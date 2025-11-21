Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

The Row手袋「靜奢界頂流」突發75折！Jennie同款India手袋Black Friday前夕減近$8,000

The Row手袋竟然有減價！等到頸都長了，Black Friday前夕終於有名牌網大劈價，之前一直不肯減價的品牌，在這回都要來引起大家的消費慾！

靜奢界頂流品牌之一的The Row在FWRD靜悄悄地減價，真的很靜悄悄，事關要登入會員，並將款式放進購物袋才知減幾多，看到話題手袋，Jennie同款India都有75折、Mary Jane鞋子減價後$4,800有找，Yahoo購物專員見到都心動了，馬上來看The Row手袋優惠！

FWRD Black Friday黑五優惠詳情：

日期：即日起開始至11月21日3:59pm

優惠：November Secret Sale低至半價

按此看Secret Sale頁

按此看減價The Row

這回FWRD相當有誠意，來個11月Secret Sale，真的很Secret，要將貨品加入購物車才會顯示減幾多，而The Row是有減價（YSL都有其實，大家都可以留意），Jennie同款India 15.75、12.00兩個尺寸都有折，低至$22,683搶走。

（Getty Images）

划算之選的圓筒小袋Round 90’s折後$7,756，萬元內搶走The Row，確是吸引。還有搶手貨N/S水桶袋，大碼黑色折後$19,000有找，真的要買定離手，事關不少款都開始要Pre-Order就無折，見到有減就搶吧！

（IG@jennierubyjane）

（Getty Images）

The Row India 12.00

特價：$22,683；原價：$30,244

SHOP NOW

The Row India 12.00

The Row India 15.75

特價：$23,850；原價：$31,799

SHOP NOW

The Row India 15.75

The Row Round 90's Bag

特價：$7,756；原價：$10,341

SHOP NOW

The Row Round 90's Bag

The Row Round 90's Bag

特價：$7,581；原價：$10,108

SHOP NOW

The Row Round 90's Bag

The Row Large N/S Park Tote Bag

特價：$18,951；原價：$25,268

SHOP NOW

The Row Large N/S Park Tote Bag

The Row Alger Shoulder Bag

特價：$21,517；原價：$28,689

SHOP NOW

The Row Alger Shoulder Bag

The Row Ava Mary Jane Flats

特價：$4,782；原價：$6,376

SHOP NOW

The Row Ava Mary Jane Flats

