THE RAMPAGE主唱的野心：吉野北人單飛背後的真相？

從籃球場到東京的夢想衝刺

吉野北人，1997年3月6日生於宮崎縣小林市，170公分的他從小就是籃球場上的小霸王，小學到高中拿過縣冠軍，還進過最佳五人！🏀 高中時，他突然迷上唱歌，決定不讀大學，直奔東京追星夢。

他在2018年訪談裡說：「籃球讓我知道，夢想得靠自己拼！」這股不服輸的勁頭，從宮崎的球場一路燒到LDH的試煉舞台，粉絲都說，他那雙閃亮的眼，滿滿都是決心！

VOCAL BATTLE的生死一戰

2014年，北人參加LDH的「VOCAL BATTLE AUDITION 4」，從16人中脫穎而出，成為THE RAMPAGE的候補主唱！😲 同年7月，他跟團跑遍日本，展開武者修行，練歌練舞到半夜。

9月的「武者修行 FINAL」，他正式入團，X上老粉回憶：「那晚的北人，簡直像在發光！」但2015年，團體因實力不夠被喊停，他一度懷疑自己行不行。結果，這傢伙硬是咬牙撐過去，準備迎接更大的挑戰！

武者修行的浴火重生

2016年，北人跟團再戰第二次武者修行，練到聲音沙啞、舞步到極限！那年9月，團體終於宣布隔年出道，2017年1月25日，他們以《Lightning》炸裂登場！🎤

北人的清亮嗓音直接抓住粉絲心，專輯《SWAG & PRIDE》也大賣。他在X上感謝粉絲：「是你們讓我站上這舞台！」網友回：「北人的聲音，聽了整個人都在飛！」這段從谷底爬起的經歷，簡直是他的超燃傳奇！

螢幕上的帥氣反攻

北人不只會唱，演戲更是他的秘密武器！2018年，他演《PRINCE OF LEGEND》系列，2019年電影版裡的天堂光輝帥到炸！2020年，他主演《私がモテてどうすんだ》，飾六見遊馬，

跟神尾楓珠飆戲，粉絲直呼：「這顏值，票房不爆才怪！」🎬 2022年的《HiGH&LOW THE WORST X》裡，他演高城司，打鬥場面超有張力。

2025年1月31日，他主演《遺書、公開。》，飾池永柊夜，探討校園真相，X上熱議：「北人這眼神，會演到讓我哭！」他在ORICON訪談說：「演戲讓我更懂自己，也懂別人。」

寫真與ソロ的閃耀時刻

2022年3月，北人25歲生日時推出首本寫真集《As i》（幻冬舎），宮崎的陽光配上他的笑容，粉絲搶到手軟！📖 2025年1月24日，第二本《Orange》在義大利拍攝，

橫掃オリコン上半期男性寫真集第一，9月18日還拿獎盃！粉絲在X狂讚：「北人在義大利，帥到像畫報！」同年5月，他以HOKUTO名義ソロ出道，單曲《オパッキャマラド!》超洗腦，

6月《MINE》、7月EP《LOVE PARADOX, LOVE MYSELF》、9月《ふたりでいようか》（《ふたりソロキャンプ》OP），每首都讓人聽到心動！網友喊：「ソロ北人，自由又迷人！」😍

廣告界的陽光代言人

北人的廣告魅力無敵！2024年，他拍UHA味覚糖《コロロ》的「コロロパーティー」篇，2025年3月又跟TWICE Tzuyu合拍ヴィセ「ダブル ムード アイズ」，

溫柔笑容讓粉絲心動到不行！7月，他當「めざましテレビ」7月エンタメプレゼンター，粉絲留言：「早上看到北人，幸福感爆棚！」

他的ラジオ《THE RAMPAGE 吉野北人のほくらじ》從2023年開播，聊家鄉趣事和星空夢想，X上粉絲說：「聽北人聊天，像跟朋友喝咖啡！」😂

宮崎之子的家鄉情懷

北人對家鄉超有愛！2023年8月，他當上小林市「こばやしスペシャルPR大使」，2025年6月參與「ハッシンコバヤシ!!featよかにせ吉野北人Season3」，帶粉絲巡禮家鄉景點。

他在2019年訪談說：「宮崎的星空，是我堅持的動力。」（ライブドアニュース）7月22日，他還為TBS《ランファンQUEST》擔任事件プロデュース，展現領袖氣場。粉絲在Instagram感動留言：「北人推廣宮崎，真的好暖心！」🌟

粉絲熱潮與業界好評

北人的粉絲圈熱到不行！Instagram（@hokuto.yoshino.16_official）69.8萬粉絲，2025年《Orange》第一公告獲數萬讚。個人X（@HOKUTOBOO36）5月開設，

首帖就19K讚，粉絲喊：「本尊北人，親切到爆！」團體X（@hokuto_asi）13.19萬，9月8日Release Live感想貼文超催淚。

業界也超挺他，LDH導演說：「北人的聲音，是團體的核心！」（Modelpress 2018）X上話題如「北人ソロ」常衝熱搜，粉絲留言：「從團體到電影，他每次都讓人驚喜！」

Japhub小編有話說

吉野北人從宮崎少年到ソロ天王，這條路簡直像熱血日劇！他的陽光笑容和不屈精神，讓小編完全被圈粉！😎

不管是《Lightning》的震撼開場，還是《遺書、公開。》的深情演技，他總能點燃粉絲的心。下一波會有新電影還是新單曲？快來留言，告訴我們你最愛北人的哪一面！✨