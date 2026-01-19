Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

The Row手袋劈價低至5折！$6,020入手Imogen「小廢包」/焦糖色小方盒The Ray也有平

名牌手袋迷們一定都有留意Quiet Luxury頂流The Row，這個品牌沒有搶眼的標誌，專注於設計頂級材質與極簡線條的質感手袋。低調簡約而具獨特性的設計，吸引了大批時尚愛好者。因其價格定位較高，而且品質上乘，不少人都認為其是下一個「Hermes」。之前一直觀望The Row手袋，不敢隨意下手的人有福了，Mytheresa促銷又來了，這次將The Row熱賣款如To Go、Sofia、Ray等加入折上折優惠中，最低$6,020可入手，手袋迷們快衝吧！

The Row熱門手袋低至$6,020

於2006年創立的The Row，由荷里活女星Mary-Kate及Ashley Olsen創立，雖然相比許多精品歷史還要年輕，但實力卻不容小覷。除了曾多次上榜時尚指標Lyst Index的熱門產品名單，還經常被時尚名人Jennifer Lawrence、Kendall Jenner、Blackpink Jennie穿搭示範。Yahoo購物專員巡視一圈，發現這次比較多精緻小手袋減價，Imogen Mini mesh tote bag、To Go Small suede tote bag最低$6,020買到。

人氣款Sofia包，是品牌中為數不多有閃耀金屬鎖扣的設計，非常有標識性，帶出門都知道是The Row了，這次有半價優惠，還是手袋中比較人氣的黑皮革銀色金屬配色。焦糖色的小方盒包Ray，四角圓潤邊角，皮質看起來柔軟卻很挺身，也有6折，確實十分誘人！手袋買少見少，建議大家趁還有貨就快去入手啦！

The Row Leather backpack

8折優惠：$28,000｜ 原價：$35,000

The Row Leather backpack

The Row Ray leather tote bag

6折優惠：$17,280｜ 原價：$28,800

The Row Ray leather tote bag

The Row E/W Sofia leather shoulder bag

6折優惠：$16,140｜ 原價：$26,900

The Row E/W Sofia leather shoulder bag

The Row Sofia leather shoulder bag

5折優惠：$13,000｜ 原價：$26,000

The Row Sofia leather shoulder bag

The Row Square Bracelet leather clutch

7折優惠：$8,820｜ 原價：$12,600

The Row Square Bracelet leather clutch

The Row To Go Small suede tote bag

6折優惠：$6,240｜ 原價：$10,400

The Row To Go Small suede tote bag

The Row Imogen Mini mesh tote bag

7折優惠：$6,020｜ 原價：$8,600

The Row Imogen Mini mesh tote bag

