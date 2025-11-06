針尖上的龍虎鳳 專訪紋身師 Marcus Yuen
Jennie同款The Row手袋快閃75折！「靜奢界人氣王」品牌，90s小圓筒袋低至$8,850｜雙11優惠2025
「一袋難求」的The Row竟然有雙11優惠75折！即看內文：
雙11優惠要來了！這次罕見The Row在FARFETCH雙11優惠快閃75折，熱賣款如可愛的90s小圓筒袋、N/S水桶袋都有75折，折後萬元左右可以抱回家。Jennie同款的Terrasse、India手袋都有折，是不是有心動在聖誕前買個The Row做聖誕禮物呢！
FARFETCH雙11優惠詳情：
日期：即日起至11月13日6am
優惠：指定新季New Season產品，滿$1,200即享75折
運費：購物滿$3,000免運費
名牌手袋迷們一定都有留意Quiet Luxury頂流The Row，這個品牌沒有搶眼的標誌，專注於設計頂級材質與極簡線條的質感手袋。低調簡約而具獨特性的設計，吸引了大批時尚愛好者，BLACKPINK Jennie、Kendall Jenner也是The Row的忠粉，經常在穿搭照裡看到The Row手袋的蹤影！
於2006年創立的The Row，由荷里活女星Mary-Kate及Ashley Olsen創立，雖然相比許多精品歷史還要年輕，但實力卻不容小覷。除了曾多次上榜時尚指標Lyst Index的熱門產品名單，還經常被時尚名人Jennifer Lawrence、Kendall Jenner、Blackpink Jennie穿搭示範。
Yahoo購物專員巡視一圈，發現不少人氣款都可享雙11優惠75折，如可愛的90s小圓筒袋、N/S水桶袋，折後萬元左右可以抱回家。Jennie同款的Terrasse、India手袋都有折，是不是有心動在聖誕前買個The Row做聖誕禮物呢！現在FARFETCH雙11優惠，新季New Season滿$1,200即享75折，手刀搶心愛手袋！
The Row Round 90s leather tote bag
特價：$8,850｜
原價：$11,800
The Row 90s leather tote bag
特價：$10,566｜
原價：$14,087
The Row leather-handle cotton tote bag
特價：$13,104｜
原價：$17,472
The Row small N/S Park tote bag
特價：$11,832｜
原價：$15,776
The Row leather shoulder bag
特價：$43,194｜
原價：$57,592
The Row India 15.75 tote bag
特價：$27,792｜
原價：$37,056
The Row zip handle tote bag
特價：$31,388｜
原價：$41,850
The Row XL Park leather tote bag
特價：$16,416｜
原價：$21,888
Hogan「餅乾鞋」快閃56折！檀健次加持斷貨王厚底德訓鞋，復古咖啡色百搭好著｜雙11優惠2025
lululemon官網雙11限時激減低至28折 必搶緊身褲$250、運動T恤只需$350｜雙11優惠2025
