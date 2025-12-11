The North Face × SKIMS再度聯手！金卡戴珊把雪地穿搭變成時尚伸展台，冬季限量聯名準備瘋搶

（圖／品牌提供）

超強聯名來了！The NorthFace 再度攜手金卡戴珊的 SKIMS，推出今年最值得收藏的冬季聯名系列。從假日派對、滑雪之旅，到跨年一秒變「雪地最辣主角」，這系列完全可以幫你完成。

（圖／品牌提供）

（備註：主視覺中的石髓藍配色不在亞洲區銷售）

這次限量系列比上一季更豪華、版型更多、機能更強，甚至還首度推出童裝（小孩也要時髦，是不是太逼人！？）。設計完美結合The North Face在滑雪服飾的硬派技術力，與 SKIMS 最擅長的修身線條，絕對是最時髦的機能服沒有之一。

（圖／記者顏一婕拍攝）

四大時髦配色，冬天怎麼冷都能穿很辣

台灣這次限量引進四款配色，低飽和・高質感，完全抓住冬季氛圍～

Bone珠玉白：乾淨到彷彿雪地反光本人

（圖／品牌提供）





Gunmetal 雲母灰：冷颼颼又神秘的高級氣場

（圖／品牌提供）





Phoenix 赭羅紫：冬季最美紫調，拍照直接自帶濾鏡

（圖／品牌提供）





Onyx 瑪瑙黑：越冷越性感，安全牌中的王牌

（圖／品牌提供）





SKIMS貼身＋TNF 機能！穿起來太辣太實用

推薦單品：女款短版保暖外套（W Insulated Shell）

The North Face經典剪裁直接進化！搭載700蓬鬆度羽絨、DRYVENT™ 防潑水、風帽調節、袖口魔鬼氈……保暖、俐落、顯瘦，穿著拍照完全像雪地 MV 主角。

（圖／品牌提供）





推薦單品：女款連身雪服（W Off The Clock O）

這件是今年「雪場必拍」怎能沒有的代表作。Heatseeker™ Eco 保暖材質，加上功能型拉鍊與細節滿分設計穿著滑雪很強，站著拍照更強！

（圖／品牌提供）





推薦單品：女款 Refina 連身內搭（W Refina Bodysuit）

SKIMS 最擅長就是把身形線條塑得剛剛好。這件當內搭、單穿在山屋、拍照、休息都美得不像話，是本系列最貼身也最性感的實穿單品。

（圖／品牌提供）





