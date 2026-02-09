The North Face x CDG 2026春夏系列登場！8件限定「宇宙黑」極簡設計，從外套到衛衣、T-Shirt都帥到不行

The North Face與COMME des GARÇONS兩大潮牌聯名的2026春夏聯名系列登場。看到這兩個品牌做聯名已經令一眾潮人心癢癢，看到系列以黑白極簡設計為主題，從外套到衛衣、T-Shirt，以至針織帽和Cap帽等，百搭又有型，相信很快就會被潮人搶瘋了！

The North Face x CDG 2026春夏系列以「形自先鋒」為核心，延續COMME des GARÇONS一貫的顛覆性設計語言，並植根於The North Face深厚的戶外科技基因，將不羈精神注入戶外機能架構，以解構手法重塑經典單品。

The North Face x CDG 2026春夏系列透過標誌性的「宇宙黑」色彩體系、落肩寬鬆的輪廓結構、科技布料的運用，以及隱於細節的聯名標識，共同構築一系列兼具內在張力與外在靜默的機能服飾。

本次聯名系列包括8件單品：教練外套、連帽衫、圓領衫、運動褲、多隔層結構托特包、棉質短袖T恤以及印有刺繡聯名標識的針織帽和鴨舌帽。即日起獨家在K11 Art Mall The North Face品牌概念店（僅限XPLR會員）有售，各位潮人鎖定新年前買新衫！

TNF X CDG TECHNICAL COACHES JACKET $2,598

TNF X CDG HOODIE $1,398

TNF X CDG CREWNECK SWEATSHIRT $1,198

TNF X CDG S/S TEE $638

TNF X CDG SWEATPANT $1,198

TNF X CDG TOTE $1,398

TNF X CDG BEANIE $478

TNF X CDG HAT $638

The North Face 品牌概念店

尖沙咀K11購物藝術館G07-10 & G25

電話：3188 5206

