$778
連帽鈕扣開合外套
額外8折後：$1,468，
原價：$2,294
Jazzi 3L GORE-TEX® 外套
額外8折後：$2,178，
原價：$4,222
1996 Retro Nuptse外套
額外8折後：$1,780，
原價：$3,252
拉鏈抓絨外套
額外8折後：$1,251，
原價：$1,797
Borealis Classic背包
額外8折後：$620，
原價：$1,147
Glenclyffe Urban運動鞋
額外8折後：$1,014，
原價：$1,859
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
相關文章：Carhartt WIP快閃Black Friday優惠低至55折！新垣結衣Logo Tee減至$475，Kendall、Hailey私服大愛工裝外套都有折
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
Black Friday優惠推薦：
Alo Yoga官網減價7折！Black Friday優惠碼快搶，入手Jisoo、Kendall同款運動服
UGG厚底鞋神價再現，Black Friday低至5折後再8折！張員瑛、Jisoo、田小娟爆款毛拖鞋折上折只需$692
Black Friday優惠2025｜Tommy Hilfiger低至38折！男裝長袖上衣低至$2XX、cap帽只需$93
其他人也在看
Owala水壺黑五優惠限時64折起！$1XX入手熱門款FreeSip Twist、時尚百搭黑白色｜Black Friday優惠2025
Amazon Black Friday優惠多多，當中Owala水壺十分抵買，低至64折，比Prime Day還要便宜呢！相信大家這段時間都被Rosé燒到很想買一個Owala吧？喝水時也想用漂亮可愛的水壺，而且天氣開始冷了，有保溫功效的Owala可以說是非常實用了。不多說，大家快去手刀搶購！Yahoo Food ・ 7 小時前
Alo Yoga官網減價7折！Black Friday優惠碼快搶，入手Jisoo、Kendall同款運動服
近年人氣急升的Alo Yoga，官網推出會員7折優惠，要進去官網，免費登記成為會員，就可享會員專屬優惠碼，入手明星、KOL都在穿的超人氣瑜珈服、運動服！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
【優品360】FoodVille今期優惠推介（即日起至04/12）
優品360今期推聖誕大優惠有不少產品減價，如聖誕必食瑞士蓮軟心朱古力$119/2件、SNICKERS迷你朱古力家庭裝$46/2件、KitKat黑/橙味朱古力$35/2件；急凍產品優惠有美國PRIME牛肩柳切片200克裝$90/2件、Norsk Sjomat有皮三文魚2塊裝$108/2件，健記工房純海魚肉燒賣$62一袋，可以煮大餐開Party食！還有不少美酒優惠，CHIVAS REGAL 15年威士忌折後低至$468、響日本調和威士忌700毫升折後$1,080，買來聖誕party與好友們一齊暢飲！YAHOO著數 ・ 1 小時前
華爾街「影子戰爭」曝光！摩通暗中狙擊比特幣 美財政部密謀從Fed手中奪回貨幣主權
過去數月，政治、市場與媒體領域逐漸浮現特殊模式，零散的頭條新聞開始相互關聯，市場異常現像不再像偶然發生，機構行為者展現出不同尋常的侵略性，更深層的動盪正悄然醞釀。專家認為，這一切絕非正常的貨幣週期，不是傳統黨派之爭，也不是所謂的「市場波動」，而是兩種貨幣體系之間的直接對抗。鉅亨網 ・ 6 小時前
Longchamp爆紅「幸運曲奇」手袋來襲！2026春夏新袋速遞，6款話題新作推介
Longchamp 近年愈來愈擅長把日常靈感帶入手袋之中，而 2026 春夏系列「Slide in Style」亦承接這份法式輕盈浪漫，把熟悉的設計重新整理，並加入更貼近日常的細節。當中最受注目的，必然是被稱為「幸運曲奇袋」的 Le Roseau 手拿包；俐落造型與質感，再次成為熱話。Yahoo Style HK ・ 5 小時前
魚樂無窮│雷軍增持 小米博反彈定趁高沽（唐牛）
雖然股價由9月高位59.9元，跌至上周五低位36.62元，累積跌幅近四成，但消息層面上卻持續不濟。Yahoo財經專欄 ・ 7 小時前
Black Friday優惠2025｜L'AMOUR任食海鮮生蠔餐38折！人均$509起任食即開生蠔/頂級魚子醬/日本北海道帶子
