【The Overlander】野外用品開倉日低至3折（即日起至26/11)

The Overlander舉行一年一度野外用品開倉日，多款野外服飾及裝備，包括行山鞋、背囊、戶外及禦寒服飾、露營用品等各式各樣貨品以至抵價發售！11月20日至21日僅開放予指定會員，而11月22日至11月26日則開放給所有會員及公眾人物，現場設現金、八達通、VISA/ MASTER、支付寶、微訊付款，不設EPS或銀聯，開倉日不設購物積分及電子金額回贈。

日期：2025/11/20 - 2025/11/26

地點：葵涌大連排道21-33號宏達工業中心10樓1010室 (葵興地鐵站A出口步行約10分鐘)

