The North Face 再攜 Cecilie Bahnsen 推出 2025 春夏聯乘系列

The North Face 與 Cecilie Bahnsen 再度推出 2025 春夏聯乘系列

本次發售包括 Base Camp Duffel 與 Clutch，首次換上獨家灰褐綠「Taupe Green」配色。

2025 年 9 月 12 日起於指定 The North Face 店舖上架。

The North Face x Cecilie Bahnsen 2025 春夏聯乘系列本月載譽回歸，再度帶來標誌性 Audrey Base Camp Duffel 與 Maria Base Camp Clutch，更首度換上獨家灰褐綠配色。

該系列最早於巴黎時裝周的 Cecilie Bahnsen 2025 春夏大秀率先曝光，結合 Bahnsen 極致女性化的高訂工藝與 The North Face 領先業界的戶外機能。高性能面料與精密收邊為層次豐富的刺繡及細緻裝飾奠定堅實基礎，剛柔並濟。

Audrey Base Camp Duffel 以高訂視角重塑 The North Face 經典遠征袋。採用防水 Base Camp 物料，輔以 bar-tack 加固及雙線縫製；寬敞主隔層設有安全拉鏈袋，端部另置收納艙。可拆式 alpine-cut 肩帶與雙側手柄提供多元背法，3D 立體花卉刺繡貼布與花朵拉繩則為這款冒險必備品注入優雅氣息。

至於 Maria Base Camp Clutch，則把經典 Duffel 縮小為浪漫手拿尺寸。滿佈 3D 花卉貼布，並配備可調式斜背帶、雙提把、拉鏈 D-flap 開口及內袋等實用細節，機能與高訂魅力兼備。每件隨附聯名防塵袋及迷你 Base Camp Duffel 鑰匙圈，輕鬆穿梭城市與戶外。

系列售價為 250 至 400 美元／2,298 至 3,898 港元。灰褐綠配色屬全球限定，將於 2025 年 9 月 12 日起登陸全球指定 The North Face 店舖，香港 K11 Art Mall 概念店亦包括在內。

The North Face 香港概念店

香港九龍尖沙咀 K11 Art Mall 地下 G07 舖

