The North Face低至4折！Black Friday優惠「骨折價」，經典logo連帽衛衣只需$410

各位潮流穿搭控、戶外機能愛好者請注意！我們發現FARFETCH Black Friday狂歡季中，The North Face多款人氣單品直接下殺低至4折！現在入手精選折扣商品即享折上再8折，不僅有經典的logo連帽衛衣低至$410的超低價，還有原價高昂的飛行員外套竟然激減近$4000。無論你是準備挑戰戶外嚴寒，還是單純追求日常的Urban Outdoor風格，請立即搶在斷碼前鎖定這些超值單品，將潮流與機能一次擁有！

FARFETCH Black Friday黑五優惠詳情：

日期：香港時間：11月18日4pm至12月2日5pm

優惠：滿$1,200黑五優惠額外8折（在結帳時自動顯示折後價格）

運費：指定正價及減價貨品，購物滿$1,200免運費（11月13日4pm至12月3日6am）

按此到Black Friday FW25減價頁 即睇The North Face優惠

專業登山裝備 兼具機能與時尚的代表

The North Face由Douglas Tompkins與Susie Tompkins於1966年在美國舊金山創立，品牌名稱取自「北面」——象徵最寒冷、最艱難的攀登路線，展現挑戰極限的精神。品牌以「探索永不停止」為理念，從專業登山裝備逐步拓展至戶外服飾、鞋履與潮流聯名，成為兼具功能性與時尚感的全球品牌。The North Face不僅是戶外運動愛好者的首選，也深受潮流圈與明星喜愛，如美國歌手Kendrick Lamar、Drake、Billie Eilish等。

Billie Eilish活動上，身穿The North Face × Gucci羽絨外套與漁夫帽。（圖片來源：Getty Images）

飛行員外套激減近$4000 Black Friday折上折優惠入手人氣單品

想找一件型格又暖和的外套過冬？還是想入手多件百搭的經典Logo衛衣作替換？機會來了！FARFETCH Black Friday狂歡季享受到低至4折＋額外8折的驚喜優惠。特別推薦皇牌產品飛行員外套竟可省下將近 $4000，歌手Drake便常以The North Face寬鬆的羽絨外套搭配街頭風格，盡顯它的百搭時尚。如果你想用最划算的價格把機能和潮流都帶回家，記得趕快入手，否則好東西很快就會斷碼啦！

Drake常以The North Face寬鬆的羽絨外套搭配街頭風格。（圖片來源：Pinterest）

The North Face logo t-shirt

額外8折後：$443， 原價：$640

SHOP NOW

The North Face logo t-shirt

The North Face Retro Denali gilet

額外8折後：$884， 原價：$1,347

SHOP NOW

The North Face Retro Denali gilet

RMST貝殼飛行員夾克

額外8折後：$1,861， 原價：$5,815

SHOP NOW

RMST貝殼飛行員夾克

Logo刺繡抽繩連帽衫

額外8折後：$410， 原價：$778

SHOP NOW

Logo刺繡抽繩連帽衫

連帽鈕扣開合外套

額外8折後：$1,468， 原價：$2,294

SHOP NOW

連帽鈕扣開合外套

Jazzi 3L GORE-TEX® 外套

額外8折後：$2,178， 原價：$4,222

SHOP NOW

Jazzi 3L GORE-TEX® 外套

1996 Retro Nuptse外套

額外8折後：$1,780， 原價：$3,252

SHOP NOW

1996 Retro Nuptse外套

拉鏈抓絨外套

額外8折後：$1,251， 原價：$1,797

SHOP NOW

拉鏈抓絨外套

Borealis Classic背包

額外8折後：$620， 原價：$1,147

SHOP NOW

Borealis Classic背包

Glenclyffe Urban運動鞋

額外8折後：$1,014， 原價：$1,859

SHOP NOW

Glenclyffe Urban運動鞋

