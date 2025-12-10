THE TOKYO香港12.13登陸尖沙咀！逾2,600平方呎、首次海外插旗，限定發售THE RERACS別注聯乘系列

宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
來自日本 TOKYO BASE 旗下的頂級選物店 THE TOKYO 終於宣布進駐香港！選址尖沙咀 1881 Heritage，開設佔地超過 2,600 平方呎的兩層旗艦店，不僅是品牌首間海外門店，店內設計融入 THE TOKYO 標誌性的 Japan Detail 與 Lounge Space，標誌著日本「極致選物哲學」在香港的新據點。
THE TOKYO 香港會在 12 月 13 日正式登場，新店會引入包括 ATON、Irenisa、Needles、White Mountaineering、N.HOOLYWOOD 等日本品牌，一眾熱愛日本潮牌的朋友，又有購物的藉口了！
為慶祝 THE TOKYO 香港新店開幕，THE TOKYO 推出與 THE RERACS 的別注聯乘系列，以品牌經典「THE MODS COAT」為藍本，保留 M-65 的經典輪廓與風格，完整承襲軍裝的硬朗結構與細節設計，從拉鍊、按釦到繩頭等細節皆經過嚴格挑選及細緻處理，融合結構與機能之美學，重新打造兼具實用性與設計感的羽絨外套。男女裝同步於香港店先行發售，希望透過新店讓更多香港與海外顧客體驗 THE TOKYO 的獨特世界觀，並建立時裝與文化的深層交流。
THE TOKYO 香港詳情：
日期：12 月 13 日開幕
地址：香港九龍尖沙咀廣東道2A號 1881 Heritage House 1 地下及一樓
