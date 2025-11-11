焦點

鳳凰｜一號風球今日日間維持

The North Face雙11減價低至半價！灰色百搭衛衣低至$334、人氣風樓「骨折價」低至$771｜雙11優惠2025

ASOS雙11推The North Face限時低至5折，即睇Yahoo購物推介：

The North Face雙11減價低至半價！灰色百搭衛衣低至$334、人氣風樓「骨折價」低至$771｜雙11優惠2025
The North Face雙11減價低至半價！灰色百搭衛衣低至$334、人氣風樓「骨折價」低至$771｜雙11優惠2025

雙11優惠來了！最近天氣時晴時雨，最適合入手一些輕便又透氣的機能服飾，應付突如其來的天氣變化！Yahoo購物專員發現英國大型網購平台ASOS近日突發推出大減價，人氣戶外品牌The North Face限時低至5折，當中多款風褸、衛衣等應季單品都有平，而且價錢比平時平一大截，性價比極高！The North Face近年成功打破老土的舊印象，結合時尚與實用，成為潮人日常造型的必備品牌。各位想趁優惠入手幾件百搭單品？今次ASOS雙11優惠跳樓價限時優惠絕對是入手好機會！

👉雙11慳錢攻略搶先看：必搶Promo Code、折扣優惠

👉雙11著數大放送：美食、時裝、旅遊、科技優惠推薦大合集

ASOS雙11優惠詳情：

  • 日期：即日起至11月12日4pm

  • 優惠：逾千件產品低至半價

  • Code：SELFLOVE

  • 運費：購物滿$650免運費

立即查看The North Face女裝優惠頁

立即查看The North Face男裝優惠頁

不少冬天的外套，秋天的薄風褸等都有折。推薦大家入手風褸，質地薄、重量輕盈，方便摺疊收納，放入書包完全不佔位，折後低至千元內都買到。灰色百搭衛衣都抵買，直接來半價$334就買到，很耐看efforless的一件時尚單品！

今次雙11優惠有少少tricky，Code是一樣的【SELFLOVE】，但要留意每件單品的折扣都不同，有的最盡半價，有的則85折，在購物時以結帳價為準。

The North Face Essential oversized logo sweatshirt in light grey

半價：$334｜原價：$667

Code：SELFLOVE

The North Face Essential oversized logo sweatshirt in light grey
The North Face Essential oversized logo sweatshirt in light grey

The North Face Reign On waterproof jacket in off white

特價：$1,492｜原價：$1,989

Code：SELFLOVE

The North Face Reign On waterproof jacket in off white
The North Face Reign On waterproof jacket in off white

The North Face Glacier full-zip fleece in off white

半價：$423｜原價：$834

Code：SELFLOVE

The North Face Glacier full-zip fleece in off white
The North Face Glacier full-zip fleece in off white

The North Face Mountains Athletics full zip fleece jacket in black

半價：$528｜原價：$1,056

Code：SELFLOVE

The North Face Mountains Athletics full zip fleece jacket in black
The North Face Mountains Athletics full zip fleece jacket in black

The North Face Antora waterproof logo jacket at black

額外85折：$935｜特價：$1,100｜原價：$1,289

Code：SELFLOVE

The North Face Antora waterproof logo jacket at black
The North Face Antora waterproof logo jacket at black

The North Face Extreme borg quarter zip logo pocket fleece in brown

75折：$1,125｜原價：$1,500

Code：SELFLOVE

The North Face Extreme borg quarter zip logo pocket fleece in brown
The North Face Extreme borg quarter zip logo pocket fleece in brown

The North Face Ersa Wind anorak in black

額外75折：$771｜特價：$1,027｜原價：$1,467

Code：SELFLOVE

The North Face Ersa Wind anorak in black
The North Face Ersa Wind anorak in black

The North Face Glacier 100 1/4 zip fleece in black

75折：$484｜原價：$645

Code：SELFLOVE

The North Face Glacier 100 1/4 zip fleece in black
The North Face Glacier 100 1/4 zip fleece in black

相關文章：UNIQLO雙11優惠11.7-11.13登場！張曼玉都著「眼仔」聯名Tee、HEATTECH減價至$79｜雙11優惠2025

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

雙11優惠2025：

李洙赫加持Tory Burch手袋快閃75折！雙11秒搶宋雨琦同款水桶袋$2,9XX起｜雙11優惠2025

HOKA波鞋雙11限時快閃75折！「旅行神鞋」Clifton10、Bondi9全部大劈價｜雙11優惠2025

Self-Portrait雙11優惠低至3折！凱特王妃、Jisoo、鞏俐、劉嘉玲都愛穿的貴婦裙減價$1,0XX起｜雙11優惠2025

11 food.