想在喧囂中環或悠閒太和嚐盡加拿大翡翠螺、日本帶子、南非鮑魚和魚子醬？即日起，L’AMOUR於Klook推出快閃任食生蠔海鮮套餐38折優惠，折後人均最平$509起，有精緻的五道菜任你選，包含無限追加海鮮，任食加拿大翡翠螺、日本北海道帶子、慢煮南非鮑魚、頂級魚子醬、時令凍蟹等，餐廳內佈置自動彈奏水晶三角琴，優雅時尚，一於去好好享受一下！Yahoo Food ・ 1 小時前
謝天華登台唱《愛很簡單》離奇自摸扭籮 網民笑諗起「娃娃舜」｜有片
58歲嘅謝天華近年食住「大灣仔」嘅勢頭，北上搵銀撈得風生水起。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（24/11-07/12）
759阿信屋推出最新勁筍推介，CJ bibigo急凍湯烏冬低至$48.8/件、CJ bibigo急凍韓式紫菜飯卷低至$28.9/件、CJ bibigo急凍韓式魚形燒低至$28.9/件，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 1 天前
乘客手機跌落客貨艙間縫隙 國泰班機延誤一小時
國泰航空昨日（24 日）一班由曼谷飛香港的航機，因罕見事故而延誤。涉事航班為 CX 750，一名乘客的手機意外跌落客、貨艙之間的縫隙，需時搜尋，導致航班延遲近一小時起飛。專家解釋，由於客艙與貨艙之間需要有空氣流通，因此存在縫隙設計；手機的鋰電池有風險，所以必須尋回，方能起飛。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
193被爆暗撻同門Candy 10個月 搬沙田玩半同居
【on.cc東網專訊】男團ERROR成員193（郭嘉駿）被爆有新戀情，傳與同門女團COLLAR成員Candy（王家晴）撻着。有指二人因合作綜藝節目《公司逼我打籃球》互生情愫，至今已暗交10個月。近日兩口子更被拍得到尖沙咀晚餐，吃飽飽就返193寓所過夜度春宵。東方日報 OrientalDaily ・ 3 小時前
【Don Don Donki】熟食部、零食部、個人護理用品、急凍肉、蟹、時令水果超狂優惠（即日起至30/11）
DONKI全線分店進行超狂大減價，由即日起至11月30日，精選熟食部、零食部、個人護理用品、急凍肉、蟹、時令水果都有，香印大裝 $99.9、照燒豬肋骨 $49、熟松葉蟹(1kg) $250、Salon-link D洗髮護髪系列買一送一！YAHOO著數 ・ 16 小時前
【H&M】全場正價商品限時88折（即日起至30/11）
H&M BLACK FRIDAY官網全場正價商品88折，女裝、男裝、童裝精選商品全都有！YAHOO著數 ・ 3 小時前
全港最富貴屋苑銀主盤淪屋邨價！呎價8,623元推拍
銀主盤存量連續10個月突破400伙，銀主為加速去貨不惜低價推拍。薄扶林碧瑤灣家庭月入中位高數達118,580元，屬全港收入最高屋苑，近期屋苑一伙銀主盤3房開價1,133萬元連車位推拍，呎價僅8,623元。28Hse.com ・ 21 小時前
古埃及文明大展｜故宮博物館 4 日招待萬六人 盲盒 Threads 大熱黑貓炒至 $900 團隊補貨中︱Yahoo
故宮表示，由展覽 11 月 20 日公眾開放起，館方過去 4 日共接待了逾 16,000 名觀眾。為了應付人流，展廳昨日特別延長開放至晚上 8 時。Yahoo新聞 ・ 1 天前
納米樓重創 樓價平過車位 緹岸開放式175萬沽出 比車位平2.8%
樓市調整未完，昔日市況火熱時備受追捧的上車盤及「納米樓」淪為重災區，造價級級下試。部分屋苑細單位樓價不僅跌穿200萬元關口，更出現「住宅車位價」怪現象，個別成交價甚至低於同屋苑私家車位。屯門「龍床盤」緹岸今年錄得至少7宗低於200萬元成交，其中有開放式單位僅以175萬元易手，身價竟較同屋苑車位低約3%。樓價從高位顯著回落，部分屋苑細單位跌幅超越車位，令住宅與車位的造價差距大幅收窄。其中近年頻錄蝕讓的緹岸，今年暫錄得至少7宗造價介乎175萬至198萬元的成交，當中有2伙售價更平過同年易手的同屋苑車位。最具指標性的成交為緹岸2期3A座中層P室，實用面積223平方呎，屬開放式間隔，今年3月以175萬元沽出。翻查資料，該單位2020年一手買入價為430萬元，原業主持貨約4年，帳面勁蝕59.3%。對比屋苑車位成交，緹岸今年共錄得4宗私家車位買賣，價錢介乎150萬及180萬元。其中2期一個單號及一個雙號車位，均於10月以180萬元售出。換言之，上述住宅單位造價較車位低5萬元或2.8%，出現「樓價平過車位」的極端情況。同區滿名山亦現類似情況，屋苑滿庭6座低層B室開放式戶，實用面積308平方呎，今年728Hse.com ・ 6 小時前