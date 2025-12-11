專訪陳凱琳｜港姐轉型KOL 三子之母力勸大家生仔前要三思
The North Face × SKIMS再度聯手！金卡戴珊把雪地穿搭變成時尚伸展台，冬季限量聯名準備瘋搶
超強聯名來了！The NorthFace 再度攜手金卡戴珊的 SKIMS，推出今年最值得收藏的冬季聯名系列。從假日派對、滑雪之旅，到跨年一秒變「雪地最辣主角」，這系列完全可以幫你完成。
（備註：主視覺中的石髓藍配色不在亞洲區銷售）
這次限量系列比上一季更豪華、版型更多、機能更強，甚至還首度推出童裝（小孩也要時髦，是不是太逼人！？）。設計完美結合The North Face在滑雪服飾的硬派技術力，與 SKIMS 最擅長的修身線條，絕對是最時髦的機能服沒有之一。
四大時髦配色，冬天怎麼冷都能穿很辣
台灣這次限量引進四款配色，低飽和・高質感，完全抓住冬季氛圍～
Bone珠玉白：乾淨到彷彿雪地反光本人
Gunmetal 雲母灰：冷颼颼又神秘的高級氣場
Phoenix 赭羅紫：冬季最美紫調，拍照直接自帶濾鏡
Onyx 瑪瑙黑：越冷越性感，安全牌中的王牌
SKIMS貼身＋TNF 機能！穿起來太辣太實用
推薦單品：女款短版保暖外套（W Insulated Shell）
The North Face經典剪裁直接進化！搭載700蓬鬆度羽絨、DRYVENT™ 防潑水、風帽調節、袖口魔鬼氈……保暖、俐落、顯瘦，穿著拍照完全像雪地 MV 主角。
推薦單品：女款連身雪服（W Off The Clock O）
這件是今年「雪場必拍」怎能沒有的代表作。Heatseeker™ Eco 保暖材質，加上功能型拉鍊與細節滿分設計穿著滑雪很強，站著拍照更強！
推薦單品：女款 Refina 連身內搭（W Refina Bodysuit）
SKIMS 最擅長就是把身形線條塑得剛剛好。這件當內搭、單穿在山屋、拍照、休息都美得不像話，是本系列最貼身也最性感的實穿單品。
看更多 CTWANT 文章
張員瑛靠一身寶格麗炸全網！平口短洋裝秀天花板級鎖骨線、逆天長腿性感又高級
2025必收精品鞋清單TOP5！Ferragamo Vara經典不敗、紅40幾年，女明星都搶穿
其他人也在看
BLACKPINK Lisa同款穿搭千元擁有？Kith橄欖綠套裝超搶手、「低調明星帽」鎖定Supreme
BLACKPINK Lisa 隨性有型的私服穿搭一直是粉絲追蹤借鑑焦點所在！除了高端品牌，她也常穿著小眾或價格親民的款式。最近她在 Instagram 分享的多套休閒造型中，就出現多款好看又實穿的單品，每一件都讓人忍不住想跟著入手。Yahoo Style HK ・ 7 小時前
KEEN 全新 JASPER SS2026 系列 一雙陪你上山下城的日常戰鞋
每到換季，總會想添一雙「行得又襯得」的新鞋，既可以週末去郊外走走，又能平日配牛仔褲、工裝褲遊走市區。KEEN 熱賣鞋款 JASPER 全新 2026 初春系列正式登場，靈感來自攀岩鞋，將戶外機能、城市時尚和環保理念放進同一雙鞋裡，無論是山系男生、城市上班族，還是喜歡一家大小出動的爸媽，都可以在這個系列找到自己的日常戰鞋。 Urban Outdoor 山系潮的日常版本 近年由日本帶起的 Urban Outdoor 風潮席捲亞洲，機能服飾不再只屬行山背包客，而是變成日常穿搭的一部分。JASPER 以戶外攀石鞋為靈感，保留鞋頭橡膠包裹、鞋底抓地等實用元素，同時修飾鞋型線條，令整體更適合日常配搭。 穿上 JASPER，可以一雙鞋走遍整天行程：早上市區 café 打卡、下午去郊外步道散步、晚上再約朋友晚餐，都不覺突兀，走路時間再長，仍然輕盈舒適。 配色低調百搭又帶點玩味 新一季 JASPER 推出多款配色，包括沉穩的礦物灰、柔和的沙漠米白、帶自然氣息的泥土棕，以及迎合節日氣氛的深紫色等。這些色調偏向大地色系，容易融入日常衣櫥：可以配風褸、羽絨、牛仔褲或工裝長褲，要走日本山系、韓系休閒...men’s Reads ・ 14 小時前
