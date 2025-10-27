本港錄首宗本地基孔肯雅熱確診
THE RAMPAGE主唱的篇章！ 吉野北人逆襲成萬能偶像？
從宮崎少年到選秀黑馬
1997年3月6日，吉野北人生在宮崎縣小林市，一個愛打籃球的陽光男孩！小學到高中，他可是籃球場上的狠角色，還拿過縣冠軍和個人最佳五人獎。🏀 2014年，他參加LDH的「VOCAL BATTLE AUDITION 4」，一鳴驚人，成為THE RAMPAGE的候補主唱。
同年7月，他跟團員展開「武者修行」，全國跑透透，9月正式成為團體一員。粉絲在X上回顧：「北人那時候的青澀模樣，真的好想再看一次！」
團體低谷：從暫停到王者歸來
THE RAMPAGE的路可沒那麼順！2015年，團體因為實力和心態不夠成熟被喊停，簡直像被潑了冷水。😢 但吉野北人跟團員咬牙撐過，2016年展開第二次武者修行，終於在2017年1月25日以單曲《Lightning》帥氣出道！
2024年，他們攻下東京巨蛋兩天公演，2025年還在巡迴「THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 'PRIMAL SPIDER'」，11月8日更要飛曼谷開唱！粉絲在Instagram喊：「北人唱現場超穩，真的燃爆全場！」
Solo出擊：HOKUTO的音樂冒險
2025年5月26日，吉野北人以HOKUTO名義單飛，首支數位單曲《オパッキャマラド！》（Pony Canyon）一出就讓人耳朵懷孕！🎤 接著《MINE》、《ふたりでいようか》（動畫《ふたりソロキャンプ》主題曲）和EP《LOVE PARADOX, LOVE MYSELF》接連登場，曲風超抓耳。
他在《Billboard Japan》訪談說：「我想用音樂表現最真實的自己！」粉絲在X上瘋狂安利：「北人的solo曲風超潮，每次聽都想跟著跳！」
螢幕硬漢：從HiGH&LOW到電影男主
別以為吉野北人只會唱歌，他的演技也超有料！2018年起，他在「PRINCE OF LEGEND」系列初試啼聲，2019年的《HiGH&LOW THE WORST》讓他大放異彩。2020年，他首次主演電影《私がモテてどうすんだ》，2025年的《遺書、公開。》更讓他挑大樑，飾演池永柊夜，話題性爆棚！🎬
電影ナタリー誇他：「北人演不羈的角色，帥到讓人尖叫！」粉絲在Instagram留言：「他在《遺書、公開。》的預告，已經讓我等不及想進戲院了！」
私下生活：籃球魂與攝影癮
吉野北人私下超接地氣！他愛打籃球，還熱衷旅行和攝影，2025年1月的2nd写真集《Orange》（義大利拍攝）橫掃オリコン上半年男性寫真集第一！📸 他還在Instagram分享自拍，笑說：「義大利的風景跟我一樣帥！」
他在美ST訪談透露：「高中時因為沒自信差點放棄，幸好咬牙堅持才有了今天。」這份真誠讓粉絲超感動，X上有人說：「北人這努力的個性，真的好圈粉！」
戀愛傳聞：文春爆料的真相
2025年10月1日，文春オンライン丟出重磅消息，說吉野北人正在真剣交際，還在同棲！事務所回應超淡定：「私人事宜本人決定。」這讓粉絲圈炸開鍋，有人支持：「北人28歲了，談戀愛很正常！」也有人喊：「我的心碎了，但還是祝福他！」😭
他在X上沒正面回應，照常分享巡演和solo活動，粉絲留言：「不管怎樣，北人開心最重要！」
社群熱度：粉絲的瘋狂應援
《Orange》寫真集拿下第一後，他在X上感謝：「謝謝大家的愛，我會繼續努力！」粉絲回應：「北人不管唱歌還是演戲，都帥到沒天理！」
多才多藝：從CM到宮崎大使
吉野北人的事業版圖超廣！他拍過DHC、バイトルPRO、Vise（跟TWICE Tzuyu合作）的CM，還跟團員川村壱馬代言UHA味覚糖的「コロロ」。2023年，他當上宮崎縣「こばやしスペシャルPR大使」，2025年還參與參議院選舉投票宣傳。😄
他也在「めざましテレビ」當娛樂報導員，魅力四射。粉絲在X上笑說：「北人連廣告都演得像電影，太會了吧！」
Japhub小編有話說
吉野北人簡直是日本娛樂圈的萬能選手！從熱血主唱到電影男主，再到私下的籃球男孩，他的每面都讓人好愛！💖
小編超喜歡他在《遺書、公開。》的預告，還有那首《オパッキャマラド！》聽到停不下來！粉絲們，你最愛北人的哪個瞬間？快留言跟小編分享，一起為他繼續打call吧！✨
