The Hari酒店Zoku餐廳任食生蠔餐買一送一！人均低至$297歎時令生蠔、煙燻鯡魚魚子醬、焙茶焦糖燉蛋（另推下午茶人均$1XX）

位於灣仔The Hari酒店的Zoku日式餐廳推出「暢享生蠔星期二」套餐買一送一優惠，人均低至$297，即可90分鐘任食時令生蠔！內文即睇：
位於灣仔The Hari酒店的Zoku日式餐廳推出「暢享生蠔星期二」套餐買一送一優惠，人均低至$297，即可90分鐘任食時令生蠔！一眾小食、串燒都是任食，如炸生蠔、天婦羅生蠔等，一眾蠔控不能錯過！另外，酒店都推出週末早午餐買一送一優惠，人均低至$413，食客可盡享精緻壽司、日式串燒、創意甜品等，主菜亦可七選一，性價比甚高，喜歡日式料理的您絕對不能錯過！除此之外，下午茶都有買一送一，人均僅$187，品嚐共9款鹹甜點。9月11日下午三點在KKday搶購，立即睇下文了解內容啦！
「暢享生蠔星期二」任食套餐買一送一
日式餐廳Zoku推出「暢享生蠔星期二」套餐買一送一優惠，食客可在90分鐘內無限享用新鮮時令生蠔，鮮甜肥美大大隻，喜歡食生蠔的讀者不能錯過！除此之外，其他菜單包括炸生蠔卷物、天婦羅生蠔、日本芋頭、雞肉串燒及大西洋鮭魚串燒等；甜品方面，有焙茶焦糖燉蛋，以及椰子雪葩，為這場日式盛宴畫上完美句號，cp值極高！
【買一送一】「暢享生蠔星期二」套餐（用餐時間：星期二 18:00 - 21:00）
優惠價：$594/2位
原價：$1,087/2位
週末六道菜早午餐及下午茶套餐都有買一送一
如想週末享受奢華早午餐，Zoku的六道菜套餐都有買一送一優惠，開場以精選時令魚類及海鮮等歡迎小食開了胃後，接著是烤日式雞肉串、芥末天婦羅蝦伴鰐梨醬等下酒小菜。壽司提供和牛卷、油甘卷、鹿兒島卷等卷物，也有鮭魚、甜蝦、藍鰭鮪魚等手握壽司，款式充滿誠意；主菜則可七選一，包括豚角煮、炭燒清酒鮭魚、炭燒羊扒、松露炒蕎麥麵等選擇；最後甜品有焙茶焦糖布丁配椰子雪葩、海鹽焦糖雪糕三文治及開心果草莓撻，令食客對這頓日式早午餐回味無窮！
至於Zoku的下午茶買一送一優惠同樣吸引，甜點包括原味及小紅莓英式烤餅，經典提拉米蘇、白朱古力士多啤梨、麻糬蛋糕，以及抹茶雪糕開心果白朱古力棒棒糖；鹹點則有味噌三文魚三文治、鹹蛋慕斯三文治、雪場蟹三文魚籽撻及日式芥末天婦羅蝦，搭配排毒水，非常細心有新意，完美滿足食客的午後時光。
【買一送一】週末六道菜早午餐（用餐時間：星期六 12:00-15:00）
優惠價：$826/2位
原價：$757/位
【買一送一】The Hari 下午茶（用餐時間：星期二至星期六 15:00-17:00）
優惠價：$374/2位
原價：$691/2位
The Hari酒店 Zoku日式餐廳
地址：香港灣仔駱克道 330 號 (地圖)