高市早苗預警救命內幕曝光！ 北海道浦河70cm海嘯真相！
青森縣朝日放送八戶分部辦公室，8日晚震來襲，畫面超震撼：牆壁窗戶劇搖1分多鐘，辦公桌文件像雪片飛舞，員工抱頭蹲地尖叫。YouTube影片瘋傳，網友直呼「像在拍災難片」。Japhub日本集合 ・ 2 小時前
瑪嘉烈擴建工程疑偽造監測震動證明 林哲玄：建築業爛得不能再爛、層層造假
【Now新聞台】瑪嘉烈醫院擴建工程負責監測工程震動的分判商懷疑呈交偽造證明，醫管局報警跟進，醫療衞生界議員林哲玄指情況並不理想。立法會議員(醫療衞生界)林哲玄：「10年建院計劃都差不多完成，才找到(問題)是不理想，可以揭示出一個很嚴重的問題，我們香港的建築業已爛得不能再爛，層層都可以造假、層層壓榨。香港的勞工請不到便請黑工，之後糧又不出，又拖欠薪金，加上近日的災情都不無關係。我相信上任之後，所有立法會的會員都會相當緊張，一定要改革。」 #要聞now.com 新聞 ・ 5 小時前
63歲關之琳韓國被巧遇！「大方脫口罩」答應粉絲合照 凍齡美貌秘訣曝光
63歲關之琳近日在韓國被粉絲偶遇，當場大方摘下口罩合照，沒有明星架子，隨和態度意外成為討論焦點。照片中她髮量濃密、氣色明亮，皮膚緊緻幾乎看不到細紋，眉眼仍有過去「十三姨」的神韻，身形挺拔輕盈，被不少人直呼狀態宛如40多歲。姊妹淘 ・ 23 小時前
大阪旅遊業遭受重創 中日緊張局勢引發大量取消預訂
【彭博】— 隨著東京和北京之間的緊張局勢升級，自11月下旬以來，在大阪市中心經營約80套度假出租房的Denryu Lin眼看著自己的生意不行了。Bloomberg ・ 1 天前
港男北海道自駕遊逆線撞車 致一人重傷被捕
【on.cc東網專訊】一名香港男子周三（10日）在日本北海道自駕遊時，逆線與一輛小型客車迎面相撞，致對方司機重傷。警方以涉嫌疏忽駕駛致人受傷為由，逮捕該名港男，正調查事故原因。on.cc 東網 ・ 4 小時前
荔枝角公園罕見八色鳥翅膀骨折 無法修復或留港作教育展覽用途
全球僅得 1,500 至 7,000 隻的夏候鳥仙八色鶇月初出沒於荔枝角公園，引來攝影愛好者圍拍。至上周四（4 日），愛護動物協會接獲通報，懷疑有人利用食物誘拍仙八色鶇，遂派員了解，發現牠右側翅膀受傷。至今日(10 日），漁護署派員救走仙八色鶇，並送往嘉道理農場暨植物園檢查及治理。經檢查後發現翼尖骨折，影響遷徙能力，園方會研究合適方案，作教育展覽用途。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
邱澤、許瑋甯4個月大兒子長超帥！ 陳美鳳驚豔「基因好」：真的可以多生幾個
明星夫妻邱澤、許瑋甯結婚4年，已育有1個可愛的兒子，日前才剛盛大補辦婚禮，成為娛樂版面焦點。陳美鳳近日分享跟兩人私下聚會的照片，聊起婚禮仍相當開心，也大讚夫妻倆基因超好，生下長得帥、愛笑又可愛的寶寶：「他們真的可以再多生幾個，一定是超優的爸媽！」姊妹淘 ・ 1 天前
專訪陳凱琳｜港姐轉型KOL向鄭嘉穎學「百毒不侵」 三子之母力勸大家生仔前要三思
陳凱琳（Grace）自離開TVB後轉型，是近年冒起得最快的KOL之一，吸金力驚人。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
【優品360】聖誕大優惠！多款熱賣商品優惠低至5折（即日起至25/12）
