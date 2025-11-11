Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

The North Face雙11減價低至半價！灰色百搭衛衣低至$334、人氣風樓「骨折價」低至$771｜雙11優惠2025

雙11優惠來了！最近天氣時晴時雨，最適合入手一些輕便又透氣的機能服飾，應付突如其來的天氣變化！Yahoo購物專員發現英國大型網購平台ASOS近日突發推出大減價，人氣戶外品牌The North Face限時低至5折，當中多款風褸、衛衣等應季單品都有平，而且價錢比平時平一大截，性價比極高！The North Face近年成功打破老土的舊印象，結合時尚與實用，成為潮人日常造型的必備品牌。各位想趁優惠入手幾件百搭單品？今次ASOS雙11優惠跳樓價限時優惠絕對是入手好機會！

ASOS雙11優惠詳情：

日期：即日起至11月12日4pm

優惠：逾千件產品低至半價

Code： SELFLOVE

運費：購物滿$650免運費

立即查看The North Face女裝優惠頁

立即查看The North Face男裝優惠頁

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報

不少冬天的外套，秋天的薄風褸等都有折。推薦大家入手風褸，質地薄、重量輕盈，方便摺疊收納，放入書包完全不佔位，折後低至千元內都買到。灰色百搭衛衣都抵買，直接來半價$334就買到，很耐看efforless的一件時尚單品！

今次雙11優惠有少少tricky，Code是一樣的【SELFLOVE】，但要留意每件單品的折扣都不同，有的最盡半價，有的則85折，在購物時以結帳價為準。

The North Face Essential oversized logo sweatshirt in light grey

半價：$334｜ 原價：$667

Code：SELFLOVE

SHOP NOW

The North Face Essential oversized logo sweatshirt in light grey

The North Face Reign On waterproof jacket in off white

特價：$1,492｜ 原價：$1,989

Code：SELFLOVE

SHOP NOW

The North Face Reign On waterproof jacket in off white

The North Face Glacier full-zip fleece in off white

半價：$423｜ 原價：$834

Code：SELFLOVE

SHOP NOW

The North Face Glacier full-zip fleece in off white

The North Face Mountains Athletics full zip fleece jacket in black

半價：$528｜ 原價：$1,056

Code：SELFLOVE

SHOP NOW

The North Face Mountains Athletics full zip fleece jacket in black

The North Face Antora waterproof logo jacket at black

額外85折：$935｜特價：$1,100｜ 原價：$1,289

Code：SELFLOVE

SHOP NOW

The North Face Antora waterproof logo jacket at black

The North Face Extreme borg quarter zip logo pocket fleece in brown

75折：$1,125｜ 原價：$1,500

Code：SELFLOVE

SHOP NOW

The North Face Extreme borg quarter zip logo pocket fleece in brown

The North Face Ersa Wind anorak in black

額外75折：$771｜特價：$1,027｜ 原價：$1,467

Code：SELFLOVE

SHOP NOW

The North Face Ersa Wind anorak in black

The North Face Glacier 100 1/4 zip fleece in black

75折：$484｜ 原價：$645

Code：SELFLOVE

SHOP NOW

The North Face Glacier 100 1/4 zip fleece in black

雙11優惠2025：

