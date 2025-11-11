鳳凰｜一號風球今日日間維持
The North Face雙11減價低至半價！灰色百搭衛衣低至$334、人氣風樓「骨折價」低至$771｜雙11優惠2025
ASOS雙11推The North Face限時低至5折，即睇Yahoo購物推介：
雙11優惠來了！最近天氣時晴時雨，最適合入手一些輕便又透氣的機能服飾，應付突如其來的天氣變化！Yahoo購物專員發現英國大型網購平台ASOS近日突發推出大減價，人氣戶外品牌The North Face限時低至5折，當中多款風褸、衛衣等應季單品都有平，而且價錢比平時平一大截，性價比極高！The North Face近年成功打破老土的舊印象，結合時尚與實用，成為潮人日常造型的必備品牌。各位想趁優惠入手幾件百搭單品？今次ASOS雙11優惠跳樓價限時優惠絕對是入手好機會！
ASOS雙11優惠詳情：
日期：即日起至11月12日4pm
優惠：逾千件產品低至半價
Code：SELFLOVE
運費：購物滿$650免運費
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報
不少冬天的外套，秋天的薄風褸等都有折。推薦大家入手風褸，質地薄、重量輕盈，方便摺疊收納，放入書包完全不佔位，折後低至千元內都買到。灰色百搭衛衣都抵買，直接來半價$334就買到，很耐看efforless的一件時尚單品！
今次雙11優惠有少少tricky，Code是一樣的【SELFLOVE】，但要留意每件單品的折扣都不同，有的最盡半價，有的則85折，在購物時以結帳價為準。
The North Face Essential oversized logo sweatshirt in light grey
半價：$334｜
原價：$667
Code：SELFLOVE
The North Face Reign On waterproof jacket in off white
特價：$1,492｜
原價：$1,989
Code：SELFLOVE
The North Face Glacier full-zip fleece in off white
半價：$423｜
原價：$834
Code：SELFLOVE
The North Face Mountains Athletics full zip fleece jacket in black
半價：$528｜
原價：$1,056
Code：SELFLOVE
The North Face Antora waterproof logo jacket at black
額外85折：$935｜特價：$1,100｜
原價：$1,289
Code：SELFLOVE
The North Face Extreme borg quarter zip logo pocket fleece in brown
75折：$1,125｜
原價：$1,500
Code：SELFLOVE
The North Face Ersa Wind anorak in black
額外75折：$771｜特價：$1,027｜
原價：$1,467
Code：SELFLOVE
The North Face Glacier 100 1/4 zip fleece in black
75折：$484｜
原價：$645
Code：SELFLOVE