叮叮噹，又到聖誕！「優品360˚」繼續為大家送上至抵優惠，由即日起至12月25日展開「聖誕大優惠」第二擊！多款精選零食、美酒飲品、糧油雜貨等人氣產品優惠低至半價，俾大家盡情選購心頭好！ 除了延續大受歡迎的「買$100送$15」優惠，即時下載優品360˚ APP並登記成為CLUB 360˚ FANS會員，仲可專享限時「聖誕優惠券包」。齊齊投入聖誕折上折優惠，盡情掃貨！YAHOO著數 ・ 5 小時前
150人爭沙田新居屋 愉德苑457呎325.4萬成交 入伙兩年即成銀主盤引熱搶
新居屋出現銀主盤且以抽籤形式放售，吸引大批準買家。入伙僅兩年的沙田愉德苑，昨日（10日）由萊坊香港以抽籤方式出售一個銀主單位，收到約150份申請，最終以原價325.4萬元沽出，呎價約7,120元。28Hse.com ・ 3 小時前
東張西望｜曾展望以道士身份提供意見 認為「網紅道長」行為極可疑
日前，曾展望以道士身份現身TVB資訊節目《東張西望》，惹起熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
52歲女星蔡少芬狀態驚豔！中醫解析生活「凍齡秘訣」：氣血充足、陰陽平衡是關鍵
52歲的香港女星蔡少芬近期亮相公開場合，狀態亮眼、氣色紅潤，完全看不出已邁入50歲。她也曾分享自己的保養之道，重點從不依賴醫美，而是長年實踐「防曬＋基礎保濕」這套簡單卻有效的保養原則。姊妹淘 ・ 34 分鐘前
中國賭贏了？RISC-V全球晶片市佔率突破25%
最新數據顯示，RISC-V 架構在全球晶片市場佔有率已突破 25%，形成與 ARM、X86 三足鼎立之勢，中國工程院院士倪光南此前的預言或許有望成真。鉅亨網 ・ 1 天前
日媒：日方籲法國謹慎考慮邀請習近平出席G7峰會
七國集團(G7)明年的輪任主席國、法國總統馬克龍，據報計劃邀請非G7成員國的中國國家主席習近平，出席明年6月在法國東部舉行的峰會，而日本據報呼籲法國謹慎考慮。日本《共同社》引述日本政府消息人士指，日方已經向法方表示擔憂，認為若邀請基本價值觀不同的中國參加峰會，將難以展開坦率討論，加上中日近期就日本首相高市早苗的涉台言論而關係轉差，令日方有警惕情緒。日方已向法方表達G7的意義，在於共通點較多的成員進行深入討論。《彭博》早前報道，馬克龍近期已就邀請習近平與會，與部分盟友國家進行磋商。 (ST)#七國集團 #G7 #習近平 #法國 #日本 (ST)infocast ・ 3 小時前
31 歲高級督察參與飛虎隊遴選受傷 昏迷送院搶救多日後不治 或將安排死因研訊︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】一名警員於本月 4 日在南丫島對開海面參與警隊特別任務連（俗稱「飛虎隊」）的「進階遴選」測試時失去知覺，被送往醫院搶救，並延至今日（10 日）晚上不治。警務處處長周一鳴表示，港島總區會繼續跟進事件，並將提交死因報告，交由死因裁判官決定是否需要進行死因研訊。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
中伏餐廳｜網民批評foodie們熱捧餐廳中伏！標榜前酒店大廚主理 畫碟慶生餐廳
foodie們熱捧餐廳有伏？有網民近日在Threads上出post，投訴一間有很多Foodie和KOL推介，並標榜由前酒店大廚主理的餐廳，除了食物質素一般，店員亦不專業，最重要的是賣點之一的免費畫碟服務居然讓人失望。Yahoo Food ・ 1 天前
【7-11】指定分店限時4天 買滿$100即享8折（即日起至13/12）
由即日起至12月13日，一連4日到指定7仔買滿$100即享8折優惠！有齊各款精選零食雪糕、啤酒汽水等等，趁有優惠快啲叫齊家人朋友一齊嚟7仔入貨！YAHOO著數 ・ 23 小時前
英超話題 ｜ 維拉缺水 艾利亞治兩面不是人
今季維拉愈踢愈好，在英超及歐霸盃都是「三哥」，但從紅軍借來的中場艾利亞治卻鮮有機會，背後原來有原因，亦令艾利亞治兩面不是人，情況相當尷尬。Yahoo 體育 ・ 3 小時前