雙11優惠2025｜Jennie同款The Row手袋快閃75折！「靜奢界人氣王」品牌，90s小圓筒袋低至$8,850

名牌手袋迷們一定都有留意Quiet Luxury頂流The Row，這個品牌沒有搶眼的標誌，專注於設計頂級材質與極簡線條的質感手袋。低調簡約而具獨特性的設計，吸引了大批時尚愛好者，BLACKPINK Jennie、Kendall Jenner也是The Row的忠粉，經常在穿搭照裡看到The Row手袋的蹤影！

這次罕見The Row在FARFETCH雙11優惠快閃75折，熱賣款如可愛的90s小圓筒袋、N/S水桶袋都有75折，折後萬元左右可以抱回家。Jennie同款的Terrasse、India手袋都有折，是不是有心動在聖誕前買個The Row做聖誕禮物呢！

按此查看更多The Row手袋優惠

FARFETCH雙11優惠詳情：

日期：即日起至11月13日6am

優惠：指定新季New Season產品，滿$1,200即享75折

運費：購物滿$3,000免運費

75折女裝

75折男裝

（Getty Images）

（IG@jennierubyjane）

（Getty Images）

於2006年創立的The Row，由荷里活女星Mary-Kate及Ashley Olsen創立，雖然相比許多精品歷史還要年輕，但實力卻不容小覷。除了曾多次上榜時尚指標Lyst Index的熱門產品名單，還經常被時尚名人Jennifer Lawrence、Kendall Jenner、Blackpink Jennie穿搭示範。

Yahoo購物專員巡視一圈，發現不少人氣款都可享75折，如可愛的90s小圓筒袋、N/S水桶袋，折後萬元左右可以抱回家。Jennie同款的Terrasse、India手袋都有折，是不是有心動在聖誕前買個The Row做聖誕禮物呢！現在FARFETCH雙11優惠，新季New Season滿$1,200即享75折，手刀搶心愛手袋！

按此查看更多The Row手袋優惠

The Row Round 90s leather tote bag

特價：$8,850｜ 原價：$11,800

SHOP NOW

The Row Round 90s leather tote bag

The Row 90s leather tote bag

特價：$10,566｜ 原價：$14,087

SHOP NOW

The Row 90s leather tote bag

The Row leather-handle cotton tote bag

特價：$13,104｜ 原價：$17,472

SHOP NOW

The Row leather-handle cotton tote bag

The Row small N/S Park tote bag

特價：$11,832｜ 原價：$15,776

SHOP NOW

The Row small N/S Park tote bag

The Row leather shoulder bag

特價：$43,194｜ 原價：$57,592

SHOP NOW

The Row leather shoulder bag

The Row India 15.75 tote bag

特價：$27,792｜ 原價：$37,056

SHOP NOW

The Row India 15.75 tote bag

The Row zip handle tote bag

特價：$31,388｜ 原價：$41,850

SHOP NOW

The Row zip handle tote bag

The Row XL Park leather tote bag

特價：$16,416｜ 原價：$21,888

SHOP NOW

The Row XL Park leather tote bag

